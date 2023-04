Nghệ An: Hiện trường vụ nổ khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương

Sáng 3/4, ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, vụ nổ trên địa bàn vào chiều 2/4 đã có 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng. Nạn nhân tử vong gồm Lê Tiến Hiển (SN 1984, chủ gara) và anh Nguyễn Duy Nhật (người dân sống gần gara). Bốn người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có 3 trẻ nhỏ là anh em trong gia đình và 1 người bị dập nát bàn chân, đa chấn thương. Ông Tâm cho biết thêm, nguyên nhân vụ nổ các cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ. Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Đồng thời, đề nghị các bệnh viện tiếp tục quan tâm, điều trị tốt cho các bệnh nhân. Nếu cần thiết sẽ huy động các bệnh viện xung quanh hỗ trợ điều trị. Như đã thông tin, khoảng 16h ngày 2/4 tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu xảy ra một vụ nổ lớn ở xưởng sửa chữa ô tô. Đến 19h30 tối 2/4, thông tin từ UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết có 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ. 4 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (2 BN); Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (1 BN) và Bệnh viện Đa khoa Quang Thành (1 BN). Theo thông tin từ người dân, nguyên nhân vụ nổ nghi do chủ gara ô tô được một người hàng xóm nhờ cưa hộ cục sắt (nghi là bom) và xảy ra vụ nổ. Hiện vụ nổ khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy nổ tại công ty linh kiện điện tử ở Khu công nghiệp Quế Võ. Nguồn: Kienthuc.net.

