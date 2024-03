Loạt vụ án giết người rúng động vì mâu thuẫn tình cảm

Đâm bạn gái nhập viện vì đòi chia tay: Ngày 21/3, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an thị xã Việt Yên đã tạm giữ hình sự nam thanh niên dùng dao đâm người yêu nhập viện vì bị đòi chia tay. Hà Văn Mạnh (23 tuổi, trú huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm, xuất phát từ việc chị Nông Thị Hạnh (25 tuổi, trú huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) đòi chia tay nên Mạnh dùng dao đâm vào vùng bụng chị Hạnh gây thương tích, phải nhập viện điều trị. Mâu thuẫn tình cảm, truy sát 2 mẹ con người yêu rồi phóng hỏa đốt nhà: Do mâu thuẫn tình cảm, sáng 24/2, Bùi Hoài Nam (SN 1993, Hà Tĩnh) đến nhà người yêu là chị Võ Thị L. (SN 1998, trú xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) để nói chuyện. Trong lúc cãi vã, Nam không giữ được bình tĩnh, cầm kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà Võ Thị Th. (SN 1969), mẹ chị L. Chị L. chạy đến để cứu mẹ thì bị Nam tiếp tục đâm nhiều nhát khiến hai nạn nhân bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến 11h trưa cùng ngày, Nam đã bị Công an bắt. (Chị L. và ngôi nhà sau khi bị người yêu cũ phóng hỏa) 2 nữ sinh bị đâm tử vong: Huỳnh Ngọc Thiện (SN 2004, ở Gia Lai), đang học trường công nghệ IT ở Huế, quen N.N.A. ở TP Từ Sơn, Bắc Ninh qua mạng xã hội. Ngày 4/12/2023, Thiện đến TP Từ Sơn và hẹn gặp N.N.A. tại chùa Đông Lai (phường Trang Hạ, TP Từ Sơn). Sau đó, N.N.A. cùng 5 người bạn đến gặp Thiện. Tại đây, Thiện đã dùng dao đâm N.N.A, N.N.C.A. và Đ.M.K. rồi dùng dao tự sát. Hậu quả, N.N.A. và N.N.C.A. đã tử vong tại Trung tâm y tế TP Từ Sơn, Đ.M.K. phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Còn Thiện điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đâm chết bạn gái tại cửa hàng thời trang rồi tự tử: Khoảng 15h ngày 17/10/2023, tại đường Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh, chị Ngô Thị P. (SN 1996 ở Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên) bị Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, ở xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) dùng dao đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ. Sau đó, Hiệp lái ô tô đến cầu Thanh Trì, Hà Nội rồi nhảy xuống sông Hồng. Thi thể của nghi phạm được phát hiện nổi trên đoạn sông thuộc địa phận xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cách nơi nhảy khoảng 10km. Giết chết người yêu rồi nằm cạnh xác cả đêm: Ngày 26/9/2023, TAND TP HCM đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thanh Duy (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về tội “Giết người”. Trước đó, trưa 6/7/2022, Duy mang theo một con dao rồi đón xe khách đi từ Cần Thơ đến Bến xe Miền Tây (TP HCM) đợi chị Như tới đón. Khoảng 23h cùng ngày, cả hai vào khách sạn nói chuyện. Ở trong phòng, Duy quỳ dưới đất, rút dao đe dọa, buộc chị Như quay lại hàn gắn tình cảm, nhưng chị Như không đồng ý. Bực tức, anh ta rút dao đâm người yêu đến chết, sau đó kéo xác lên giường và nằm cạnh tới sáng. Đâm người yêu cũ tử vong vì hàn gắn tình cảm không thành: Sáng 13/9/2023, Nhật Nhớ (SN 1994, Quảng Nam) đi xe máy đến thôn Cự Đà, xã Cự Khê huyện Thanh Oai, Hà Nội rồi đứng chờ chị Đ.H (SN 1995, ở huyện Thanh Oai) đi làm qua để nói chuyện hàn gắn tình cảm. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng Nhớ, chị H. đã tăng ga vụt qua. Ngay lập tức, Nhớ lấy xe đuổi theo, nhưng chị H. vẫn không chịu dừng xe để nói chuyện. Đi được đoạn đường, chị H. định rẽ vào nhà một người bạn thì bị Nhớ chặn đầu xe, rút dao đâm 4 phát vào ngực và bụng khiến nạn nhân tử vong. Hẹn vào nhà nghỉ, thanh niên đâm tử vong người yêu: Khoảng 0h30 ngày 27/6/2023, Nguyễn Văn Th. (SN 1990, Hải Phòng) và Vũ Hoàng Nhật T. (SN 2004, Khánh Hòa, hiện tạm trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ Bình An, huyện Thanh Trì, Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.Tại phòng nghỉ, nghi phạm đã dùng dao chuẩn bị từ trước, đâm 2 nhát vào cổ khiến chị T. tử vong tại chỗ. Sau đó, nghi phạm nằm lên giường và dùng dao tự tử, nhưng không chết. Sát hại người tình vì cho rằng bị bỏ bùa ngải: Thường xuyên bị đau tim, đau đầu mất ngủ... Lê Văn Thảo (48 tuổi, Hưng Yên) nghĩ rằng bị người tình bỏ bùa ngải nên tối 20/4/2023, Thảo hẹn gặp chị N.T.H (33 tuổi, quê Yên Bái) tại cổng Công ty TNHH Seojin, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàng Sơn, tỉnh Bắc Ninh để nói chuyện. Hai bên xảy ra cãi vã, Thảo một mực quy kết chị H. đã bỏ bùa ngải khiến mình lâm bệnh. Lúc này, Thảo lấy dao để trong cốp xe đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong tại chỗ. Đâm chết người yêu cũ trên phố Vương Thừa Vũ: Tối 12/1/2023, Hoàng Văn Thành (SN 1998; ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) rủ chị U.T.P - từng là người yêu (SN 2003; ở Lai Châu) đi chơi, nhưng chị P nói bận việc. Đêm cùng ngày, Thành đi xe máy tới cửa hàng chị P để đón đi ăn thì thấy chị P đang đứng cùng với anh D nên hỏi hai người có mối quan hệ thế nào. Chị P khẳng định, anh D là người yêu, khiến Thành và chị P xảy ra cãi vã. Thành đi mua dao rồi về cửa hàng đâm chị P. và anh D. Hậu quả, chị P tử vong tại chỗ, anh D được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. >>> Xem thêm video: Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ.

