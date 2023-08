Hoang tàn dự án siêu lâu đài dát vàng bên bãi biển đẹp nhất châu Á

Hội An Golden Sea nằm ở khu "đất vàng" trên con đường tỷ đô nối Đà Nẵng với Hội An, thuộc phường Cẩm An, TP Hội An (Quảng Nam), tiếp giáp với biển An Bàng, một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á. Dự án Hội An Golden Sea được khởi công xây dựng vào năm 2019, với diện tích gần 7ha. Dự án gồm 5 toà căn hộ khách sạn và 8 biệt thự mặt tiền biển An Bàng với mức đầu tư ban đầu 996 tỷ đồng và sau đó nâng lên hơn 2.000 tỷ. Theo dự kiến, dự án sẽ bàn giao vào năm 2021, sau đó được gia hạn đến cuối năm 2022. Vì không thể hoàn thiện đúng tiến độ nên tháng 4/2022, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành của dự án Hội An Golden Sea đến tháng 7/2023. Thế nhưng, dự án từng được quảng cáo là "tổ hợp siêu lâu đài dát vàng" đang bị bỏ hoang sau một thời gian xây dựng. Nhiều hạng mục mới chỉ được xây dựng dang dở, chưa rõ hình hài, sau một thời gian bỏ hoang, đã bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng. Sắt thép hoen gỉ trên những trụ bê tông được xây dựng dở dang. Cỏ dại ngập lối ngay từ phía bên ngoài hàng rào tôn đã rỉ sét. Hội An Golden Sea từng được quảng cáo một cách rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng là một trong những siêu phẩm bất động sản. Đặc biệt nhất tại dự án là 8 siêu căn hộ dát vàng dưới đáy biển. "Khách hàng có thể nằm ngắm cá tôm tung tăng bơi lội dưới đáy san hô rực rỡ, xa xa là các mô hình tàu Titanic, tàu cướp biển với khung cảnh chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng" – chủ đầu tư dự án từng giới thiệu với những lời hoa mĩ. Toàn bộ nội thất các căn hộ siêu sang dưới đáy biển và hơn 400 phòng khách sạn của 2 tòa nhà: từ giường, gương, bàn, thiết bị vệ sinh phòng tắm, dao thìa nĩa, đồ đạc bàn ăn…đều được dát vàng lóng lánh- những mĩ từ có thể "thôi miên" bất cứ khách hàng thượng lưu nào. Đặc biệt nhất là 8 căn biệt thự hơn 550m2 cao 3 tầng (1 tầng ngầm đáy biển) sẽ được xây dựng bằng bạch kim, phủ vàng, đá quý nhất thế giới - một viễn cảnh biến Hội An Golden Sea trở thành dự án có một không hai. Thế nhưng, hiện tại, ngay cả văn phòng, nhà điều hành dự án cũng vắng lặng, không một bóng người, bụi phủ kín. >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ:

