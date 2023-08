Nghệ An: Chân dung nữ tiến sỹ được chỉ định làm Bí thư Huyện ủy

Ngày 7/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Thành nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ngày 3/8, Tỉnh ủy Nghệ An có Quyết định số 2058-QĐ/TU về việc điều động, phân công, chỉ định bà Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Thành. Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng nữ Bí thư Huyện ủy Yên Thành, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cho rằng: Đây là vinh dự của đồng chí Lê Thị Hoài Chung, cũng là trách nhiệm nặng nề với vị trí là người đứng đầu một cấp ủy một huyện lớn, phát triển mạnh, có truyền thống cách mạng. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị, đồng chí Lê Thị Hoài Chung có trách nhiệm cùng với tập thể lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, Nhân dân huyện Yên Thành thực hiện các mục tiêu lớn, nhiệm vụ trọng tâm quan trọng để đưa huyện nhà ngày một phát triển. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Huyện ủy Yên Thành Lê Thị Hoài Chung hứa sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu, bám sát thực tiễn để tiếp cận nhanh với công việc; rèn luyện đạo đức, tác phong của người đảng viên; cầu thị, học hỏi, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng, đoàn kết, chia sẻ, đồng thuận để hoàn thành tốt các mục tiêu được giao. Xây dựng huyện Yên Thành ngày một phát triển. Bà Lê Thị Hoài Chung (sinh năm 1973), có trình độ tiến sĩ, lý luận chính trị cao cấp; bà có thời gian dài công tác trong ngành Y tế, từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, rồi Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 4/2020, bà được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. >>> Xem thêm video: Chân dung Tina Dương phiên bản Đà Nẵng và đám cưới ngập sổ đỏ. Nguồn: Lý Thùy.

Ngày 7/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Thành nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ngày 3/8, Tỉnh ủy Nghệ An có Quyết định số 2058-QĐ/TU về việc điều động, phân công, chỉ định bà Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Yên Thành. Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng nữ Bí thư Huyện ủy Yên Thành, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cho rằng: Đây là vinh dự của đồng chí Lê Thị Hoài Chung, cũng là trách nhiệm nặng nề với vị trí là người đứng đầu một cấp ủy một huyện lớn, phát triển mạnh, có truyền thống cách mạng. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị, đồng chí Lê Thị Hoài Chung có trách nhiệm cùng với tập thể lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, Nhân dân huyện Yên Thành thực hiện các mục tiêu lớn, nhiệm vụ trọng tâm quan trọng để đưa huyện nhà ngày một phát triển. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Huyện ủy Yên Thành Lê Thị Hoài Chung hứa sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu, bám sát thực tiễn để tiếp cận nhanh với công việc; rèn luyện đạo đức, tác phong của người đảng viên; cầu thị, học hỏi, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng, đoàn kết, chia sẻ, đồng thuận để hoàn thành tốt các mục tiêu được giao. Xây dựng huyện Yên Thành ngày một phát triển. Bà Lê Thị Hoài Chung (sinh năm 1973), có trình độ tiến sĩ, lý luận chính trị cao cấp; bà có thời gian dài công tác trong ngành Y tế, từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, rồi Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 4/2020, bà được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. >>> Xem thêm video: Chân dung Tina Dương phiên bản Đà Nẵng và đám cưới ngập sổ đỏ. Nguồn: Lý Thùy.