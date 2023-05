Kon Tum: Kè chống sạt lở 93 tỷ hư hỏng, 14 năm vẫn chưa bàn giao

Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô có tổng mức đầu tư hơn 93 tỉ đồng, được triển khai 14 năm, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Trong khi đó, những đoạn kè đã hoàn thành nay phải thi công lại do sạt lở, hư hỏng. Kè được đầu tư nhằm bảo đảm thoát lũ, chống sạt lở, chuyển dòng bảo vệ các công trình xây dựng, khu dân cư hai bên bờ sông Pô Kô và tạo cảnh quan cho trung tâm huyện Đăk Glei. Chủ đầu tư công trình là BQL dự án xây dựng công trình NN-PTNT tỉnh Kon Tum, đơn vị thi công là Công ty TNHH Tuấn Dũng (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Kè được triển khai thi công năm 2009, đến năm 2013 thì tạm ngừng vì thiếu vốn. Sau 6 năm, công trình tiếp tục được bố trí vốn hơn 11,8 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục cần thiết còn lại. Kè sông Pô Kô đoạn qua TT.Đăk Glei có 1 đoạn khoảng 60m bị hư hỏng ở phần chân và mái kè. Đoạn hư hỏng xảy ra vào tháng 10/2022, do Công ty TNHH Tuấn Dũng (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thi công. Đến năm 2022, bờ kè đã hoàn thiện dài gần 100m bị sạt lở, gây bứt mái kè. Từng mảng bê tông bị nứt, trượt xuống sông Pô Kô và đang có dấu hiệu lan rộng. Ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Kon Tum cho biết, đến nay, những đoạn kè sông Pô Kô đã làm xong, nhưng chủ đầu tư chưa thể bàn giao do UBND tỉnh Kon Tum chưa có văn bản phân cấp đơn vị quản lý, nên chủ đầu tư chưa biết bàn giao bờ kè hoàn thành cho ai… Về việc kè sông Pô Kô đoạn qua TT.Đăk Glei bị hư hỏng do bão lũ năm, ông Tuấn cho biết vì chưa được bàn giao nên nhà thầu phải tự bỏ tiền khắc phục. Mời bạn đọc xem Video: Kè chống sạt lở sông Pô Kô TT.Đăk Glei bị hư hỏng.

