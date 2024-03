Mưa gió lạnh khiến giao thông Hà Nội ùn ứ giờ cao điểm

Sáng 19/3, thời tiết Hà Nội có mưa và gió mạnh đã khiến giao thông tại nhiều tuyến đường của Thủ đô xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, di chuyển khó khăn. Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau từ Đại lộ Thăng Long đến đường Trần Duy Hưng. Ô tô, xe máy liên tục "điền vào chỗ trống" để di chuyển. Hầm chui qua đoạn Big C ùn ứ kéo dài do phía trước là ngã tư đèn đỏ với lượng xe đông đúc. Nhiều người đi xe máy buộc phải dừng lại để mặc áo mưa. Việc nhiều người bất ngờ dừng lại mặc áo mưa cũng khiến giao thông bị gián đoạn. Nhiều đoạn đường bị ùn tắc cũng do xe máy dừng lại. Quãng đường di chuyển trên đường Trần Duy Hưng thêm vất vả vì mưa gió. Người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn khi di chuyển trong tình trạng giao thông ùn ứ cùng thời tiết xấu. Nhiều người còn không kịp mặc áo mưa và phải đứng chờ đợi di chuyển trong cơn mưa tầm tã, gió lạnh. >>> Mời độc giả xem thêm video Trở về Hà Nội xưa qua bức tranh giao thông thú vị năm 1973:

