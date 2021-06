Nắng nóng 40 độ: Xúc động nhân viên y tế tâm dịch dội nước đá lên người làm mát

Những ngày qua, dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt từ 37 đến 40 độ C, tại tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh, nhiều nhân viên y tế tác nghiệp lấy mẫu test nhanh hằng ngày cho người dân trong bộ đồ bảo hộ kín mít để phòng dịch khiến nhiều người xót xa. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn mới đây, cho biết 700 nhân viên y tế liên tục đi lấy mẫu test nhanh hằng ngày cho người dân Bắc Giang, nắng nóng khắc nghiệt khiến nhiều nhân viên y tế bị ngất. Tấm lưng phồng rộp, đỏ rực của một nam nhân viên y tế sau thời gian vận đồ bảo hộ kín mít dưới thời tiết nắng nóng. Những đôi bàn tay nhăn nhúm, tái nhợt do ngâm trong mồ hôi của chính mình, dưới lớp đồ bảo hộ nhiều giờ đồng hồ. Nhiều nhân viên y tế phải dội nước lạnh lên người để giảm nhiệt. Dội nước đá lạnh lên người. Ảnh từ clip VTV Đeo túi đá lạnh trên lưng. Hay ngâm chân vào đá lạnh sau thời gian tác nghiệp trong bộ đồ bảo hộ. Những túi đá lạnh được chuẩn bị sẵn. Mới đây, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã chế tạo ra thiết bị cấp khí sạch, làm mát để trang bị cho những người phải mang các bộ bảo hộ đặc biệt, trong môi trường khắc nghiệt do nhiệt độ cao. Thiết bị này có quạt đeo cá nhân, giúp đưa không khí bên ngoài vào phía trong bộ bảo hộ. Không khí này đã được lọc sạch qua hệ thống màng đặc biệt và cân bằng nhiệt độ, đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ có một số lượng nhỏ sản xuất thử nghiệm. Dù tác nghiệp dưới thời tiết khắc nghiệt nhưng không làm nản lòng các nhân viên y tế. Khi nào Bắc Giang hết dịch, họ mới trở về. >>> Mời độc giả xem thêm video Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chống COVID-19. Nguồn: VTV 24

