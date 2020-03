Huấn hoa hồng và những giang hồ mạng nào từng bị sa lưới pháp luật?

1. Huấn hoa hồng: Tên thật là Bùi Xuân Huấn (SN 1985, quê Yên Bái). Tối 4/3, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai phát hiện Huấn hoa hồng cùng nhóm bạn nghi sử dụng trái phép chất ma túy khi kiểm tra một cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra, Huấn "hoa hồng" dương tính với ma túy. "Lực lượng chức năng đang lập hồ sơ đưa người Huấn "hoa hồng" vào trung tâm cai nghiện”. Chỉ 6 tháng trước (tháng 9/2019), Huấn hoa hồng cũng bị công an TP HCM đưa đi cai nghiện khi bắt quả tang Huấn thác loạn ma túy. Những năm gần đây, khi mạng xã hội phát triển, Huấn hoa hồng là một trong những nhân vật giang hồ nổi tiếng trên mạng với nhiều clip livestreams chửi thề, dạy đời... Đạo đức giả hơn nữa khi Huấn nghiện ma túy nhưng thường khuyên mọi người không nên chơi ma túy. 2. Giang hồ mạng Trường con buôn ma túy: Sáng 3/1, Trịnh Xuân Trường (tức Trường con Nam Định, 48 tuổi) bị công an Nghệ An bắt khi vận chuyển ma túy. Trước khi bị bắt, trường con thường xuất hiện trên mạng với những clip nói về tình nghĩa giang hồ, khuyên dạy mọi người tránh xa ma túy, sống tử tế... thế nhưng bản thân y lại là kẻ đi buôn ma túy, gieo rắc cái chết trắng cho bao nhiêu người, làm tan nát bao gia đình. 3. Giang hồ mạng "trẻ trâu" Khá Bảnh: Ngày 13/11/2019, Ngô Bá Khá (26 tuổi, còn gọi Khá Bảnh) bị TAND thị xã Từ Sơn, tinh Bắc Ninh tuyên phạt 4 năm tù về tội 'đánh bạc', 6 năm 6 tháng tù về tội 'tổ chức đánh bạc', tổng hình phạt 10 năm 6 tháng tù. Trong phiên xét xử Khá Bảnh, rất đông những người được cho là anh em giang hồ của Khá đến Tòa để livestreams đăng tải lên mạng xã hội câu like, câu view. Trước khi nhận bản án pháp luật, Khá Bảnh là đối tượng giang hồ mạng khá nổi tiếng. Nếu không sớm bị bắt vì những hoạt động phi pháp của mình, Khá Bảnh sẽ làm lệch lạc hệ tư tưởng của một bộ phận giới trẻ. 4. Quang Rambo: Ngày 13/8/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội tạm giữ Đỗ Văn Quang ( Quang "Rambo", 35 tuổi) cùng 4 người khác để làm rõ hành vi Đòi nợ thuê, liên quan đến vụ cưỡng đoạt 200 triệu đồng của một giám đốc doanh nghiệp. Theo cảnh sát, Quang thường quy tụ nhiều thanh niên cộm cán ngoại tỉnh về nhà riêng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, để hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Người này có quan hệ thân thiết với Khá "Bảnh", Huấn "Hoa Hồng"... Nhóm của Quang thường xuyên lên mạng xã hội livestream các hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền để khuyếch trương thanh thế, rao giảng đạo lý giang hồ và dạy mọi người sống nghĩa tình... 5. Phúc XO: Chiều 12/4/2019, Công an TP HCM ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Trần Ngọc Phúc (tức Phúc “XO”, 36 tuổi, chủ quán karaoke Pharaon XO) cùng 8 nhân viên của quán (quản lý giám sát, thu ngân, phục vụ) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 BLHS 2015. Em trai của Phúc là Trần Ngọc Tài (24 tuổi) cùng 3 người khác bị điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Phúc “XO” nổi tiếng trên mạng xã hội vì nhận là chủ của dàn môtô có biển số tứ quý, chạy ôtô sang mạ vàng, đeo dây chuyền và nhẫn vàng khổng lồ. Mới đây, Phúc khoe vừa làm mũ lưỡi trai giá 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi làm việc với cảnh sát, Phúc thừa nhận số vàng hơn 13kg mà Phúc đeo trên người hàng ngày là đồ giả. Anh ta thừa nhận đây là cách để phô trương trong việc làm ăn của bản thân cũng như gây sự chú ý cho nhiều người. Ngoài ra, qua xác minh ban đầu, Công an xác định dàn xe biển số tứ quý của Phúc “XO” đều là biển số giả. Tháng 12/2019, Phúc XO cùng 7 đồng phạm bị truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, với khung hình phạt 7-15 năm tù. Trước khi bị bắt, Phúc XO cũng thường xuyên lên mạng dạy cách kiếm tiền, làm giàu, và dạy sống nghĩa tình... Xem thêm video: Làm "giang hồ mạng" còn hơn đâm thuê chém mướn thật? Nguồn: VTC 14.

