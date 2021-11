Kẻ tấn công Báo VOV từng là trùm hacker số má

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án hình sự "cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử", khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước).

Kết quả điều tra xác định Mẫn đã thực hiện hành vi tấn công DDoS ngày 15/6/2021 vào website vov.vn của báo điện tử VOV. Mẫn đã tấn công báo điện tử VOV tại nhà riêng, đến nay chưa xác định được rõ động cơ, mục đích. Theo tìm hiểu của PV, Mẫn từng là một hacker, người đã thành lập, điều hành trang web viet...info, một diễn đàn trực tuyến được gọi là diễn đàn "thế giới ngầm" lớn nhất Việt Nam với hàng nghìn thành viên là hacker tham gia. Khi mạng lưới của viet...info “phủ sóng” trên toàn quốc, Mẫn với vai trò điều hành đã tạo điều kiện cho hàng chục người khác quản trị mạng ở nhiều địa phương. Tại trang web trên, mỗi thành viên tham gia phải đóng 100 USD tiền lệ phí và phải được thành viên có uy tín trong diễn đàn giới thiệu. Sau đó, thành viên muốn đăng bài viết mua bán thì phải đóng thêm 50 USD nữa. Các thành viên dạy nhau cách thức tấn công các trang web bán hàng trực tuyến để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng, câu kết với nhau để lấy tiền trong tài khoản ngân hàng của người nước ngoài. Trao đổi các phương pháp hack, bẻ khóa phần mềm, cài virus vào máy tính của người khác để lấy cắp thông tin, đến các phương pháp dùng thẻ tín dụng mua hàng trên mạng, cách rút tiền từ tài khoản ngân hàng của người nước ngoài.Mẫn còn nhờ bạn gái đứng tên mở một tài khoản ngân hàng (số dư thường có trên 2 tỷ đồng) để giao dịch mua bán, đầu cơ kinh doanh thông tin thẻ tín dụng trên diễn đàn. Ngày 9/1/2014, Mẫn cùng với khoảng 20 người khác bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt giữ, diễn đàn bị đánh sập. Đến khi bị công an đánh sập, diễn đàn này có gần 1 triệu bài viết. Ngày 29/6/2016, nhóm này bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. TAND TP.HCM phạt Mẫn mức án bằng với thời hạn tạm giam, nên thanh niên này được trả tự do tại tòa. Chuyện Mẫn bị bắt xôn xao thị trấn Tiên Kỳ. Nhiều người dân địa phương không rõ Mẫn làm nghề gì, chỉ thấy suốt ngày ở nhà. Điều kiện kinh tế của gia đình Mẫn cũng bình thường, nhưng họ thấy nam thanh niên này sắm ôtô, xây khách sạn lớn ở thị trấn. Mẫn được nhận xét là người hiền lành, hòa đồng với mọi người. Được biết, Mẫn học ngành công nghệ thông tin sau đó về quê buôn bán trên mạng Internet, kiếm sống nhờ mạng, rất đam mê công nghệ thông tin, ngoài ra còn đầu tư bitcoin, rất giỏi việc kinh doanh trên mạng. Ông Lê Xuân Minh, Chủ tịch UBND TT.Tiên Kỳ, xác nhận hiện tại Huỳnh Phước Mẫn "đang xây một khách sạn" trên địa bàn, nhưng người đứng tên là Mẫn hay người thân trong gia đình thì địa phương chưa rõ. Như Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, giữa tháng 6/2021, Huỳnh Phước Mẫn tham gia tấn công trang Báo điện tử VOV thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam khiến cho báo điện tử này bị tê liệt, không truy cập được. Các cơ quan của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã vào cuộc bắt giam Mẫn, đồng thời tiếp tục phối hợp với công an các tỉnh, thành phố để truy vết, điều tra trong phạm vi cả nước. Video: Hàng loạt cán bộ bị khởi tố vì sai phạm đất đai

