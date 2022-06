Hồ sơ vụ án: Bộ xương dưới nền nhà tố cáo tội ác bị che giấu

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h30, chiều 3/12/2017, khi các công nhân đang tiến hành tu sửa lớp nền nhà cũ của quán cà phê ở số 48, đường Trường Chinh, thuộc TDP13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thì tá hỏa phát hiện xương chân người nằm trong ống quần được chôn sâu cách mặt đất 20cm. Nhận đươc tin báo, lực lượng điều tra phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới và các lực lượng chức năng nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, làm rõ. Một điều rất khó khăn đặt ra cho lực lượng điều tra, đó là khuôn viên quán cà phê bao gồm 2 phòng trọ và sân vườn, người chủ nhà chỉ nhớ được 5 người trước đó bà cho thuê quán, còn những vị khách mà 5 người đó cho thuê lại một trong 2 phòng trọ để giảm bớt kinh phí thì bà không nắm rõ. Vậy là một bí ẩn được đặt ra cho lực lượng điều tra, đó là xác chết được chôn cách mặt đất 20 cm là ai? Qua khám nghiệm ban đầu, hài cốt đó là của nam giới, đã bị phân hủy hết, chiếc quần dài nạn nhân đang còn nguyên vẹn, áo sơ mi nạn nhân mặc có màu trắng đã bị rách, quấn ngang cổ, phía dưới lưng có một áo phông còn nguyên vẹn. Công tác truy tìm danh tính của người bị hại nhanh chóng được lực lượng điều tra tiến hành ngay trong đêm 3/12/2017. Các trinh sát cho biết: Việc truy tìm danh tính của nạn nhân giống như mò kim đáy biển bởi vì chỉ có duy nhất bộ hài cốt, vụ việc không có nhân chứng. Lực lượng điều tra phải về tất cả các phường trên địa bàn thành phố để truy tìm tung tích nạn nhân, đồng thời phân công trinh sát chia thành nhiều nhóm đi dò tìm những gia đình có người thân, là nam giới bị mất tích. Nhưng đều không có kết quả khả quan. Trong lúc các cơ quan đang tiến hành điều tra, thì vào sáng 4/12/2017, một nam giới đến trình báo có anh trai tên là Bùi Tiến Dũng (SN 1982 ở phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới) mất tích trong khoảng thời gian 7 năm. Trước đó, anh Dũng có thuê phòng trọ này làm cá độ bóng đá vào năm diễn ra World Cup 2010. Thông tin này đã mở ra hướng điều tra mới cho lực lượng điều tra và công tác giám định AND bộ hài cốt cũng được tiến hành. Tuy nhiên, bằng trực quan nghề nghiệp, các trinh sát, điều tra viên kỳ cựu tin chắc rằng danh tính của bộ hài cốt đã lộ diện… Ban chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cùng với Công an thành phố Đồng Hới yêu cầu lực lượng điều tra tiếp tục xác minh và phải lên bằng được lịch sử quá trình sinh sống của anh Bùi Tiến Dũng trong khoảng thời gian trước khi bị sát hại. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhận thấy, trước đây anh Dũng có thuê lại phòng trọ của anh Trung Thành- là sinh viên trường Đại học Quảng Bình khi anh Thành thuê khuôn viên quán để bán cà phê. Sau khi anh Thành trả quán, thì chị Hoài Thu, thường trú tại TDP4, phường Nam Lý thuê lại quán. Qua xác minh, chị Thu cho biết thời điểm đó có một anh thuê chung phòng cùng anh Dũng nhưng cũng không biết là ai rồi bỏ phòng đi. Cứ như thế cho đến ngày người thuê hiện tại phát hiện bộ hài cốt. Người thân trong gia đình anh Dũng cũng không nhớ chính xác các mối quan hệ bởi thời gian anh Dũng mất tích quá lâu. Một bí ẩn yêu cầu lực lượng điều tra giải mã đó là phải xác minh bằng được người ở chung phòng với anh Dũng. Cứ ngỡ vụ án đi vào ngõ cụt khi mọi thông tin hoàn toàn mờ nhạt. Nhưng với quyết tâm truy tìm bằng được thủ phạm, lực lượng điều tra đã mở rộng công tác xác minh thông tin, trong đó có một nguồn tin quần chúng cung cấp cực kỳ quan trọng đó là người ở chung phòng với anh Dũng cách đây 7 năm về trước thường xuyên qua lại với một thanh niên tại địa bàn phường Bắc Lý. Với quyết tâm “biết là phải tìm” dù chỉ là một thông tin le lói nên các mũi trinh sát lại tiếp tục “lùng sục” những người cách đây 7 năm có liên quan đến cá độ bóng đá. Khó khăn là vậy nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5/12/2017, lực lượng điều tra đã triệu tập được người thanh niên bi ẩn đó. Một cuộc khai thác nhanh được diễn ra. Theo như lời khai báo của người thanh niên này thì người ở cùng phòng với anh Bùi Tiến Dũng tại thời điểm đó là Nguyễn Mạnh Hùng, quê ở xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa. Chính vì vậy, Nguyễn Mạnh Hùng đã được đưa vào diện nghi vấn số 1 và duy nhất. Từ thông tin thu thập được, Hùng đang sống như vợ chồng với một người phụ nữ hơn tuổi và đang bán quán cháo sáng tại Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Tổ công tác đã tiếp cận và triệu tập Nguyễn Mạnh Hùng. Ngay khi dẫn giải Nguyễn Mạnh Hùng về cơ quan điều tra, Hùng đã rất ngoan cố và đưa ra tất cả các bằng chứng ngoại phạm đúng vào thời điểm anh Bùi Tiến Dũng bị giết. Nguyễn Mạnh Hùng đã lường trước được tất cả những tình huống để trả lời trước cơ quan điều tra nên hắn rất bình tĩnh, không chịu thừa nhận hành vi giết anh Bùi Tiến Dũng. Bằng các biện pháp đấu tranh khai thác, tác động tâm lý đối tượng và chấp nhận một số yêu cầu của hắn như được gặp mẹ đẻ và con trai. Biết không thể nào chối tội, ngày 6/12/2017, Nguyễn Mạnh Hùng đã khóc, hối hận và khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Theo đó, vào đầu tháng 6/2010, do quen biết, Nguyễn Mạnh Hùng đã chuyển đến ở chung phòng trọ với anh Bùi Tiến Dũng tại ngôi nhà thuê ở số 48 đường Trường Chinh, TP Đồng Hới để cùng “làm ăn” bằng nghề ghi cá độ bóng đá. Trong thời gian này, Hùng được anh Dũng giao cho ghi tờ phơi những người đến cá độ bóng đá và Hùng được hưởng 10% trên tổng số tiền ghi được. Cuối mùa bóng World Cup 2010, do anh Dũng không chịu trả 7 triệu đồng “tiền hoa hồng” cho Hùng nên giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, anh Dũng dùng tay đấm vào mặt Hùng, cay cú vì đã không được trả tiền lại bị đánh nên Hùng đã lấy thanh song giường đâm vào đầu anh Dũng từ phía sau và tiếp tục dùng tay đè nạn nhân xuống nền nhà tắm cho đến chết. Sau khi gây án, Hùng khóa cửa phòng lại rồi lấy xe máy chạy đi lòng vòng trên đường trong khoảng 1 giờ để tìm cách phi tang xác nạn nhân. Quay lại phòng trọ, lúc đó trời đã tối, Hùng kéo giường ngủ ra và lấy cuốc sắt đào nền nhà lên, rồi chôn xác anh Dũng xuống đất. Sau đó, Hùng mua xi măng về trám lại, xóa sạch dấu vết. Hùng đã dựng lên một kịch bản rất hoàn hảo để người nhà nạn nhân không biết đó là: Ban ngày Hùng vẫn về phòng trọ như thường chỉ ban đêm là đi ngủ nhờ ở nhà người quen. Sau đó, khoảng 10 ngày, Hùng mới rời nhà trọ. Lúc này, Hùng vẫn ở lại trên địa bàn thành phố Đồng Hới để nghe ngóng tình hình. Trong vòng 1 tháng, trước khi “bặt vô âm tín”, Hùng lấy máy điện thoại của anh Dũng nhắn tin thường xuyên về cho người nhà của anh Dũng bảo rằng “vẫn khỏe và đi làm ăn xa”. Những tin nhắn vẫn đi và về đều đặn nên người nhà anh Dũng không hề nghi ngờ và tin tưởng rằng anh Dũng đang đi làm ăn. Tin chắc rằng tội ác của mình sẽ bị chôn vùi theo xác chết, Nguyễn Mạnh Hùng ung dung đi sang Lào làm ăn 2 năm rồi trở về sống cùng người phụ nữ hơn tuổi tại Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Hùng hoàn toàn không ngờ, tội ác tưởng chừng đã chìm vào quên lãng lại bị các lực lượng điều tra làm rõ một cách tài tình. Ngày 31/10/2018, TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt Hùng án chung thân về tội "Giết người" và 5 năm tù tội "Cướp tài sản", tổng mức hình phạt chung thân.

