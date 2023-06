Loạt vụ đâm chết tình nhân rồi tự sát... vì “quá yêu“?

Người đàn ông đâm người tình tử vong rồi tự sát: Khoảng 19h ngày 30/5, người dân phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trình báo, tại nhà Phan Đình Tuyến (SN 1985, trú Tổ dân phố Lê Lợi) vừa xảy ra xô xát khiến hai người bị thương nặng. Tiếp cận hiện trường, cảnh sát phát hiện Phan Đình Tuyến và Nguyễn Thị Ng. (SN 1994, quê xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) bị thương nặng, nằm trên nền nhà. Nguyên nhân là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên 2 người đã sử dụng hung khí để đánh nhau. Trong lúc xô xát, Tuyến đâm nhiều nhát vào người Ng., khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng sau đó đã tự sát nhưng bất thành. Nam nghi phạm giết người tình trẻ rồi tự tử: Ngày 25/2, Thái Minh Trí (54 tuổi, trú phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM) thuê ô tô đi từ TP HCM đến nhà Nguyễn Thị Kim Anh (29 tuổi, ngụ xã Minh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Giang). Đến khoảng 10h ngày 26/2, bà Đông (mẹ ruột của Kim Anh), thấy nhiều vết máu trên nền nhà và Kim Anh đã tử vong. Trí ra nhà sau của bà Đông lấy dao tự đâm vào bụng. Sau đó, Trí được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu qua cơn nguy kịch. Bước đầu, Trí đã thừa nhận hành vi giết người. Giết người tình rồi tự tử: Rạng sáng 17/2, anh Hùng (31 tuổi, ở xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) nghe tiếng kêu cứu của chị ruột Nguyễn Thị Lý, 35 tuổi, bên nhà riêng gần đó liền chạy qua. Tại nhà tắm, anh thấy chị mình bị đâm nhiều chỗ, cơ thể đầy máu và đang bị Lê Văn Ga (45 tuổi) dìm xuống nước liền xông vào giải cứu, đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Ga bị cảnh sát bắt ngay sau đó, thừa nhận hành vi sát hại người tình và cho biết vừa uống thuốc sâu tự tử nên được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn tình cảm. Dùng dao sát hại người tình rồi uống thuốc độc tự tử: Chiều 25/12/2022, chị H. (sinh năm 1990) trở về nhà trọ tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng thì bị Đ.T.A. (sinh năm 1978) dùng dao đâm vào vùng ngực dẫn đến tử vong. Sau khi đâm chị H., hung thủ đã uống thuốc độc tự tử, nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nên không ảnh hưởng tính mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định mâu thuẫn tình cảm. Đâm chết bạn gái tại spa rồi tự sát bất thành: Khoảng 19h30 ngày 10/10/2022, tại 1 tiệm spa ở xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) Phan Trung Hòa đã dùng dao bầu đâm liên tiếp vào người chị Lường Thị N. (SN 1996), trú xã Chiềng Eng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La khiến chị N. tử vong tại chỗ. Sau đó, H. đã dùng chính con dao gây án tự sát và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Hòa cho rằng chị N. có quan hệ tình cảm với người khác nên đã ra tay sát hại nạn nhân. Mâu thuẫn, đâm chết người tình rồi tự tử: Ngày 25/2/2021, Phạm Văn Cường (31 tuổi, trú tại xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) tìm đến nhà chị Vũ Thị Th. (32 tuổi, sống tại tổ dân phố Đồng Tiến (Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) xin nối lại tình cảm. Trong lúc đang ăn cơm, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Cường đã cầm dao (loại dao bầu chọc tiết lợn) đâm nhiều nhát khiến chị Th. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đâm vào bụng định tự sát nhưng không thành. Đâm chết người tình rồi tự sát: Khoảng 22h ngày 19/2/2021, Nguyễn Minh Như (trú TP Quy Nhơn, Bình Định) đến quán bánh canh đón chị L.T.A.Đ. tại nhà trọ ở phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn. Sau khi về nhà, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong cơn bực tức, Như rút con dao có sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị Đ. Thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Như vội đưa chị đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Đ. đã tử vong. Nghe tin người tình đã chết, Như lấy dao tự đâm vào bụng mình để tự sát, nhưng bất thành. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thùy.

Người đàn ông đâm người tình tử vong rồi tự sát: Khoảng 19h ngày 30/5, người dân phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trình báo, tại nhà Phan Đình Tuyến (SN 1985, trú Tổ dân phố Lê Lợi) vừa xảy ra xô xát khiến hai người bị thương nặng. Tiếp cận hiện trường, cảnh sát phát hiện Phan Đình Tuyến và Nguyễn Thị Ng. (SN 1994, quê xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) bị thương nặng, nằm trên nền nhà. Nguyên nhân là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên 2 người đã sử dụng hung khí để đánh nhau. Trong lúc xô xát, Tuyến đâm nhiều nhát vào người Ng., khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng sau đó đã tự sát nhưng bất thành. Nam nghi phạm giết người tình trẻ rồi tự tử: Ngày 25/2, Thái Minh Trí (54 tuổi, trú phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM) thuê ô tô đi từ TP HCM đến nhà Nguyễn Thị Kim Anh (29 tuổi, ngụ xã Minh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Giang). Đến khoảng 10h ngày 26/2, bà Đông (mẹ ruột của Kim Anh), thấy nhiều vết máu trên nền nhà và Kim Anh đã tử vong. Trí ra nhà sau của bà Đông lấy dao tự đâm vào bụng. Sau đó, Trí được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu qua cơn nguy kịch. Bước đầu, Trí đã thừa nhận hành vi giết người. Giết người tình rồi tự tử: Rạng sáng 17/2, anh Hùng (31 tuổi, ở xã Tân Quan, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) nghe tiếng kêu cứu của chị ruột Nguyễn Thị Lý, 35 tuổi, bên nhà riêng gần đó liền chạy qua. Tại nhà tắm, anh thấy chị mình bị đâm nhiều chỗ, cơ thể đầy máu và đang bị Lê Văn Ga (45 tuổi) dìm xuống nước liền xông vào giải cứu, đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Ga bị cảnh sát bắt ngay sau đó, thừa nhận hành vi sát hại người tình và cho biết vừa uống thuốc sâu tự tử nên được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn tình cảm. Dùng dao sát hại người tình rồi uống thuốc độc tự tử: Chiều 25/12/2022, chị H. (sinh năm 1990) trở về nhà trọ tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng thì bị Đ.T.A. (sinh năm 1978) dùng dao đâm vào vùng ngực dẫn đến tử vong. Sau khi đâm chị H., hung thủ đã uống thuốc độc tự tử, nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nên không ảnh hưởng tính mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định mâu thuẫn tình cảm. Đâm chết bạn gái tại spa rồi tự sát bất thành: Khoảng 19h30 ngày 10/10/2022, tại 1 tiệm spa ở xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) Phan Trung Hòa đã dùng dao bầu đâm liên tiếp vào người chị Lường Thị N. (SN 1996), trú xã Chiềng Eng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La khiến chị N. tử vong tại chỗ. Sau đó, H. đã dùng chính con dao gây án tự sát và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Hòa cho rằng chị N. có quan hệ tình cảm với người khác nên đã ra tay sát hại nạn nhân. Mâu thuẫn, đâm chết người tình rồi tự tử: Ngày 25/2/2021, Phạm Văn Cường (31 tuổi, trú tại xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) tìm đến nhà chị Vũ Thị Th. (32 tuổi, sống tại tổ dân phố Đồng Tiến (Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) xin nối lại tình cảm. Trong lúc đang ăn cơm, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Cường đã cầm dao (loại dao bầu chọc tiết lợn) đâm nhiều nhát khiến chị Th. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đâm vào bụng định tự sát nhưng không thành. Đâm chết người tình rồi tự sát: Khoảng 22h ngày 19/2/2021, Nguyễn Minh Như (trú TP Quy Nhơn, Bình Định) đến quán bánh canh đón chị L.T.A.Đ. tại nhà trọ ở phường Trần Phú, TP. Quy Nhơn. Sau khi về nhà, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong cơn bực tức, Như rút con dao có sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị Đ. Thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Như vội đưa chị đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Đ. đã tử vong. Nghe tin người tình đã chết, Như lấy dao tự đâm vào bụng mình để tự sát, nhưng bất thành. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thùy.