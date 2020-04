Kinh hãi những vụ tội phạm xả súng AK như “phim hành động” tại Việt Nam

Mang súng đi “xử” đối thủ, lại làm bạn đi cùng trọng thương: Ngày 1/4, công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) để làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng gây thương tích cho người khác. (Ảnh: CACC) Trước đó, tối 17/3, Mạnh mang súng AK nhờ Hoàng Văn Dũng (30 tuổi, trú tại xã Nghi Phú) chở đến khu vực tái định xóm 5, xã Nghi Phú để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi giả quyết xong, trong lúc quay xe ô tô để ra về do thao tác cất súng không đúng nên súng cướp có nổ 3 phát, trong đó 1 phát đạn trúng vai Dũng bị thương nặng. (Ảnh: CACC) Nghi phạm xả súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn dùng AK tự bắn vào ngực: Tối 13/1, đối tượng Lý Văn Sắn (SN 1970, trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) mang súng AK tới cửa hàng của chị Hoàng Thị Hoài (37 tuổi, trú cùng xã) rồi bắn nhiều phát khiến chị Hoài bị thương, cháu Phạm Thanh Phong (12 tuổi, con chị Hoài) tử vong. Sau đó, Sắn sang xưởng của anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi) cách đó khoảng 15m và bắn anh Hương tử vong. (Ảnh: VTC) Vụ xả súng AK còn khiến chị Hoàng Thị Toán (39 tuổi, chị gái chị Hoài, vợ cũ của Sắn), chị Chu Thị Hồng (29 tuổi, em dâu chị Hoài) và anh Vũ Xuân Hưởng (38 tuổi), Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi) là thợ của chị Hoài, bị thương nặng. Sau khi gây án, Sắn cầm theo súng bỏ trốn khỏi hiện trường.(Ảnh: Hiện trường vụ nổ súng ở Lạng Sơn. Nguồn: CAND) Đến sáng 22/1, trao đổi với Zing.vn đại tá Vũ Hồng Quang - Phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn cho biết nghi phạm Lý Văn Sắn đã tự sát bằng súng, cách hiện trường gây án gần 2 km. (Ảnh: CACC) Tuấn “khỉ” dùng súng AK bắn chết 5 người ở Củ Chi: Vào các ngày 29 và 30/1, trên địa bàn huyện Củ Chi xảy ra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” làm 5 người chết và 1 người bị thương do đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”) thực hiện. Những người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi), Lê Thành Trung (28 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 3 tiền án) và Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Sau khi gây án, Tuấn 'khỉ' lẩn trốn. Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã. Sau 15 ngày lẩn trốn truy lùng của Công an thì đến tối 13/2 Tuấn “khỉ” bị phát hiện ẩn náu trong ngôi nhà hoang ở huyện Hóc Môn. Biết bị bao vây, Tuấn “khỉ” dùng súng AK chống trả và lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã nổ súng tiêu diệt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này. Xả súng làm 2 người chết ở Lạng Sơn. (Nguồn: Zing)

Mang súng đi “xử” đối thủ, lại làm bạn đi cùng trọng thương: Ngày 1/4, công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) để làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng gây thương tích cho người khác. (Ảnh: CACC) Trước đó, tối 17/3, Mạnh mang súng AK nhờ Hoàng Văn Dũng (30 tuổi, trú tại xã Nghi Phú) chở đến khu vực tái định xóm 5, xã Nghi Phú để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi giả quyết xong, trong lúc quay xe ô tô để ra về do thao tác cất súng không đúng nên súng cướp có nổ 3 phát, trong đó 1 phát đạn trúng vai Dũng bị thương nặng. (Ảnh: CACC) Nghi phạm xả súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn dùng AK tự bắn vào ngực: Tối 13/1, đối tượng Lý Văn Sắn (SN 1970, trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) mang súng AK tới cửa hàng của chị Hoàng Thị Hoài (37 tuổi, trú cùng xã) rồi bắn nhiều phát khiến chị Hoài bị thương, cháu Phạm Thanh Phong (12 tuổi, con chị Hoài) tử vong. Sau đó, Sắn sang xưởng của anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi) cách đó khoảng 15m và bắn anh Hương tử vong. (Ảnh: VTC) Vụ xả súng AK còn khiến chị Hoàng Thị Toán (39 tuổi, chị gái chị Hoài, vợ cũ của Sắn), chị Chu Thị Hồng (29 tuổi, em dâu chị Hoài) và anh Vũ Xuân Hưởng (38 tuổi), Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi) là thợ của chị Hoài, bị thương nặng. Sau khi gây án, Sắn cầm theo súng bỏ trốn khỏi hiện trường. (Ảnh: Hiện trường vụ nổ súng ở Lạng Sơn. Nguồn: CAND) Đến sáng 22/1, trao đổi với Zing.vn đại tá Vũ Hồng Quang - Phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn cho biết nghi phạm Lý Văn Sắn đã tự sát bằng súng, cách hiện trường gây án gần 2 km. (Ảnh: CACC) Tuấn “khỉ” dùng súng AK bắn chết 5 người ở Củ Chi: Vào các ngày 29 và 30/1, trên địa bàn huyện Củ Chi xảy ra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” làm 5 người chết và 1 người bị thương do đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”) thực hiện. Những người tử vong gồm: Vương Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi), Lê Thành Trung (28 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 3 tiền án) và Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Sau khi gây án, Tuấn 'khỉ' lẩn trốn. Công an TPHCM đã phát lệnh truy nã. Sau 15 ngày lẩn trốn truy lùng của Công an thì đến tối 13/2 Tuấn “khỉ” bị phát hiện ẩn náu trong ngôi nhà hoang ở huyện Hóc Môn. Biết bị bao vây, Tuấn “khỉ” dùng súng AK chống trả và lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã nổ súng tiêu diệt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này. Xả súng làm 2 người chết ở Lạng Sơn. (Nguồn: Zing)