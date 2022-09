Hoa hậu Kỳ Anh và thủ đoạn trộm đồng hồ Rolex gần 2 tỷ

Ngày 17/9, Viện KSND TP HCM cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Lã Thị Anh (32 tuổi, còn gọi Kỳ Anh) về tội Trộm cắp tài sản. Trước khi bị bắt, Kỳ Anh từng được biết tới khi đăng quang cuộc thi Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ. Theo cáo trạng, từ tháng 7/2021, Lã Thị Anh và anh N.M.T. quen biết và thường liên lạc với nhau qua Facebook. Đến khoảng đầu tháng 8/2021, Lã Thị Anh thường đến nhà T. tại phường Võ Thị Sáu (quận 3) và ngủ lại. Trong thời gian này, anh T. cho Lã Thị Anh xem bộ sưu tập đồng hồ để trong phòng ngủ và nói giá trị của từng chiếc đồng hồ, trong đó có chiếc Rolex Daytona Platinum trị giá 80.000 - 90.000 USD. Biết được giá trị của chiếc đồng hồ, cô này đã nảy sinh ý định lấy trộm. Lợi dụng lúc anh T. ngủ say, Lã Thị Anh chụp hình chiếc đồng hồ, sau đó gửi hình cho một người bạn là Tô Văn Toàn (ngụ phường 3, quận Phú Nhuận) và nhờ tìm đặt mua một chiếc đồng hồ nhái như trong hình. Khoảng 2 - 3 ngày sau, người bạn này báo cho Anh biết ở Hà Nội có bán chiếc đồng hồ giống chiếc Rolex Daytona Platinum với giá 13,5 triệu đồng, tiền phí vận chuyển 1,2 triệu đồng. Khoảng 2 tuần sau, anh này nhận được chiếc đồng hồ nhái từ Hà Nội và đưa cho Lã Thị Anh. Ngày 11/9/2021, Kỳ Anh được anh T. rủ qua nhà chơi. Rạng sáng hôm sau, Kỳ Anh lợi dụng lúc bạn trai ngủ say đã tráo chiếc đồng hồ giả lấy chiếc đồng hồ thật. Sau đó, Lã Thị Anh mang chiếc đồng hồ đã lấy trộm đến nhà Tô Văn Toàn và nhờ định giá giùm. Khi biết được giá chiếc đồng hồ khoảng 80.000 USD, Lã Thị Anh nhờ anh này tìm người bán đồng hồ. Trưa 13/9/2021, Lã Thị Anh nhờ Toàn cầm chiếc đồng hồ trên với giá 1 tỷ đồng và hẹn đến ngày 30/9/2021 sẽ chuộc lại. Do thấy chiếc đồng hồ là hàng hiệu có giá trị nên anh Toàn đã hỏi Lã Thị Anh nguồn gốc, giấy tờ của chiếc đồng hồ, Lã Thị Anh nói hiện giấy tờ đã để bên Mỹ, sẽ đưa sau. Anh Toàn đã chuyển khoản cho Lã Thị Anh số tiền 970 triệu đồng (còn 30 triệu đồng là tiền bảo dưỡng đánh bóng đồng hồ và tiền lãi). Sau khi nhận tiền, Lã Thị Anh đã tiêu xài cá nhân hết. Ngày 15/9/2021, anh T. kiểm tra hộp đựng đồng hồ thì phát hiện chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum đã bị đánh tráo bằng một chiếc đồng hồ giả nên đến Công an phường Võ Thị Sáu (quận 3) trình báo. Qua truy xét, ngày 21/9/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3 thu giữ chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum của anh T. tại nhà anh Phạm Huy Phương. Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - UBND quận 3, đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum có giá 1,99 tỷ đồng. Ngày 23/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM bắt tạm giam Lã Thị Anh. Quá trình điều tra, Lã Thị Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. >>> Xem thêm video: Tinh vi thủ đoạn tống tiền bằng clip nóng quay trộm các cặp đôi trong nhà nghỉ. Nguồn: VTV 24.

