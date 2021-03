Hình ảnh Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong phiên tòa 8/3

Sáng 8/3, bị cáo Đinh La Thăng - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm có những sai phạm trong Dự án Ethanol Phú Thọ hầu toà. (Ảnh: Lao động) Phiên toà do TAND TP Hà Nội mở xét xử sơ thẩm, dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm bị dẫn giải vào toà từ sớm. An ninh được dựng từ cổng toà vào phòng xét xử. (Ảnh: Lao động) Cảnh sát dẫn giải các bị cáo tới tòa xét xử. (Ảnh: TTXVN) Cảnh sát dẫn giải các bị cáo tới tòa án. (Ảnh: TTXVN) Bị cáo Đỗ Văn Quang (sinh năm 1972, nguyên Trưởng ban Ban Kinh tế kế hoạch - sau là Ban Kinh tế đấu thầu, PVC) khai báo trước Hội đồng xét xử. (Ảnh: Tiền Phong) Bị cáo Trần Thị Bình (sinh năm 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN) khai báo trước Hội đồng xét xử. (Ảnh: Tiền Phong) Hội đồng xét xử khai mạc phiên xét xử. (Ảnh: Tiền Phong) Luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. (Ảnh: TTXVN) Ông Đinh La Thăng bị truy tố tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. (Ảnh: Tiền Phong) 11 bị cáo còn lại, trong đó có Trịnh Xuân Thanh bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. (Ảnh: Lao động) Năm 2018, ông Đinh La Thăng lĩnh 30 năm tù trong hai vụ án xảy ra tại PVC, PVN và OceanBank. (Ảnh : Zingnews.vn) HĐXX đã triệu tập nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có ông Trịnh Xuân Giới – cha ruột của bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, ông Giới vắng mặt và ủy quyền cho cháu nội của mình tham gia phiên tòa. (Ảnh Trịnh Xuân Thanh trả lời tại phiên tòa. Nguồn VOV) Trước đó, phiên tòa mở vào đầu tháng 1 nhưng bị hoãn do vắng mặt bị cáo Trần Thị Bình (cựu phó tổng giám đốc PVN) và nhiều người liên quan dự án ethanol Phú Thọ. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) Theo cáo trạng, mặc dù biết PVC chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực Ethanol, nhưng với vai trò là Chủ tịch HĐQT PVN, bị cáo Đinh La Thăng đã định hướng và chỉ đạo việc giao thầu cho PVC theo như đề nghị của bị cáo Trịnh Xuân Thanh. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) Đến tháng 3/2013, PVC đã đơn phương dừng thi công dự án và chưa có hạng mục nào hoàn thành. PVC đưa ra lý do việc dừng dự án vì đơn vị gặp nhiều khó khăn về tài chính, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm quản lý và kết nối các giao diện về công nghệ.(Ảnh: Pháp luật TP HCM) VKS xác định PVB đã sử dụng gần 1.500 tỷ đồng để thực hiện dự án, trong đó vay ngân hàng 754 tỷ đồng. (Ảnh: Lao động) >>> Mời các bạn xem thêm video: Ông Đinh La Thăng sắp hầu tòa vụ Etanol Phú Thọ. Nguồn: Báo pháp luật TP.HCM

