Ngán ngẩm loạt hubway, nhà vệ sinh bỏ trống án ngữ biển Sầm Sơn

Ngày 2/4, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, toàn bộ 14 hubway (điểm kinh doanh dịch vụ), 14 công trình tắm tráng trong nhà, 12 công trình tắm tráng ngoài trời nằm ngay sát bãi biển Sầm Sơn vẫn trong tình trạng "vườn không nhà trống", không được bố trí dịch vụ kinh doanh dù ngày khai trương sắp đến (dự kiến 22/4). Các công trình rơi vào tình trạng xuống cấp, bỏ hoang khiến bãi biển du lịch Sầm Sơn thêm phần nhếch nhác, kém hấp dẫn. Cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch nghèo nàn, không được sửa chữa, sắp xếp và không có dấu hiệu phục hồi kinh doanh. Các hubway không có người và đồ nghề kinh doanh càng làm cho bãi biển Sầm Sơn thêm hiu quạnh. Người dân Sầm Sơn cũng bày tỏ sự lo lắng về hoạt động kinh doanh du lịch năm 2023 bị ảnh hưởng từ các cơ sở hạ tầng hubway và nhà vệ sinh công cộng khi rơi vào tình trạng hoang vắng, gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, người dân bày tỏ nghi vấn về việc gây lãng phí hạ tầng kinh doanh dịch vụ khi mùa du lịch Sầm Sơn chuẩn bị bắt đầu. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sau gần 7 năm đưa vào vận hành, hàng loạt hubway, nhà vệ sinh công cộng xây dựng dọc bãi biển Sầm Sơn chưa hoạt động hiệu quả. Đây là công trình do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Lấy lý do "kinh doanh không hiệu quả do lợi nhuận gộp âm", Tập đoàn FLC đã đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép bàn giao công trình cho UBND TP Sầm Sơn quản lý, khai thác. Sau đề nghị trên, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng đã đồng ý cho FLC bàn giao các hạng mục công trình đã đầu tư cho TP Sầm Sơn quản lý và không phải hoàn lại kinh phí nhà đầu tư đã bỏ ra. Các sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Sầm Sơn được giao lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra hiện trạng nhằm định giá tài sản, thanh lý hợp đồng và xây dựng phương án sử dụng các công trình này hiệu quả. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch sử dụng các hubway và nhà vệ sinh công cộng này vẫn chưa được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương công bố rộng rãi cho người dân. Và thực tế, các công trình này vẫn "án binh bất động" dù Sầm Sơn chỉ còn 20 ngày bước vào du lịch hè. Công trình nhà vệ sinh và tắm tráng "cửa đóng then cài" khiến du khách và người dân bức xúc. Việc các nhà vệ sinh này không hoạt động đã làm phát sinh tình trạng "phóng uế" bừa bãi ngay giữa bãi biển du lịch xinh đẹp. Nhà vệ sinh, nhà tắm tráng không thể sử dụng do đường dẫn nước bị hư hỏng, hầu hết sơn tường bị bong tróc, gạch lát nền hư hỏng. Công trình gây lãng phí tại Sầm Sơn. Nhiều hộ kinh doanh và người dân tại Sầm Sơn đang ngóng chờ về quyết định sử dụng, vận hành kịp thời các hubway và nhà vệ sinh trong năm du lịch 2023 từ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Hiện công tác dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đô thị dọc bãi biển Sầm Sơn đang được tiến hành, nhưng riêng các hubway và nhà vệ sinh công cộng vẫn chưa được sử dụng, phát huy giá trị tại bãi biển du lịch nổi tiếng này. >>> Mời độc giả xem thêm video Bãi biển bỏng ngô chỉ có ở Tây Ban Nha (Nguồn: VTV):

Ngày 2/4, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, toàn bộ 14 hubway (điểm kinh doanh dịch vụ), 14 công trình tắm tráng trong nhà, 12 công trình tắm tráng ngoài trời nằm ngay sát bãi biển Sầm Sơn vẫn trong tình trạng "vườn không nhà trống", không được bố trí dịch vụ kinh doanh dù ngày khai trương sắp đến (dự kiến 22/4). Các công trình rơi vào tình trạng xuống cấp, bỏ hoang khiến bãi biển du lịch Sầm Sơn thêm phần nhếch nhác, kém hấp dẫn. Cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch nghèo nàn, không được sửa chữa, sắp xếp và không có dấu hiệu phục hồi kinh doanh. Các hubway không có người và đồ nghề kinh doanh càng làm cho bãi biển Sầm Sơn thêm hiu quạnh. Người dân Sầm Sơn cũng bày tỏ sự lo lắng về hoạt động kinh doanh du lịch năm 2023 bị ảnh hưởng từ các cơ sở hạ tầng hubway và nhà vệ sinh công cộng khi rơi vào tình trạng hoang vắng, gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, người dân bày tỏ nghi vấn về việc gây lãng phí hạ tầng kinh doanh dịch vụ khi mùa du lịch Sầm Sơn chuẩn bị bắt đầu. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sau gần 7 năm đưa vào vận hành, hàng loạt hubway, nhà vệ sinh công cộng xây dựng dọc bãi biển Sầm Sơn chưa hoạt động hiệu quả. Đây là công trình do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Lấy lý do "kinh doanh không hiệu quả do lợi nhuận gộp âm", Tập đoàn FLC đã đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép bàn giao công trình cho UBND TP Sầm Sơn quản lý, khai thác. Sau đề nghị trên, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng đã đồng ý cho FLC bàn giao các hạng mục công trình đã đầu tư cho TP Sầm Sơn quản lý và không phải hoàn lại kinh phí nhà đầu tư đã bỏ ra. Các sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Sầm Sơn được giao lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra hiện trạng nhằm định giá tài sản, thanh lý hợp đồng và xây dựng phương án sử dụng các công trình này hiệu quả. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch sử dụng các hubway và nhà vệ sinh công cộng này vẫn chưa được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương công bố rộng rãi cho người dân. Và thực tế, các công trình này vẫn "án binh bất động" dù Sầm Sơn chỉ còn 20 ngày bước vào du lịch hè. Công trình nhà vệ sinh và tắm tráng "cửa đóng then cài" khiến du khách và người dân bức xúc. Việc các nhà vệ sinh này không hoạt động đã làm phát sinh tình trạng "phóng uế" bừa bãi ngay giữa bãi biển du lịch xinh đẹp. Nhà vệ sinh, nhà tắm tráng không thể sử dụng do đường dẫn nước bị hư hỏng, hầu hết sơn tường bị bong tróc, gạch lát nền hư hỏng. Công trình gây lãng phí tại Sầm Sơn. Nhiều hộ kinh doanh và người dân tại Sầm Sơn đang ngóng chờ về quyết định sử dụng, vận hành kịp thời các hubway và nhà vệ sinh trong năm du lịch 2023 từ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Hiện công tác dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đô thị dọc bãi biển Sầm Sơn đang được tiến hành, nhưng riêng các hubway và nhà vệ sinh công cộng vẫn chưa được sử dụng, phát huy giá trị tại bãi biển du lịch nổi tiếng này. >>> Mời độc giả xem thêm video Bãi biển bỏng ngô chỉ có ở Tây Ban Nha (Nguồn: VTV):