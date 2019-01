Nghi vấn “siêu xe” BMW M6 duy nhất ở TP HCM gây tai nạn kinh hoàng

Đến gần 20h tối nay 10/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 2, TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do “siêu xe” BMW M6 gây ra. Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 17h chiều cùng ngày, chiếc siêu xe nói trên (sau tai nạn bị che kín biển số) do một nam thiếu niên khoảng hơn 20 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Trần Não (hướng từ nút gia Lương Định Của – Trần Não về xa lộ Hà Nội). Khi đến khu vực phường Bình An, bất ngờ chiếc xe này lao lên dải phân cách, tông gãy hàng loạt cây xanh rồi “bay” sang hướng đường ngược lại, tông thẳng vào nhiều ô tô đang đậu trên vỉa hè trước một nhà hàng ẩm thực. “Cảnh tượng lúc đó rất kinh hoàng, nhóm bảo vệ chúng tôi kêu la rồi vùng bỏ chạy. Rất may tất cả đều thoát chết trong gang tấc”, một bảo vệ nhà hàng nói trên kể lại. Điều may mắn khác nữa là thời điểm chiếc BMW M6 mất lái gây tai nạn, nhiều phương tiện qua lại kịp né tránh nên không gây thương tích cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, chiếc “siêu xe” trị giá gần 7 tỉ đồng và nhiều ô tô đậu trước nhà hàng bị hư hỏng nặng. Người điều khiển "siêu xe" là nam thanh niên (đội nón trắng) khoảng hơn 20 tuổi. Theo nhiều nguồn tin, "siêu xe" nói trên là BMW M6 được cho là duy nhất ở TP HCM hiện nay. Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều thanh niên xuất hiện trùm kín chiếc xe và biển số. Tuy nhiên theo quan sát của PV, 3 số đầu biển số của "siêu xe là 062.. "Siêu xe" BMW M6 bị tai nạn tại hiện trường. Điều này cũng khá trùng khớp với "siêu xe" BMW M6 duy nhất từng xuất hiện trên đường phố Sài Gòn mang biển số 51F-062.29.

Đến gần 20h tối nay 10/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 2, TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do “siêu xe” BMW M6 gây ra. Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 17h chiều cùng ngày, chiếc siêu xe nói trên (sau tai nạn bị che kín biển số) do một nam thiếu niên khoảng hơn 20 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Trần Não (hướng từ nút gia Lương Định Của – Trần Não về xa lộ Hà Nội). Khi đến khu vực phường Bình An, bất ngờ chiếc xe này lao lên dải phân cách, tông gãy hàng loạt cây xanh rồi “bay” sang hướng đường ngược lại, tông thẳng vào nhiều ô tô đang đậu trên vỉa hè trước một nhà hàng ẩm thực. “Cảnh tượng lúc đó rất kinh hoàng, nhóm bảo vệ chúng tôi kêu la rồi vùng bỏ chạy. Rất may tất cả đều thoát chết trong gang tấc”, một bảo vệ nhà hàng nói trên kể lại. Điều may mắn khác nữa là thời điểm chiếc BMW M6 mất lái gây tai nạn, nhiều phương tiện qua lại kịp né tránh nên không gây thương tích cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, chiếc “siêu xe” trị giá gần 7 tỉ đồng và nhiều ô tô đậu trước nhà hàng bị hư hỏng nặng. Người điều khiển "siêu xe" là nam thanh niên (đội nón trắng) khoảng hơn 20 tuổi. Theo nhiều nguồn tin, "siêu xe" nói trên là BMW M6 được cho là duy nhất ở TP HCM hiện nay. Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều thanh niên xuất hiện trùm kín chiếc xe và biển số. Tuy nhiên theo quan sát của PV, 3 số đầu biển số của "siêu xe là 062.. "Siêu xe" BMW M6 bị tai nạn tại hiện trường. Điều này cũng khá trùng khớp với "siêu xe" BMW M6 duy nhất từng xuất hiện trên đường phố Sài Gòn mang biển số 51F-062.29.