Khi con gái vợ thành "mồi nhậu" của những gã cha dượng vô nhân tính

Mẹ ruột canh cho “chồng hờ” hiếp dâm con gái nhiều lần: Ngày 5/5/2022, Viện KSND tỉnh Cà Mau vừa có cáo trạng truy tố Trần Trúc Ly (43 tuổi, mẹ ruột của nạn nhân) và Đoàn Văn Rớt (54 tuổi) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Tháng 2/2019, T.M.Q (con ruột của Ly) đến sống chung với mẹ ruột, bà Ly đã kêu chồng hờ quan hệ tình dục với con gái mình. Thời điểm này Q mới 11 tuổi. Từ năm 2019 đến khoảng tháng 9/2021 rất nhiều lần Rớt quan hệ tình dục với Q, trước sự chứng kiến của mẹ ruột Q. Thậm chí Rớt quan hệ tình dục cùng lúc với Q và bà Ly. (Ảnh minh hoạ) Cha dượng bị cắt 'của quý' vì cưỡng dâm con riêng của vợ: Ngày 28/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã khởi tố và bắt Nguyễn Văn Hoan (SN 1993) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Hoan đã nhiều lần cưỡng dâm cháu H.T.R.L (SN 2007), là con riêng của chị H.T.N (36 tuổi - là vợ Hoan) trong khoảng thời gian từ 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022.Hoan dọa sẽ đăng ảnh và video nhạy cảm của L. lên mạng xã hội để ép buộc L. cho Hoan quan hệ tình dục khi chị N. vắng nhà. (Ảnh: Minh Phượng) Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ suốt 3 năm: Ngày 23/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Danh Mạnh (36 tuổi) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân trong vụ án này là cháu M. (15 tuổi) là con riêng của vợ. Mạnh thừa nhận từ năm 2019 đến ngày 20/2/2022, Mạnh đã thực hiện hàng chục lần giao cấu và hiếp dâm đứa con gái riêng của vợ mà Mạnh đã nhận làm con nuôi. (Ảnh: TPO) Cha dượng đồi bại nhiều lần cưỡng hiếp con gái riêng của vợ: Ngày 10/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nguyên (31 tuổi) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Do mẹ nạn nhân mang thai nên Nguyên đã tìm cách tiếp cận và quan hệ với cháu L.T. (SN 2010). Từ tháng 7/2021 - 1/2022, Nguyên đã nhiều lần xâm hại cháu T. (Ảnh: Báo Đồng Nai) Bố dượng đồi bại nhiều lần xâm hại con riêng của vợ: Ngày 21/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) đã bắt L.N.D (31 tuổi) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. L.N.D khai nhận đã nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi (con riêng của vợ) tại phòng ngủ của nhà mình và nhà bà ngoại bé gái. (Ảnh: Công an Nhân dân) "Cha dượng" 9 lần hiếp dâm con của người tình: Ngày 7/10/2021, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Thanh Tùng (SN 1990) 19 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Từ tháng 5/2020 đến ngày 19/1/2021, lợi dụng lúc mẹ đẻ không có nhà, Tùng ép cháu N.H.B. (SN 2009) "quan hệ" với mình. Khi cháu B. không đồng ý, Tùng đe dọa, đánh đập nên bé gái phải làm theo. Cơ quan tố tụng xác định, Phạm Thanh Tùng đã 9 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu B. tại nhiều địa điểm khác nhau. (Ảnh: D.T) Hiếp dâm con gái riêng 12 tuổi của người tình: Ngày 13/5/2021, Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ Nguyễn Minh Hùng (SN 1969) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Cuối năm 2020 Hùng tới ở chung như vợ chồng với chị N.N.T. Trong thời gian sinh sống cùng chị T., Hùng nhiều lần xâm hại con gái riêng của chị T. là cháu N.N.Y (SN 2009). Sau mỗi lần xâm hại, Hùng đều nói với cháu Y. không được nói với ai. (Ảnh: Công Lý) Cha dượng đồi bại nhiều lần xâm hại con riêng của vợ ở Đắk Nông: Ngày 20/4/2021, VKSND huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã bắt Lý Văn H. (SN 1968) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. H là kẻ nghiện rượu, sau khi đi uống rượu trở về thấy chỉ có cháu V. (SN 2007, con gái riêng của vợ) ở nhà một mình liền nổi cơn dục vọng với cháu. H tìm cách thực hiện hành vi đồi bại dù cho cháu quyết liệt cự tuyệt nhưng không thoát được. (Ảnh minh hoạ) Gã đàn ông trói tay ông nội, cưỡng hiếp con riêng của vợ: Ngày 17/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt tạm giam Đồng Văn Tiền (SN 1984) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi ”. Cuối năm 2020, Tiền đi uống rượu về thấy cháu L. (SN 2008, con riêng của vợ) ở nhà một mình đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu L. Đến ngày 8/4/2021, Tiền say rượu, đối tượng đến nhà ông T. (ông nội cháu L.), khống chế, trói tay ông T. rồi cưỡng hiếp cháu L. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Cha dượng nhiều lần dâm ô, hiếp dâm con gái riêng của vợ: Ngày 23/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (52 tuổi) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Từ năm 2012 đến 2016 Tuấn đã nhiều lần dâm ô với cháu A. (SN 2003, con riêng của vợ). Ngày 20/3/2021 vừa qua, do xảy ra mâu thuẫn nên chị H. đã làm đơn tố cáo hành vi của Tuấn đến cơ quan công an. (Ảnh minh hoạ) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Kiên Giang, bắt giam gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ. (Nguồn: THDT)

