Cảnh báo mùa mưa lũ: Học sinh Quảng Ninh dùng chậu để chạy lũ

Dưới đây là hình ảnh người dân Cẩm Phả (Quảng Ninh) chạy lũ do mưa lớn xảy ra ngày hôm qua (24/9). Do mưa lớn kéo dài tại trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả bị ngập nặng. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc) Do ngập nặng bên trong sân trường khiến các em học sinh không thể ra về được. (Ảnh: Lao Động) Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, lực lượng chức năng đã điều động cả xe quân đội đến đển đưa các em ra ngoài. (Ảnh: Lao Động) Lực lượng chức năng đưa thuyền vào tận cửa lớp đón học sinh. (Ảnh: Lao Động) Nhiều phụ huynh chủ động cuốc bộ đến Trường tiểu học Trần Quốc Toản để đón con vì mưa ngập sâu. Thậm chí có người dùng chậu đưa con đi học về. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc) Rất nhiều phụ huynh phải vào tận cửa lớp cõng con ra ngoài. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc) Nhiều tuyến đường ở Cẩm Phả chìm trong biển nước. (Ảnh: Lao Động) Nước dâng cao trong thời gian ngắn khiến nhiều phương tiện chết máy giữa đường, cần đến cứu hộ giao thông. Trên quốc lộ 18A, đoạn KM8 phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả cũng xảy ra tình trạng ngập, lụt, dòng nước chảy xiết gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc) Một gia đình tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh gia cố, đưa vật nuôi đến nơi cao ráo để tránh nước ngập. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tuyến quốc lộ 18 đoạn qua TP Cẩm Phả ngập sâu khiến giao thông qua lại đây tạm thời bị chia cắt. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Theo dự báo mưa lớn dự kiến sẽ còn tiếp tục. (Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc) Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (25/9), đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to. Hôm nay (25/9) khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình và phía Nam Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. >>>> Xem thêm video: Mưa lớn tiếp tục gây ngập lụt nặng tại Quảng Ninh. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

