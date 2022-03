Hồ sơ vụ án: Bí ẩn về 3 thi thể đẫm máu trong căn nhà cũ

Theo Hồ sơ vụ án, ngày 6/2/2004, những người thợ hồ đến làm việc đã kinh hoàng phát hiện ra, cả 3 người: Ông Nguyễn Đức Tường (SN 1953, trú tại số 22/2, khu phố Thạnh Lợi, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) và vợ là bà Lương Thị Thông cùng con gái là Nguyễn Thị Tường Linh (SN 1976) đều đã bị giết chết. Công tác xác minh, truy tìm thủ phạm đã được cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành hết sức khẩn trương. Hơn 300 đối tượng có tiền án tiền sự, nghiện ngập đã được rà soát xác minh. Các nhóm lưu manh có biểu hiện nghi vấn trong địa bàn đều bị phong tỏa, khống chế. Các nhóm thợ hồ đã từng sửa chữa, xây dựng nhà cho gia đình ông Tường và các nhà lân cận đều được lập danh sách, lấy dấu vân tay và xác minh thời gian. Tuy nhiên, dấu vết của kẻ thủ ác vẫn chưa bị lộ. Manh mối chỉ dần hé lộ khi anh Nguyễn Tuấn Điệp, con trai của ông Tường - bà Thông, hiện cũng đang công tác tại Đài TH Hà Tây vào Bình Dương để làm đám tang cho người xấu số. Sau khi kiểm tra lại tài sản trong nhà, anh Điệp, khẳng định trong số tài sản bị mất có 1 đầu DVD và 1 amply hiệu TMC, loại hàng xách tay từ nước ngoài; 1 chiếc xe đạp hiệu Bridgestone (Anh), cũng là loại hàng “độc” không phổ biến. Những đồ vật này, ông Tường đều mang từ Hà Nội vào, trên thị trường hoàn toàn không bán. Thông tin này đã mở nút mớ bùng nhùng giúp cơ quan điều tra xác định được một mục tiêu: truy tìm những món “hàng hiếm” đã mất. Trong khi đó, việc khoanh vùng đối tượng để xác minh cũng cho kết quả khả quan. Nhóm thợ hồ đang thi công nhà ông Tường cho biết: Đồ nghề, dụng cụ của họ bị mất gồm 1 cây xà beng, 1 búa đóng đinh và 1 máy cắt gạch. 2 vật đầu khá trùng hợp với dấu vết khám nghiệm hiện trường, rất có thể chính là hung khí đã được kẻ gian sử dụng để gây án. Phát hiện này tương đối khớp với nhận định ban đầu của Ban chuyên án: Đối tượng gây án có thể từ 2 người trở lên và là người thân quen hoặc chí ít cũng phải biết rõ giờ giấc, quy luật sinh hoạt của gia đình ông Tường. Do đó, có thể thủ phạm chính là những thợ hồ đang làm việc tại đây. Quả thật, trong số thợ hồ đã có 1 đối tượng khá bí ẩn. Đó là Hoàng Văn Xuân (SN 1987, trú xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang). Cuối năm, Xuân về quê ăn Tết, vào muộn nên chủ thầu không nhận. Mất việc, anh ta về ở với cô bạn gái tại nhà trọ ở khu Tân Đông Hiệp. Ngay sau khi vụ án mạng bị phát giác, Xuân bỗng biến mất. Một số nguồn tin cho biết Xuân đã về quê. Trinh sát của Cục CSHS và Công an Bắc Giang đã nhanh chóng tìm được nơi ở và giám sát chặt chẽ Hoàng Văn Xuân tại nhà của anh ta ở thôn Cầu Cát, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Các trinh sát phát hiện chi tiết "lạ": Dù mất việc, Xuân vẫn tiêu pha khá rộng rãi. Đặc biệt, không biết từ nguồn nào, Xuân khoe là “mới tậu” được một giàn đầu máy DVD, một bộ loa, TV và đêm nào cũng... chiếu phim cho bạn bè, hàng xóm thưởng thức. Bí mật tiếp cận, các trinh sát phát hiện ra một chi tiết “vàng”: Chiếc đầu DVD mà Xuân “mới mua” mang nhãn “hàng độc” TMC. Đáng ngờ hơn, hằng đêm, cứ chiếu xong, anh ta lại cẩn thận đem chiếc đầu máy này cất biến đi ngay. Con trai ông Tường, anh Điệp được đưa ngay lên Bắc Giang để nhận diện tài sản. Vừa nhìn thấy chiếc đầu đĩa TMC, Điệp đã nhận ra đó chính là tài sản của gia đình anh bị mất. Đối tượng đã lộ mặt, ngày 17/2/2004, lựa thời cơ, các trinh sát đã khéo léo điều Hoàng Văn Xuân ra khỏi nhà và đưa về thẳng trụ sở cơ quan Công an. Không thể chối cãi, Xuân đã nhanh chóng nhận tội. Theo lời khai của Xuân, do hết tiền, anh ta quyết định cướp gia đình ông Tường. 16h ngày 5/2/2004, Xuân ra chợ mua khẩu trang và găng tay, sau đó xách chiếc xà beng vừa ăn cắp được và lên đường. Để tăng thêm can đảm, Xuân ghé vào quán ốc, gọi 2 xị rượu ngồi uống chờ đến khuya sẽ hành động. 20h ngày 5/2/2014, lợi dụng lúc người đi hội Chùa Bà rằm tháng Giêng đông đúc, người xe qua lại tấp nập không ai chú ý, Xuân lẻn được vào nhà ông Tường và ém mình lại. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, chị Linh con ông bà Tường đi chơi về. Nhà đang xây, sửa, vật liệu để bề bộn nên không ai phát hiện được sự có mặt của kẻ đột nhập. Hết chương trình TV, ông Tường ra khóa cửa đi ngủ. Bấm khóa xong, chưa kịp quay lưng, ông đã bị Xuân bổ một xà beng xuống đầu... Tiếp đó, Xuân lần lượt mò vào phòng ngủ, buồng tắm dùng xà beng đánh chết bà Thông và cô Linh. Giết xong 3 người, anh ta bình tĩnh lục lọi lấy được 2 dây chuyền vàng, 2 dây chuyền bạc, 2 dây chuyền bạch kim, 4 nhẫn vàng, vòng đeo tay, rồi cạy tủ lấy thêm được 200 nghìn đồng tiền mặt. 1 giờ sáng, đường phố không còn người qua lại, Xuân ung dung xỏ chân vào dép của ông Tường, mở cửa và dắt xe chở đầu đĩa DVD và giàn amply ra. Trên đường chở những thứ cướp được về nhà trọ, anh ta đã lần lượt ném bỏ các hung khí gây án và đôi dép của ông Tường vào đám cỏ bên vệ đường. Ngày 7/2/2003, Xuân đem chiếc xe đạp bán cho một tiệm buôn xe ở xã Bình An, Thuận An, lấy 370 nghìn đồng và đem những thứ còn lại trốn về quê... Tháng 6/2014, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Hoàng Văn Xuân sáu năm tù về tội cướp và tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình và buộc bồi hoàn 45 triệu đồng tiền tang phí cho gia đình nạn nhân. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

Theo Hồ sơ vụ án, ngày 6/2/2004, những người thợ hồ đến làm việc đã kinh hoàng phát hiện ra, cả 3 người: Ông Nguyễn Đức Tường (SN 1953, trú tại số 22/2, khu phố Thạnh Lợi, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) và vợ là bà Lương Thị Thông cùng con gái là Nguyễn Thị Tường Linh (SN 1976) đều đã bị giết chết. Công tác xác minh, truy tìm thủ phạm đã được cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành hết sức khẩn trương. Hơn 300 đối tượng có tiền án tiền sự, nghiện ngập đã được rà soát xác minh. Các nhóm lưu manh có biểu hiện nghi vấn trong địa bàn đều bị phong tỏa, khống chế. Các nhóm thợ hồ đã từng sửa chữa, xây dựng nhà cho gia đình ông Tường và các nhà lân cận đều được lập danh sách, lấy dấu vân tay và xác minh thời gian. Tuy nhiên, dấu vết của kẻ thủ ác vẫn chưa bị lộ. Manh mối chỉ dần hé lộ khi anh Nguyễn Tuấn Điệp, con trai của ông Tường - bà Thông, hiện cũng đang công tác tại Đài TH Hà Tây vào Bình Dương để làm đám tang cho người xấu số. Sau khi kiểm tra lại tài sản trong nhà, anh Điệp, khẳng định trong số tài sản bị mất có 1 đầu DVD và 1 amply hiệu TMC, loại hàng xách tay từ nước ngoài; 1 chiếc xe đạp hiệu Bridgestone (Anh), cũng là loại hàng “độc” không phổ biến. Những đồ vật này, ông Tường đều mang từ Hà Nội vào, trên thị trường hoàn toàn không bán. Thông tin này đã mở nút mớ bùng nhùng giúp cơ quan điều tra xác định được một mục tiêu: truy tìm những món “hàng hiếm” đã mất. Trong khi đó, việc khoanh vùng đối tượng để xác minh cũng cho kết quả khả quan. Nhóm thợ hồ đang thi công nhà ông Tường cho biết: Đồ nghề, dụng cụ của họ bị mất gồm 1 cây xà beng, 1 búa đóng đinh và 1 máy cắt gạch. 2 vật đầu khá trùng hợp với dấu vết khám nghiệm hiện trường, rất có thể chính là hung khí đã được kẻ gian sử dụng để gây án. Phát hiện này tương đối khớp với nhận định ban đầu của Ban chuyên án: Đối tượng gây án có thể từ 2 người trở lên và là người thân quen hoặc chí ít cũng phải biết rõ giờ giấc, quy luật sinh hoạt của gia đình ông Tường. Do đó, có thể thủ phạm chính là những thợ hồ đang làm việc tại đây. Quả thật, trong số thợ hồ đã có 1 đối tượng khá bí ẩn. Đó là Hoàng Văn Xuân (SN 1987, trú xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang). Cuối năm, Xuân về quê ăn Tết, vào muộn nên chủ thầu không nhận. Mất việc, anh ta về ở với cô bạn gái tại nhà trọ ở khu Tân Đông Hiệp. Ngay sau khi vụ án mạng bị phát giác, Xuân bỗng biến mất. Một số nguồn tin cho biết Xuân đã về quê. Trinh sát của Cục CSHS và Công an Bắc Giang đã nhanh chóng tìm được nơi ở và giám sát chặt chẽ Hoàng Văn Xuân tại nhà của anh ta ở thôn Cầu Cát, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Các trinh sát phát hiện chi tiết "lạ": Dù mất việc, Xuân vẫn tiêu pha khá rộng rãi. Đặc biệt, không biết từ nguồn nào, Xuân khoe là “mới tậu” được một giàn đầu máy DVD, một bộ loa, TV và đêm nào cũng... chiếu phim cho bạn bè, hàng xóm thưởng thức. Bí mật tiếp cận, các trinh sát phát hiện ra một chi tiết “vàng”: Chiếc đầu DVD mà Xuân “mới mua” mang nhãn “hàng độc” TMC. Đáng ngờ hơn, hằng đêm, cứ chiếu xong, anh ta lại cẩn thận đem chiếc đầu máy này cất biến đi ngay. Con trai ông Tường, anh Điệp được đưa ngay lên Bắc Giang để nhận diện tài sản. Vừa nhìn thấy chiếc đầu đĩa TMC, Điệp đã nhận ra đó chính là tài sản của gia đình anh bị mất. Đối tượng đã lộ mặt, ngày 17/2/2004, lựa thời cơ, các trinh sát đã khéo léo điều Hoàng Văn Xuân ra khỏi nhà và đưa về thẳng trụ sở cơ quan Công an. Không thể chối cãi, Xuân đã nhanh chóng nhận tội. Theo lời khai của Xuân, do hết tiền, anh ta quyết định cướp gia đình ông Tường. 16h ngày 5/2/2004, Xuân ra chợ mua khẩu trang và găng tay, sau đó xách chiếc xà beng vừa ăn cắp được và lên đường. Để tăng thêm can đảm, Xuân ghé vào quán ốc, gọi 2 xị rượu ngồi uống chờ đến khuya sẽ hành động. 20h ngày 5/2/2014, lợi dụng lúc người đi hội Chùa Bà rằm tháng Giêng đông đúc, người xe qua lại tấp nập không ai chú ý, Xuân lẻn được vào nhà ông Tường và ém mình lại. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, chị Linh con ông bà Tường đi chơi về. Nhà đang xây, sửa, vật liệu để bề bộn nên không ai phát hiện được sự có mặt của kẻ đột nhập. Hết chương trình TV, ông Tường ra khóa cửa đi ngủ. Bấm khóa xong, chưa kịp quay lưng, ông đã bị Xuân bổ một xà beng xuống đầu... Tiếp đó, Xuân lần lượt mò vào phòng ngủ, buồng tắm dùng xà beng đánh chết bà Thông và cô Linh. Giết xong 3 người, anh ta bình tĩnh lục lọi lấy được 2 dây chuyền vàng, 2 dây chuyền bạc, 2 dây chuyền bạch kim, 4 nhẫn vàng, vòng đeo tay, rồi cạy tủ lấy thêm được 200 nghìn đồng tiền mặt. 1 giờ sáng, đường phố không còn người qua lại, Xuân ung dung xỏ chân vào dép của ông Tường, mở cửa và dắt xe chở đầu đĩa DVD và giàn amply ra. Trên đường chở những thứ cướp được về nhà trọ, anh ta đã lần lượt ném bỏ các hung khí gây án và đôi dép của ông Tường vào đám cỏ bên vệ đường. Ngày 7/2/2003, Xuân đem chiếc xe đạp bán cho một tiệm buôn xe ở xã Bình An, Thuận An, lấy 370 nghìn đồng và đem những thứ còn lại trốn về quê... Tháng 6/2014, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Hoàng Văn Xuân sáu năm tù về tội cướp và tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình và buộc bồi hoàn 45 triệu đồng tiền tang phí cho gia đình nạn nhân. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.