Hoang mang vấn nạn trộm cắp, cướp lộng hành ở chung cư

Truy tìm 3 đối tượng cướp tài sản tại chung cư HH1A Linh Đàm: Mới đây, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát đi thông báo về đặc điểm nhận dạng 3 đối tượng cướp tài sản ở tòa chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Trước đó, khoảng 20h ngày 8/1, có 3 thanh niên tìm đến căn hộ của anh T. giả làm khách mua điện thoại. Các đối tượng đã xịt hơi cay, đánh, trói anh T. rồi cướp 3 chiếc điện thoại. Giả danh shipper, trộm đồ ở chung cư TP HCM: Ngày 3/1, H.L.T.T. (32 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đã giả danh shipper vào chung cư Vinhomes Golden River (quận 1, TP HCM) trộm đồ ở bàn giao nhận, tuy nhiên đã bị bảo vệ phát hiện và bàn giao cho Công an. Giám đốc tự ký giấy đi đường, lẻn vào chung cư ăn trộm: Phạm Thanh Nhàn (39 tuổi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lập một công ty viễn thông, tự ký, đóng dấu vào giấy đi đường để qua các chốt kiểm soát COVID-19, rồi vào các chung cư trộm dây đồng chống sét mang đi bán sắt vụn. Ngày 23/8/2021, Nhàn bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ. Giả nhân viên văn phòng trộm cắp tài sản ở chung cư: Sau khi ra tù, Phạm Bình Minh (SN 1982, trú tại Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội) có 7 tiền án về tội Trộm cắp tài sản vẫn "ngựa quen đường cũ", đóng giả nhân viên văn phòng, ăn mặc lịch sự rồi đi vào các tòa chung cư lợi dụng sơ hở để trộm cắp, tổng tài sản bị trộm trên 100 triệu đồng. Ngày 20/6/2021, Minh bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ. Siêu trộm 9x chuyên đột nhập chung cư: Lê Văn Tuấn (sinh năm 1996, trú quận Long Biên, Hà Nội) đã lợi dụng các hộ gia đình ở khu chung cư vắng nhà để trộm cắp tài sản. Ngày 13/4/2021, Tuấn bị Công an quận Long Biên bắt giữ, đấu tranh khai thác, Lê Văn Tuấn khai nhận đã thực hiện 15 vụ trộm khác tại các phòng chung cư trong khu đô thị Đặng Xá. Lợi dụng gia chủ đi bầu cử để đột nhập, trộm cắp tài sản: Võ Văn Đông (25 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) lợi dụng việc người dân tập trung đi bầu cử, vắng nhà, nên đã đột nhập các căn hộ, trộm cắp tài sản giá trị. Ngày 24/5/2021, Đông bị Công an phường Nại Hiên Đông bắt giữ. Lẻn vào chung cư cao cấp, phá két sắt, trộm tiền tỷ: Sau khi vào tòa Park 2, khu đô thị Times City, Hà Nội, Ngô Văn Vũ (SN 1991, ở Thái Nguyên) đã đột nhập vào căn chung cư của chị Hoàng Thị N. (SN 1997, quê Thái Nguyên) tên trộm phá két sắt, lấy đi 40.700 USD cùng 2 lượng vàng SJC tổng giá trị tài sản hơn 1 tỷ đồng rồi sau đó bỏ trốn. Cuối tháng 7/2020, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Vũ. >>> Xem thêm video: Tinh vi thủ đoạn tống tiền bằng clip nóng quay trộm các cặp đôi trong nhà nghỉ. Nguồn: VTV 24.

