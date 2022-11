Mới đưa vào sử dụng, đường nối Cái Lân - KCN Việt Hưng 1.299 tỷ bị lún

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đoạn đường chừng 300m của tuyến đường nối khu KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn trên địa bàn TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã bị sụt lún, tạo "sống lưng" gây mất ATGT. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh là chủ đầu tư. Liên danh Công ty CP Xây dựng cầu 75 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh - Công ty TNHH Mạnh Cường - Công ty CP Xây dựng số 1 Quảng Ninh - Công ty CP Tư vấn xây lắp đầu tư An Phú Quảng Ninh trúng thầu thi công. Dự án có tổng mức đầu tư 1.299 tỷ đồng. Sau thời gian thi công, tháng 2/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và giao phần đường chính do Sở GTVT quản lý; phần đường gom, cây xanh, điện chiếu sáng... do UBND TP. Hạ Long quản lý. Tuyến đường được bảo hành 1 năm (tháng 6/2022). Tuy nhiên, tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trước, trong và sau thời gian bảo hành cho đến nay, tình trạng hằn lún vẫn thường xuyên xảy ra tại đoạn đường đầu KCN Cái Lân. Thực tế, chủ đầu tư và nhà thầu đã phải sửa 1 lần mặt đường tại vị trí trên để bàn giao cho Sở GTVT. Hiện kết cấu mặt đường của tuyến đường nghìn tỷ vẫn đang trong tình trạng hư hại, hằn lún, gây mất ATGT. Việc dự án mới chỉ đưa vào sử dụng gần 2 năm nhưng liên tục bị hằn lún đã tạo ra nghi vấn về chất lượng công trình của dự án nghìn tỷ. Những vệt hằn lún và "sống lưng" của con đường hiện rõ nhưng chưa được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xử lý. Được biết, sắp tới tuyến đường sẽ được thiết lập hồ sơ mời thầu bảo trì hàng năm. Tuy nhiên, trước mắt trách nhiệm trong việc để xảy ra hằn lún vẫn đang thuộc về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh (Chủ đầu tư). Ở một diễn biến khác, theo điều tra của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tuyến đường nối khu KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn có một số dấu hiệu bất cập trong quá trình đầu tư, thiết kế, thi công, sử dụng...Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đoạn đường chừng 300m của tuyến đường nối khu KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn trên địa bàn TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã bị sụt lún , tạo "sống lưng" gây mất ATGT. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh là chủ đầu tư. Liên danh Công ty CP Xây dựng cầu 75 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh - Công ty TNHH Mạnh Cường - Công ty CP Xây dựng số 1 Quảng Ninh - Công ty CP Tư vấn xây lắp đầu tư An Phú Quảng Ninh trúng thầu thi công. Dự án có tổng mức đầu tư 1.299 tỷ đồng. Sau thời gian thi công, tháng 2/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và giao phần đường chính do Sở GTVT quản lý; phần đường gom, cây xanh, điện chiếu sáng... do UBND TP. Hạ Long quản lý. Tuyến đường được bảo hành 1 năm (tháng 6/2022). Tuy nhiên, tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trước, trong và sau thời gian bảo hành cho đến nay, tình trạng hằn lún vẫn thường xuyên xảy ra tại đoạn đường đầu KCN Cái Lân. Thực tế, chủ đầu tư và nhà thầu đã phải sửa 1 lần mặt đường tại vị trí trên để bàn giao cho Sở GTVT. Hiện kết cấu mặt đường của tuyến đường nghìn tỷ vẫn đang trong tình trạng hư hại, hằn lún, gây mất ATGT. Việc dự án mới chỉ đưa vào sử dụng gần 2 năm nhưng liên tục bị hằn lún đã tạo ra nghi vấn về chất lượng công trình của dự án nghìn tỷ. Những vệt hằn lún và "sống lưng" của con đường hiện rõ nhưng chưa được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xử lý. Được biết, sắp tới tuyến đường sẽ được thiết lập hồ sơ mời thầu bảo trì hàng năm. Tuy nhiên, trước mắt trách nhiệm trong việc để xảy ra hằn lún vẫn đang thuộc về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh (Chủ đầu tư). Ở một diễn biến khác, theo điều tra của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tuyến đường nối khu KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn có một số dấu hiệu bất cập trong quá trình đầu tư, thiết kế, thi công, sử dụng...Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.