Mánh khóe trùm bảo kê Dũng “ốt” kiếm tiền để nuôi hàng chục đàn em

Ngày 14/2, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã là Dương Văn Thao (SN 1985, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Dương Văn Thao là đối tượng đặc biệt nguy hiểm khi có 2 quyết định truy nã gồm: Quyết định truy nã số 20 ngày 1/4/2021 của Phòng Cảnh sát hình sự về tội giết người; Quyết định số 82 ngày 2/7/2019 của Phòng Cảnh sát hình sự về tội tổ chức đánh bạc. Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Dương Văn Thao còn được gọi là Thao "điên", đàn em của Nguyễn Việt Dũng (Dũng "ốt", SN 1982, trú ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) một đối tượng được xem là "ông trùm" trong giới lấn chiếm đất, bảo kê đổ vật liệu xây dựng, phế thải ở Hà Nội. Dù đang trong thời gian chữa bệnh tâm thần bắt buộc, Dũng "ốt" vẫn điều hành đường dây chiếm đất, bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng. Trước đó, ngày 1/6/2021, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 7 đối tượng gồm: Dũng "ốt", Ngô Quang Trung, Phan Anh Nhàn, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Đăng Quyền, Nguyễn Mạnh Hùng, Bùi Văn Tuấn về hành vi cho vay lãi nặng. Theo điều tra, đối tượng cầm đầu băng nhóm là Dũng "ốt" đang là bị can trong vụ án giết người xảy ra năm 2011 tại địa bàn quận Cầu Giấy. Sau khi gây án, quá trình bỏ trốn, Dũng làm bệnh án tâm thần. Có được bệnh án này, Dũng tự tin ra cơ quan Công an để đầu thú. Do có bệnh án tâm thần nên Dũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Dù là bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Dũng "ốt" vẫn thường xuyên ra ngoài và chỉ đạo các đàn em thực hiện hành vi phạm tội tại 5 bãi trông xe, vật liệu xây dựng do Dũng và đàn em lấn chiếm tại khu vực quận Bắc Từ Liêm và quận Tây Hồ, Hà Nội. Đàn em của Dũng "ốt" có khoảng 30 đối tượng, đều là những tên có nhiều tiền án, tiền sự, vào tù ra tội. Nhóm đàn em này hàng ngày đi thu tiền lãi, tụ tập và tổ chức đánh bạc, tổ chức nhiều vụ tranh giành địa bàn gây nhức nhối trong một thời gian dài. Dũng "ốt" chỉ đạo đám đàn em lấn chiếm các khu đất trống, đất xen kẹt sát với các dự án xây dựng. Những diện tích đất này được băng nhóm Dũng "ốt" và Trung "cổ cánh" dựng nhà tôn, nhà container để cho đàn em ăn ở và cho thuê bán hàng nước. Diện tích đất lấn chiếm còn lại, để cho thuê trông giữ xe, buôn bán vật liệu xây dựng, đánh bạc, chốt sổ công nợ, thu tiền họ hàng ngày... (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tại vườn nhà ở số 12 ngõ 89 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội rộng khoảng 2000m2, Dũng "ốt" dựng khoảng 7 phòng để ở và cho đàn em ở các tỉnh ngoài về làm nơi ăn, ở sinh hoạt, trong vườn, đi thu tiền họ. Đây cũng là nơi Dũng cất giấu nhiều dao kiếm, vũ khí thô sơ phục vụ cho việc đi đòi nợ, bảo kê. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngoài ra, Dũng còn đưa cho Trung "cổ cánh" 1 tỷ đồng và giao cho Trung điều hành đàn em hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho bốc bát họ 10 ăn 8 và vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Dũng và Trung giao cho Phan Anh Nhàn là đối tượng nhiễm HIV quản lý các đàn em, phân công các đối tượng này đi thu nợ theo địa bàn. Nếu con nợ nào không trả, các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà ép buộc phải trả tiền. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) >>> Xem thêm video: Thanh Hóa: Bắt trùm giang hồ bảo kê hoạt động đấu thầu. Nguồn: ĐTHĐT.

