Liên tiếp các vụ trồng cần sa bị “phá“: Cả Tây lẫn ta bán mình cho ma túy

Thanh niên 18 tuổi trồng cần sa để ngâm rượu: Ngày 8/6, tổ công tác Công an TP Bắc Kạn đã phát hiện 13 cây cần sa, chiều cao từ 80 đến 120 cm, được trồng tại bãi đất trống gần nhà của Triệu Đình Dũng. Tại cơ quan công an, Dũng cho biết vì muốn ngâm rượu nên đã đặt mua hạt giống cần sa trên mạng xã hội để trồng và chăm sóc. Công an đã lập biên bản vụ việc, tịch thu toàn bộ số cây cần sa. Người nước ngoài trồng cần sa ở bãi sông Hồng: Ngày 5/6, Công an phường Ngọc Thuỵ (quận Long Biên, TP Hà Nội) xác định đối tượng Tiberghien Frederec (SN 1966, quốc tịch Pháp, tạm trú ở Yên Bái) có hành vi vi phạm, trồng cây cần sa và tàng trữ trái phép chất ma tuý (cần sa khô) ở bãi giữa sông Hồng. Quá trình kiểm tra thu giữ 115 cây cần sa tươi với trọng lượng 34kg và 40,268g cần sa khô. Trồng cần sa trên nóc nhà: Ngày 13/5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã lập biên bản, tịch thu nhiều cây cần sa được Lê Đình Tuấn (23 tuổi, trú tại Hà Đông) trồng trên ban công của nóc nhà. Thời điểm kiểm tra, có 26 cây cần sa, cao từ 30 đến 40cm được trồng trong chậu nhỏ. Tuấn khai trồng số cần sa này từ tháng 3/2021 để ngâm rượu. Trồng hàng trăm cây cần sa để... cho gà ăn: Ngày 28/4, một tổ công tác của Công an huyện Krông Năng, Đắk Lắk phát hiện tại vườn nhà ông Mai Năm (SN 1968, trú ở thôn Quyết Tâm, xã Ea Tân) trồng 275 cây cần sa tươi, chiều cao khoảng 15-25cm và 54 gốc cây cần sa khô. Ông Năm khai, lúc đi trên xe khách, một người lạ mặt cho hạt giống cây cần sa đem về trồng có thể chữa bệnh cho gia cầm. Trồng cần sa để uống cho khỏi mất ngủ: Ngày 28/4, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra một căn nhà tại xã Cẩm Hà, TP Hội An do Nguyễn Thị V. (SN 1983, trú TP Hà Nội) cùng chồng thuê để sinh sống. Qua kiểm đếm có 17 cây cần sa. V. khai nhận trong thời gian sinh sống tại đây, bà thường xuyên bị mất ngủ nên mới tìm hiểu trên mạng mua hạt giống cần sa về trồng, rồi dùng để uống chữa bệnh mất ngủ. Người đàn ông Canada trồng gần 500 cây cần sa ở nhà vợ: Ngày 7/4, Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận kiểm tra hành chính nhà bà Hoàng Mỹ Hạnh (31 tuổi, thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp), phát hiện chồng bà Hạnh là ông Glen Jeffrey Evans (54 tuổi, quốc tịch Canada) trồng cần sa trong khuôn viên nhà. Qua kiểm đếm, có 476 cây cần sa, cây cao nhất khoảng 2m, cây thấp nhất khoảng 20cm. Ông Glen Jeffrey Evans khai trồng số cần sa trên với mục đích "trị bệnh". Trồng cần sa để… ngâm rượu và nuôi gà chọi: Ngày 13/4, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phát hiện tại vườn nhà đối tượng Bùi Văn Đại (30 tuổi, trú xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng Nam Định) trồng trái phép 18 cây cần sa. Qua đấu tranh khai thác đối tượng Bùi Văn Đại, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phát hiện thêm 2 đối tượng khác cũng trồng tổng cộng 24 cây cần sa tại vườn nhà. Các đối tượng khai trồng cần sa để ngâm rượu và nuôi gà chọi. Trồng hàng trăm cây cần sa, cho gà ăn để chống bệnh: Ngày 3/3, Công an xã Ea Tân (huyện Krông Năng, Đắk Lắk ) kiểm tra và phát hiện trong vườn cà phê của gia đình bà Võ Thị Nga (44 tuổi, ngụ xã Ea Tân) có trồng số lượng lớn cây cần sa. Có tổng cộng 375 cây cần sa, chiều cao từ 30cm đến 1,6m. Bà Nga khai trồng để cho gà ăn, phòng chống dịch bệnh. Trồng hàng nghìn mét vuông cây cần sa để... nuôi heo: Ngày 24/12/2020, Công an huyện Đắk G'long, Đắk Nông đã kiểm tra và bắt quả tang Trần Thế Đại và Phạm Văn Sơn đang trồng, chăm sóc cây cần sa trái phép tại khu vực đất rẫy thuộc xã Quảng Sơn. Công an phát hiện 1.263 cây cần sa, được trồng trên diện tích gần 1.000m2, trong khu vực đất rẫy và 215 cây cần sa con đang ươm trong các bịch nilon cùng một số vật dụng liên quan. Các đối tượng khai nhận, mục đích để “phục vụ việc chữa bệnh cho vật nuôi, cho heo, gà ăn cho mau lớn”.... >>> Xem thêm video: An Giang: Phát hiện hộ dân trồng cây cần sa trái phép. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

