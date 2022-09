Đến Bình Liêu mùa cỏ lau, tưởng đâu ngỡ trời Âu

Quảng Ninh không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp vịnh Hạ Long, đảo Cô Tô, mà còn được biết đến với cánh đồng cỏ lau Bình Liêu mênh mang và thơ mộng. Ảnh: Nguyễn Đức Công Bình Liêu mùa cỏ lau xuất hiện vào từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11 hàng năm. Thời điểm đó trên các sườn đồi lau nở trắng xóa, tha hồ cho những tín đồ du lịch chụp choẹt sống ảo và trải nghiệm. Ảnh: Nguyễn Đức Công Lúc mới nở, hoa lau có màu trắng tinh khôi, mọc thành từng cụm, sau một thời gian, hoa ngả dần sang màu vàng và rụng bay theo gió. Ảnh: Nguyễn Đức Công Hoa cỏ lau mọc nhiều và đẹp nhất là cung đường vành đai biên giới phía Tây chạy về hướng Lạng Sơn. Trong đó, cột mốc 1305 nằm trên đỉnh núi cao nhất của Bình Liêu là nơi đẹp nhất để bạn chiêm ngưỡng mùa cỏ lau. Ảnh: Nguyễn Đức Công Đến nơi đây chắc chắn rằng nhiều du khách sẽ phải trầm trồ vì khung cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng của cánh đồng hoa lau trải dài hai bên, chỉ cần đưa tay ra là bạn đã có thể ôm trọn những dải đồi trắng muốt vào lòng mình. Ảnh: Nguyễn Đức Công Nếu có niềm đam mê phượt, các bạn trẻ thường lựa chọn di chuyển bằng xe máy. Quãng đường từ Hà Nội đến Bình Liêu chỉ khoảng 270km, thời gian chạy xe mất khoảng 7-8 tiếng, cung đường lại khá đơn giản, dễ dàng, và không nhiều nguy hiểm. Ảnh: Hạnh Nhân Nếu muốn để đảm bảo sức khỏe cho chuyến đi, nhiều người có thể lựa chọn xe khách đi Bình Liêu. Tuy nhiên vì có ít chuyến đến đây nên phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ. Ảnh: Hạnh Nhân Mặc dù chưa vào mùa cỏ lau nhưng trên MXH đã xuất hiện rất nhiều hình ảnh "thả thính" về đồng lau xinh đẹp từ nhiều năm trước. Ảnh: Hạnh Nhân Khi đến check in Bình Liêu và chiêm ngưỡng cỏ lau ngập vàng dưới ánh nắng chắc hẳn nhiều tín đồ du lịch đã mong ngóng thời gian tới. Ảnh: Hạnh Nhân Khi hoa lau đồng loạt nở bung trắng xóa cũng là lúc thời tiết Bình Liêu đón những đợt gió heo may đầu tiên. Ảnh: Hạnh Nhân Những cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp được nhiều bạn trẻ lựa chọn đến check in cháy máy. Ảnh: Hạnh Nhân Ảnh: Hạnh Nhân

