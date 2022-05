Hồ sơ vụ án: Kẻ nghiện game trút “mưa dao” xuống cặp vợ chồng già

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h30, ngày 24/10/2021, ông Dương Tâm và bà Phạm Thị Sáng (cùng 65 tuổi, ngụ ấp Long Bình, phường 4 - cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh) đang trong nhà thì phát hiện một bóng người đột nhập vào nhà nên lập tức kiểm tra xung quanh. (Hình ảnh đóng diễn) Khi vừa phát hiện kẻ lạ mặt, ông Tâm lập tức bị đối tượng dùng dao tấn công, khống chế; khi ông Tâm kêu “cướp” thì bị đâm nhiều nhát, sau đó hai bên tiếp tục giằng co. (Ảnh minh hoạ) Nghe tiếng la của chồng, bà Sáng chạy đến thì va vào người chồng té ngã, khi bà Sáng la lên thì bị đối tượng xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát dao. Tiếp đó, đối tượng dùng dao khống chế, uy hiếp kêu đưa tiền, vàng; sau khi lục tìm không thấy tài sản đối tượng bỏ đi.(Ảnh minh hoạ) Khi không còn nghe tiếng động bên ngoài, bà Sáng gọi điện cho người thân đưa đi cấp cứu. Điều may mắn là ông Tâm và bà Sáng được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. (Ảnh minh hoạ) Tiếp nhận thông tin, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự cùng Công an thành phố Trà Vinh khẩn trương đến hiện trường khám nghiệm, điều tra xác minh, thu thập thông tin vụ án. Ngay trong đêm, lực lượng Công an đã thu được nhiều đồ vật, dấu vết quan trọng liên quan như dấu vết máu, nón bảo hiểm, đôi dép, áo khoác, hung khí gây án… Ngày sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát do đại tá Phan Thanh Quân - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng ban, tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng đấu tranh, làm rõ, truy bắt hung thủ. Các tổ công tác tức tốc phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn; đồng thời thông báo truy tìm thủ phạm, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm trên các phương tiện truyền thông. Qua phát động của Công an, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 150 thông tin liên quan đặc điểm phương tiện, đối tượng gây án. Từ đây, Công an thu hẹp diện đối tượng nghi vấn là Phan Chí Thiện (SN 1990, ngụ phường 1, TP.Trà Vinh) Bằng các biện pháp công tác, sáng 26/10/2021, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Phan Chí Thiện khi đang lẩn trốn tại khóm 10, phường 9, thành phố Trà Vinh. Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận, do vay nóng thiếu nợ khoảng hơn 100 triệu đồng, nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, Thiện chuẩn bị dao bấm, rồi điều khiển xe máy tìm nhà khá giả, nghĩ nhà bị hại có nhiều tiền nên đột nhập cướp tài sản, do bị phát hiện nên sử dụng dao tấn công người trong nhà, không tìm thấy tài sản nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã thu thập được con dao bấm là hung khí gây án và xác định chỉ có một mình Phan Chí Thiện gây án. Ngày 31/10/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinhđã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Chí Thiện để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Trước những hành vi phạm tội của mình, Thiện có thể phải chịu hình phạt từ pháp luật cao nhất là tử hình. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

