Khai mạc Hội Sách Hà Nội chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô

Hội Sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022 với chủ đề “Truyền thống và hội nhập”. Sự kiện diễn ra từ 7 - 9/10 nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022). Hội Sách Hà Nội là sự kiện văn hóa đặc biệt của Thủ đô, được tổ chức thường niên từ năm 2014, đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Hội Sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022 được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân và du khách. Hội sách do UBND thành phố Hà Nội và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức. Năm nay, hội sách có chủ đề: "Truyền thống và Hội nhập". Hội Sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022 đã quy tụ 35 nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách trong cả nước với nhiều đầu sách có giá trị và các chương trình giao lưu, trải nghiệm sách hấp dẫn. Hội Sách Hà Nội năm 2022 tổ chức 02 khu vực trưng bày, triển lãm sách với chủ đề “70 năm ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam” nhằm ôn lại truyền thống đầy tự hào của ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam; và “Thăng Long nghìn năm văn hiến”. Hội sách phục vụ bạn đọc miễn phí hơn 200 đầu sách là các công trình nghiên cứu về kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, ngoại giao thuộc Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”. Các nhà xuất bản, công ty sách tổ chức nhiều chương trình giao lưu hấp dẫn, ý nghĩa, mang đậm dấu ấn Thăng Long - Hà Nội, dành tặng bạn đọc Thủ đô. Trong khuôn khổ Hội sách, sẽ có Tọa đàm, ra mắt Bộ sách "Vương triều trên đất Thăng Long" của Nhà xuất bản Hà Nội tổ chức; Tọa đàm xung quanh lịch sử dời đô của vua Lý Công Uẩn và những thành tựu rực rỡ của triều Lý với bộ tiểu thuyết lịch sử "Tám triều vua Lý" (gồm 04 tập) của nhà văn Hoàng Quốc Hải (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam). Ngoài ra, còn có lễ ra mắt, giới thiệu sách về Hà Nội “Triệu dấu chân qua những cửa ô” của tác giả Trương Quý (Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam)... Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Hội Sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022 cho hay, Hội Sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022 tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam và của người Hà Nội. Điều này khẳng định sự nỗ lực của lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng, các đơn vị xuất bản và nhân dân Thủ đô trong việc phát huy những giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội, phát huy truyền thống Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình. Đây cũng là hoạt động nhằm triển khai hiệu quả Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4). >>> Mời độc giả xem thêm video Sách lậu tràn lan trên thị trường (Nguồn: VTV24)

