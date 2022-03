Hồ sơ vụ án: Thiêu sống nhân tình để phi tang chuyện “nem chả“

Theo hồ sơ vụ án, sáng 27/1/2012, người dân tại xã Tân Tập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An khi đi nhặt tràm khô tại khu du lịch sinh thái Tân Lập bất ngờ phát hiện một thi thể phụ nữ cháy đen nằm trên bờ đê. Người phụ nữ xấu số là Bùi Thị Hoa (SN 1978, ngụ thôn Đại Đồng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Hình ảnh đóng diễn Chị Hoa là công nhân Công ty Pou-yuen, thuê nhà trọ ở Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM, bị sát hại ngày 26/1/2012. Nhận định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Long An ký quyết định thành lập Ban chuyên án, khẩn trương điều tra làm rõ. Hình ảnh đóng diễn Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm được toả đi xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch, mối quan hệ của nạn nhân Bùi Thị Hoa, quy luật sinh hoạt, đi lại; xác minh những người có quan hệ với nạn nhân, trong đó tập trung vào các đối tượng đã liên lạc với nạn nhân trước khi bị sát hại, nhất là bạn trai, người tình của nạn nhân. Theo điều tra, có nhiều đối tượng khả nghi, sau khi xác minh, sàng lọc, Ban chuyên án rút lại còn hai, trong đó Trình Văn Tám (tạm trú tại khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) là người đáng nghi nhất”. Dù đã có vợ và con gái đã 15 tuổi nhưng Trình Văn Tám vẫn thích “trăng hoa”. Qua chuyên mục “tìm bạn bốn phương” trên đài phát thanh, Tám muốn tìm người “tâm sự” và đã quen với chị Hoa vào tháng 7/2011. Lúc đầu Tám và Hoa chỉ gọi điện, nhắn tin qua lại; đến tháng 12/2011, 2 người cảm thấy “tâm đầu ý hợp” nên đã hẹn gặp nhau. Tám thừa nhận đã cùng chị Hoa đến nhà nghỉ (gần nhà trọ của Hoa) “tâm sự” đêm 19/1/2012. Sau khi làm rõ, xác định Tám là hung thủ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An phối hợp với CA tỉnh Bình Dương bắt giữ Tám khi đang chạy xe trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An lúc 7h sáng 9/4/2012. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Tám thừa nhận có “ăn vụng” nhưng không “hạ độc thủ” với Hoa. Trước những chứng cứ sắc bén mà cơ quan điều tra đã thu thập được, Tám hết đường chối cãi, đã cúi đầu nhận tội. Sau khi “tâm sự” trong nhà nghỉ một đêm, chị Hoa rủ Tám về Vũng Tàu chơi trong dịp Tến Nhâm Thìn. Bị Tám khước từ, Hoa dọa sẽ kể lại với vợ của Tám chuyện “trăng hoa” giữa hai người. Chỉ một lời dọa như thế nhưng Tám đã nổi cơn muốn sát hại Hoa để bịt đầu mối.(Hình ảnh đóng diễn). Ngày 24/1/2012, Tám nhắn tin cho Hoa liên lạc với Tám qua số điện thoại mới. Sáng hôm sau, Hoa nhắn tin rủ Tám ngày 26/1/2021, chở Hoa xuống nhà bạn ở Tiền Giang chơi. Tám nhận lời và nảy sinh ý định sẽ đưa Hoa đến khu du lịch sinh thái ở xã Tân Tập để “xử”. Sở dĩ Tám chọn địa điểm này vì trước đây khi xuống Đồng Tháp công tác, Tám đi ngang qua thấy vắng vẻ, dễ ra tay. Khoảng 9h30 sáng 26/1, Tám từ nhà trọ ở phường Bình Chuẩn, TX Thuận An chạy xe mô tô đến trước Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân đón Hoa. Trên đường đi, Tám vạch ra kế hoạch “xử” người yêu. Tám vào tiệm tạm hóa mua can nhựa 12.000 đồng rồi đến cây xăng đổ 4 lít để “phòng hết xăng giữa đường”. Xe chạy đến khu du lịch sinh thái khoảng 14h30, Tám cùng Hoa vào bên trong “tâm sự”. Chưa tới 20 phút Tám đưa Hoa trở ra ngoài rồi chạy xe vào một con đường nhỏ làm bờ đê khu du lịch tiếp tục “tâm sự”. Tám hăm dọa nếu Hoa làm phiền thì y sẽ giết chết! Thấy Hoa tỏ thái độ thách thức, Tám xông tới bóp cổ đè Hoa xuống đất cho đến khi bất động. Sau khi tháo 9 chiếc vòng ximen và đôi bông tai bằng vàng, Tám lạnh lùng tưới cả 4 lít xăng lên cơ thể người tình rồi châm lửa đốt. Sau đó y lạnh lùng rời khỏi hiện trường. Tám ung dung chạy xe về An Giang, ghé vào nhà bồ mới tên là Huỳnh Thị Kim D. (SN 1990 ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để ăn ngủ tại đây. Ngày 27/1/2012, Tám chở D. đi chùa Châu Đốc cầu may! Hung thủ ngủ tại nhà D. thêm một đêm rồi ra chợ Mỹ Hiệp bán số vàng đã cướp của chị Hoa được 8,6 triệu đồng. Có tiền làm “lộ phí”, Tám chạy xe trở về nhà với vợ ở Bình Dương. (Hình ảnh đóng diễn) Ngày 16/10/2012, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án tử hình đối với đối với Trình Văn Tám về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. (Nguồn: ANTV).

