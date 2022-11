Nghịch tử ảo giác giết mẹ: Loạt án nặng từ những đứa con hư

Án chung thân cho nghịch tử sát hại mẹ vì ảo giác: Do đã sử dụng ma túy, Võ Minh Sơn (SN 1986, ngụ quận 11, TP HCM) bị ảo giác nên ngồi lên người mẹ, dùng hai tay bóp cổ cho đến khi bà nằm bất động. Sau đó Sơn dùng lồng chụp cánh quạt đánh 2-3 cái vào đầu và đi mua nải chuối đặt lên người mẹ. Ngày 22/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt Võ Minh Sơn tù chung thân về tội “Giết người”. Nghịch tử giết cha, cướp tài sản lĩnh án chung thân: Sau khi sử dụng ma túy, Lương Văn Tăng (SN 2000, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ngủ dậy thì thấy bố say rượu, đang chửi bới nên nảy sinh ý định đánh bố, phá két sắt lấy tiền. Nghịch tử đã dùng rìu, dao xuống tay với chính cha đẻ của mình. Ngày 15/9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lương Văn Tăng chung thân về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản; Tổng hình phạt là tù chung thân. Nghịch tử lên cơn ngáo đá, tưởng mẹ là... cái áo nên châm lửa đốt: Sau khi chơi ma túy đá, Nguyễn Thiên Ân (30 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhìn mẹ ruột là bà Nguyễn Thị G. thì nghĩ rằng chiếc áo đang bay giữa nhà nên dùng gậy đánh rồi lấy xăng châm lửa đốt, khiến mẹ tử vong. Tháng 10/2021, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Ân mức án 20 năm tù về tội giết người. Nghịch tử ngáo đá giết mẹ, dì và bà ngoại vì "tưởng là robot": Ngày 21/7/2020, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trương Tín (30 tuổi, trú Bình Tân) án tử hình về tội giết người. Trước đó, ngày 2/5/2019, Tín lấy ma túy ra dùng rồi đi làm. Đến khoảng hơn 22h cùng ngày, Tín về nhà, gây ồn ào thì bị bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (mẹ của Tín) chửi mắng. Tín cãi nhau với bà Thủy thì bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (dì ruột, sống cùng nhà với Tín) mắng. Tức giận, Tín đập phá đồ đạc trong nhà rồi chạy xuống bếp lấy 2 con dao và chém chết bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (dì ruột của Tín). Tín tiếp tục dùng 2 con dao đâm mẹ và bà Lê Thị Điểu (bà ngoại Tín) tử vong tại chỗ. Tín khai do bị ảo giác nên tưởng người thân là robot muốn hại mình nên đã ra tay tàn độc. Nghịch tử ngáo đá sát hại mẹ ruột và em trai vì tưởng là... “ma”: Nguyễn Võ Ngọc Bảo (SN 2000, trú thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) sau khi chơi ma túy thấy như bị ma đuổi nên ra tay giết chết em và mẹ vì tưởng đó là… ma rồi sau đó cướp tài sản. Ngày 11/6/2020, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo án tử hình về tội giết người và 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tử hình. Ảo giác vì ma túy, con đâm bố bị thương, mẹ tử vong: Trong khi ông Nguyễn Văn Môn (trú xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là bố đẻ và bà Tịnh là mẹ đẻ của Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1989) đang nằm ngủ thì Nghĩa lên cơn nghiện ma túy ảo giác. Nghĩa đã dùng kéo dài 18 cm, đâm vào ngực bố đẻ là Nguyễn Văn Môn bị thương gây tổn hại sức khỏe 02 % và đâm vào vùng thái dương đỉnh trái của bà Lương Thị Tịnh, vỡ xương hộp sọ dẫn đến tử vong. Tháng 3/2017, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên Nghĩa án chung thân. >>> Xem thêm video: Thanh niên nghi ngáo đá nhảy xuống sông mất tích. Nguồn: ĐTHĐT.

Án chung thân cho nghịch tử sát hại mẹ vì ảo giác: Do đã sử dụng ma túy, Võ Minh Sơn (SN 1986, ngụ quận 11, TP HCM) bị ảo giác nên ngồi lên người mẹ, dùng hai tay bóp cổ cho đến khi bà nằm bất động. Sau đó Sơn dùng lồng chụp cánh quạt đánh 2-3 cái vào đầu và đi mua nải chuối đặt lên người mẹ. Ngày 22/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt Võ Minh Sơn tù chung thân về tội “Giết người”. Nghịch tử giết cha, cướp tài sản lĩnh án chung thân: Sau khi sử dụng ma túy, Lương Văn Tăng (SN 2000, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ngủ dậy thì thấy bố say rượu, đang chửi bới nên nảy sinh ý định đánh bố, phá két sắt lấy tiền. Nghịch tử đã dùng rìu, dao xuống tay với chính cha đẻ của mình. Ngày 15/9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lương Văn Tăng chung thân về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản; Tổng hình phạt là tù chung thân. Nghịch tử lên cơn ngáo đá, tưởng mẹ là... cái áo nên châm lửa đốt: Sau khi chơi ma túy đá, Nguyễn Thiên Ân (30 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhìn mẹ ruột là bà Nguyễn Thị G. thì nghĩ rằng chiếc áo đang bay giữa nhà nên dùng gậy đánh rồi lấy xăng châm lửa đốt, khiến mẹ tử vong. Tháng 10/2021, TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Ân mức án 20 năm tù về tội giết người. Nghịch tử ngáo đá giết mẹ, dì và bà ngoại vì "tưởng là robot": Ngày 21/7/2020, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trương Tín (30 tuổi, trú Bình Tân) án tử hình về tội giết người. Trước đó, ngày 2/5/2019, Tín lấy ma túy ra dùng rồi đi làm. Đến khoảng hơn 22h cùng ngày, Tín về nhà, gây ồn ào thì bị bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (mẹ của Tín) chửi mắng. Tín cãi nhau với bà Thủy thì bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (dì ruột, sống cùng nhà với Tín) mắng. Tức giận, Tín đập phá đồ đạc trong nhà rồi chạy xuống bếp lấy 2 con dao và chém chết bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (dì ruột của Tín). Tín tiếp tục dùng 2 con dao đâm mẹ và bà Lê Thị Điểu (bà ngoại Tín) tử vong tại chỗ. Tín khai do bị ảo giác nên tưởng người thân là robot muốn hại mình nên đã ra tay tàn độc. Nghịch tử ngáo đá sát hại mẹ ruột và em trai vì tưởng là... “ma”: Nguyễn Võ Ngọc Bảo (SN 2000, trú thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) sau khi chơi ma túy thấy như bị ma đuổi nên ra tay giết chết em và mẹ vì tưởng đó là… ma rồi sau đó cướp tài sản. Ngày 11/6/2020, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên bị cáo Nguyễn Võ Ngọc Bảo án tử hình về tội giết người và 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tử hình. Ảo giác vì ma túy, con đâm bố bị thương, mẹ tử vong: Trong khi ông Nguyễn Văn Môn (trú xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là bố đẻ và bà Tịnh là mẹ đẻ của Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1989) đang nằm ngủ thì Nghĩa lên cơn nghiện ma túy ảo giác. Nghĩa đã dùng kéo dài 18 cm, đâm vào ngực bố đẻ là Nguyễn Văn Môn bị thương gây tổn hại sức khỏe 02 % và đâm vào vùng thái dương đỉnh trái của bà Lương Thị Tịnh, vỡ xương hộp sọ dẫn đến tử vong. Tháng 3/2017, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên Nghĩa án chung thân. >>> Xem thêm video: Thanh niên nghi ngáo đá nhảy xuống sông mất tích. Nguồn: ĐTHĐT.