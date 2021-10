Mưa lớn kéo dài, hàng trăm hộ dân tại Hà Nội ngập sâu trong nước

Những ngày qua, hàng trăm hộ dân tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã bị ngập sâu trong nước do nước sông dâng cao tràn vào khu dân cư. Người dân tại đây cho biết, từ ngày 16/10, nước sông Bùi dâng cao đã tràn vào làm ngập làng Bùi Xá (Xuân Mai, Chương Mỹ). Nước ngập khiến cuộc sống người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là thiếu nước sạch sinh hoạt. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, mực nước bình quân tại làng Bùi Xá khoảng 0,7m, cá biệt ở một số điểm sâu tới khoảng 1,5m. Được biết, tình trạng ngập úng đã kéo dài khoảng 5 ngày nay, đỉnh điểm là vào ngày 16/10. Hiện mực nước đã dừng dâng cao nhưng chưa có dấu hiệu rút. Một chuồng nuôi gia súc của người dân ngập sâu trong nước. Giao thông tại khu vực này cũng bị chia cắt, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Mỗi năm huyện Chương Mỹ xuất hiện nhiều trận ngập do đây là vùng trũng lại lài điểm giáp ranh với nga ba sông nên mưa lớn là nước lại dồn về nhiều. Do đã quen với tình trạng ngập lụt thường xuyên người dân ở đây cũng rất nhanh chóng thích nghi với “cuộc sống sông nước”. Theo thống kê, hiện có khoảng 100 hộ dân vẫn ngập sâu trong khu vực này. Mưa lớn gây ngập.

