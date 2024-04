Mãn nhãn buổi trình diễn sức mạnh của Cảnh sát cơ động

Tham dự lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải xây dựng lực lượng CSCĐ "pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp”. Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ hai tặng Bộ Tư lệnh CSCĐ. Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công các hạng tặng Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ; Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh CSCĐ và 2 cá nhân tại buổi lễ. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia các khối diễu binh, diễu hành, biểu diễn võ thuật. Tại buổi lễ, các đại biểu đã theo dõi chương trình diễu binh, diễu hành và báo cáo kết quả huấn luyện của lực lượng với những màn duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện đẹp mắt, nghiêm trang. Qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng CSCĐ đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, luôn làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. CSCĐ còn là lực lượng đi đầu trong tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện an sinh xã hội, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người công an cách mạng "Vì nhân dân phục vụ". Đặc biệt, kết thúc lễ kỷ niệm hôm nay, có 9 khối với hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ sẽ hành quân lên tỉnh Điện Biên để thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. >>> Mời độc giả xem thêm video Những bông hồng của lực lượng Cảnh sát Giao thông (Nguồn: Camera 141):

