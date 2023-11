Mảnh giấy vụn giúp tìm ra kẻ "giả thọt chân, thuận tay trái" cướp ngân hàng

Theo hồ sơ vụ án, chiều 8/9/2022, người dân trên quốc lộ 51 - đoạn qua phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hốt hoảng khi nghe tiếng súng chát chúa. Ngay sau đó, gã đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, tay trái cầm súng, tay phải cầm túi nylon đen chạy cà nhắc từ Phòng giao dịch ngân hàng (gần Khu công nghiệp Biên Hòa) ra ngoài. Phía sau, bảo vệ và nhiều người chạy theo hô hoán "cướp, cướp". Tên cướp vừa chạy đến chỗ để xe máy (biển số bị sơn đen) phía bên kia đường vừa nổ súng nên không ai dám truy đuổi. Hắn phóng xe tẩu thoát về hướng huyện Long Thành. Cùng với Công an tỉnh Đồng Nai, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) phía Nam cũng phối hợp hỗ trợ. Ngoài điều tra tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang (Giám đốc Công an Đồng Nai) đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an trên địa bàn... trích xuất camera an ninh các tuyến đường tên cướp đi qua tại thời điểm trước và sau khi gây án, truy tìm dấu vết. Qua hình ảnh ghi nhận được và lời khai của các nhân chứng, Ban chuyên án bước đầu nhận định nghi can nhỏ thó, chân cà thọt, thuận tay trái nên toàn bộ thanh niên có những đặc điểm này bị rà soát. Những người có tiền án, tiền sự ở khu vực Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành và nhiều địa phương lân cận cũng bị đưa vào tầm ngắm. Một số người được mời lên làm việc, song đều có bằng chứng ngoại phạm. Ngày thứ 3 sau vụ cướp, Ban chuyên án nhận được tin báo phát hiện đôi giày ở trên cây, rất bất thường trong khu vực thuộc hướng tẩu thoát của tên cướp. Lần tìm các bụi rậm, ngóc ngách, tổ trinh sát tìm thấy mũ bảo hiểm, áo khoác, khẩu trang - giống loại tên cướp sử dụng khi gây án; bảng nhựa mica (giống biển số xe) được xịt sơn đen, bình sơn... Một trinh sát bới trong bụi cỏ khô, thấy một số mẩu giấy bị xé nhỏ, vo tròn, nằm rải rác. Sau khi được ghép nối, chúng thể hiện các thông tin mua bán, kinh doanh; trong đó có tờ giấy tiêm vaccine COVID-19 mang tên một người đàn ông. Lúc này, tổ trinh sát khác báo về, có người phát hiện chiều hôm xảy ra vụ cướp thấy gã đàn ông đi từ khu vực này ra nhưng mặc quần áo khác với nghi can, xe máy màu đỏ đen có biển số. Sau ít phút xác minh, tên tuổi chủ sở hữu xe máy trùng với thông tin trên giấy tiêm vaccine, nhưng người này đã về Yên Bái. Nhóm điều tra viên thuộc C02 lập tức có mặt ở Yên Bái, mời người đàn ông lên làm việc. Tuy nhiên, anh này có bằng chứng ngoại phạm là đã về quê trước thời điểm vụ cướp xảy ra. Qua rà soát, em trai của người này có tật ở chân, đi cà thọt giống kẻ cướp ngân hàng. Tuy nhiên, khi làm việc, các chứng cứ thu thập được không phù hợp. Nhưng cũng từ đây, cơ quan điều phát hiện người sử dụng chiếc xe máy màu đỏ đen là Lê Huy Dũng. Rà soát các thông tin, cảnh sát xác định vợ chồng anh ta từng là chủ xưởng gỗ chuyên gia công cho một số công ty ở huyện Long Thành. Gần đây làm ăn thua lỗ, Dũng lại nghiện cờ bạc nên mang nợ rất nhiều. Xâu chuỗi các vấn đề, rạng sáng 11/9, Ban chuyên án quyết định ập vào khu trọ ở xã An Phước, huyện Long Thành - cách hiện trường khoảng 3 km, bắt Dũng. Hắn thừa nhận toàn bộ hành vi, đồng thời khai vị trí cất giấu súng, phương tiện gây án và các tang vật khác tại nhiều vị trí. Dũng khai, để có tiền xoay xở, đầu tháng 9, anh ta nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Sau khi quan sát hoạt động của phòng giao dịch các ngân hàng ở Biên Hòa, Long Thành, Dũng thấy luôn có nhân viên bảo vệ nên tìm mua súng để trấn áp họ khi thực hiện vụ cướp. Anh ta lên mạng hỏi mua khẩu Rulo và đạn; chuẩn bị các dụng cụ; lên kịch bản sẽ làm gì khi đến ngân hàng hăm doạ, cướp tiền, tẩu thoát... Dũng tiếp tục bỏ ra nhiều ngày, chạy xe máy đến hàng loạt phòng giao dịch để thăm dò. Trưa 8/9, Dũng mang theo súng và các dụng cụ đến ngân hàng gần Khu công nghiệp Biên Hòa 2 để ra tay, song vì khá đông người nên bỏ đi. Đến 14h30, anh ta lấy sơn đen xịt vào biển số xe, dừng bên quốc lộ 51 - khu vực cách phòng giao dịch Vietcombank hơn 100m. Đi bộ vào trong ngân hàng, Dũng cố tình bước lệch người về bên phải để sau này cảnh sát điều tra qua camera an ninh hay các nhân chứng sẽ bị đánh lừa. Anh ta đứng quan sát tình hình trong khoảng 30 giây, sau đó tiến lại quầy có nam nhân viên đang đưa nhiều cọc tiền cho khách. Dũng cố tình cầm súng bằng tay trái khi bắn chỉ thiên. Dũng buộc nam nhân viên bỏ vào túi nylon màu đen đưa cho mình. Trong hơn một phút, anh ta liên tục dọa bắn, lấy tiền cho vào túi rồi bỏ chạy ra ngoài. Nhiều người hô hoán, tên cướp vừa chạy đến chỗ để xe máy vừa nổ súng (vẫn lệch người về phải, bắn tay trái). Trên đường tẩu thoát, Dũng chạy xe qua nhiều địa bàn để đánh lạc hướng rồi giấu súng, tiền, dụng cụ gây án ở các vị trí thuộc huyện Long Thành, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và TP Dĩ An (Bình Dương). Theo cơ quan điều tra, ngoài tính toán việc đánh lạc hướng truy tìm của cảnh sát, Dũng còn lên kế hoạch giấu một phần số tiền cướp được để "lỡ bị bắt thì sau này ra tù vẫn có tiền xài". Do vậy, hắn chỉ khai chính xác nơi giấu 500 triệu đồng, số tiền còn lại thì khai "để ở một vườn khoai mì có nhiều công nhân qua lại" nhưng thực tế trước khi bị bắt đã đóng thùng gửi về quê Thanh Hóa. Trực tiếp lấy lời khai, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang phát hiện những mâu thuẫn, buộc Dũng khai ra chuyến xe đang chở 400 triệu đồng "tẩu tán". Một tổ điều tra sau đó phối hợp Công an Thanh Hóa chặn chiếc xe, thu giữ toàn bộ tang vật. Mặc dù Dũng đã lên kế hoạch khá hoàn hảo nhưng vẫn không thoát. Ngày 27/7/2023, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Lê Huy Dũng18 năm tù về tội cướp tài sản; 2 năm tù về tội tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt 20 năm tù. >>> Xem thêm video: Bảo vệ, nhân viên, khách hàng phối hợp bắt tên cướp ngân hàng.

