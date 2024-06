Người dân Sài Gòn thích thú vì thấy... mưa đá

Khoảng hơn 15h chiều nay (14/6), khắp các quận, huyện ở TP HCM có mưa to, nhiều nơi mưa rất to kèm theo giông lốc... Tại các quận trung tâm Sài Gòn như quận 1, quận 3 trong cơn mưa bất ngờ xuất hiện mưa đá. Theo ghi nhận của PV Tri thức và Cuộc sống, tại quận 1, mưa đá rơi hầu như khắp các phường trên địa bàn. Viên đá to bằng đầu ngón tay đã khiến nhiều người dân, du khách thích thú khi hiếm hoi chứng kiến mưa đá. Nhiều người lái xe trên đường tỏ ra thích thú dùng điện thoại ghi lại thời khắc mưa đá xuất hiện ở Sài Gòn. "Mưa kèm theo đá rơi lộp cộp trên nốc xe, đây là lần đầu tiên tôi mới chứng kiến mưa đá ở Sài Gòn", một bác tài xe tải chia sẻ. Mưa đá chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn nhưng gây "xôn xao" cộng đồng mạng Mưa lớn cũng đã gây ra hàng loạt sự cố ở nhiều nơi trên địa bàn TP HCM. Một nhánh cây trên đường Điện Biên Phủ (đoạn qua phường Đa Kao, quận 1 gãy đổ xuống đường, đè 2 xe máy. Rất may không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên giao thông qua tuyến đường ít nhiều bị ảnh hưởng. Lực lượng Công an phường và bảo vệ khu phố đã đến hiện trường để điều tiết, xử lý. >>> Mời độc giả xem thêm video Miền Bắc tạm thời "rút nước", 14/6 mưa lớn trở lại:

