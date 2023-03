Hiện trường vụ xe buýt lao vào quán bún chả, 2 người bị thương

Ngày 14/3, chỉ huy Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ phân luồng và giải quyết vụ ô tô buýt lao vào quán ăn ven đường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, xe buýt tuyến 09A do tài xế N.V.R. cầm lái đang chạy trên phố Đội Cấn (phường Liễu Giai, quận Ba Đình) thì lao vào quán bún chả ở số nhà 341. Cú tông mạnh khiến một nhân viên và một khách hàng trong quán bị thương, khoảng 6 người trên xe buýt cũng bị xây xát nhẹ, được được cảnh sát đưa đi kiểm tra. Tại hiện trường, đầu xe buýt biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng ra vỉa hè. Sau vụ tai nạn, chính quyền phường Liễu Giai di dời những người trong căn nhà số 341 Đội Cấn tới vị trí khác do lo ngại kết cấu nhà bị ảnh hưởng, không đảm bảo an toàn. Đại diện Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh cho biết, qua báo cáo lại của tài xế và phụ xe, lý do xe mất lái là vì tránh một em nhỏ trên đường. Xí nghiệp đang phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết vụ việc. Công an quận Ba Đình cùng Đội CSGT số 2 tạm phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân tai nạn. >>> Xem thêm video: Chở con đi học, 3 mẹ con thiệt mạng khi va chạm với xe tải. Nguồn: Kienthuc.net.

Ngày 14/3, chỉ huy Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ phân luồng và giải quyết vụ ô tô buýt lao vào quán ăn ven đường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, xe buýt tuyến 09A do tài xế N.V.R. cầm lái đang chạy trên phố Đội Cấn (phường Liễu Giai, quận Ba Đình) thì lao vào quán bún chả ở số nhà 341. Cú tông mạnh khiến một nhân viên và một khách hàng trong quán bị thương, khoảng 6 người trên xe buýt cũng bị xây xát nhẹ, được được cảnh sát đưa đi kiểm tra. Tại hiện trường, đầu xe buýt biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng ra vỉa hè. Sau vụ tai nạn, chính quyền phường Liễu Giai di dời những người trong căn nhà số 341 Đội Cấn tới vị trí khác do lo ngại kết cấu nhà bị ảnh hưởng, không đảm bảo an toàn. Đại diện Xí nghiệp xe buýt Liên Ninh cho biết, qua báo cáo lại của tài xế và phụ xe, lý do xe mất lái là vì tránh một em nhỏ trên đường. Xí nghiệp đang phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết vụ việc. Công an quận Ba Đình cùng Đội CSGT số 2 tạm phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân tai nạn. >>> Xem thêm video: Chở con đi học, 3 mẹ con thiệt mạng khi va chạm với xe tải. Nguồn: Kienthuc.net.