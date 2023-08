“Lộc trời ban” cánh đồng cỏ năng đẹp mê ly duy nhất ở Miền Trung

Nằm bên cạnh tuyến đường Võ Chí Công (đường 129) nối từ Hội An vào sân bay Chu Lai, cánh đồng cỏ năng nằm sát bờ sông Trường Giang, thuộc thôn Phước An, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Ảnh: Cảnh December. Nhiều ý kiến cho rằng đây là cánh đồng cỏ lác. Tuy nhiên, người dân địa phương khẳng định đây là cánh đồng cỏ năng. Ảnh: Cảnh December. Trên đồng, những thảm cỏ xanh, những mảng màu xanh của cỏ khi tương phản với ánh sáng mặt trời, nhất là vào buổi sáng, tạo hiệu ứng "lượn sóng" sống động. Ảnh: Cảnh December. Tô điểm trên những mảng màu xanh đó là những người nông dân đội nón lá - hình ảnh truyền thống của người nông dân Việt. Ảnh: Cảnh December. Theo người dân và các nhiếp ảnh gia, khung giờ chụp hình đẹp nhất ở cánh đồng cỏ năng là từ sáng sớm đến 15h chiều. Tùy thời gian trong ngày cộng với ánh nắng sẽ có cảnh cánh đồng cỏ năng khác nhau. Ảnh: Cảnh December. Bà Hoàng Thị Huệ (66 tuổi) sống gần cánh đồng cỏ năng cho biết những tháng mùa hè, rất đông nhiếp ảnh gia đến đây để chụp ảnh. Họ đến đây liên hệ bà để thuê, trâu, bò và người dắt trâu, bò cho các nhiếp ảnh gia sáng tác. Do đó, mỗi dịp hè đến, bà Huệ thường tất bật với công việc "diễn viên" bất đắc dĩ. Công việc này cũng tạo thu nhập cho bà và vài người trong xóm. Ảnh: Cảnh December. "Những tháng hè này, chúng tôi tiếp nhiều đoàn chụp ảnh từ các miền đổ về. Có ngày diễn 2 suất, cũng có ngày chúng tôi được 4-5 suất. Cũng có đồng ra đồng vào, thêm tí mắm tí thịt cá cho cuộc sống hàng ngày", bà Huệ nói. Ảnh: Cảnh December.

