Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Đến 22h30 ngày 2/8, cơ quan chức năng đã hoàn thành xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (đoạn gần trạm thu phí Long Phước, TP Thủ Đức).(Ảnh: Lao động) Sau hơn 1 giờ phong tỏa để phục vụ công tác xử lý hiện trường và di dời các phương tiện gặp nạn, cao tốc này đã được mở lại để các phương tiện lưu thông. (Ảnh: Lao động)Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây tối 2/8. (Ảnh: Lao động) Trước đó, khoảng 19h45 cùng ngày, xe ô tô tải mang BKS 94C-015.31 do một tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển, lưu thông trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây theo hướng từ Đồng Nai đi TP HCM. Khi đến đoạn gần trạm thu phí Long Phước (TP Thủ Đức) thì phương tiện này bất ngờ mất lái, mất phanh và tông vào dòng phương tiện phía trước dẫn đến tai nạn giao thông liên hoàn. (Ảnh: Lao động) Vụ tai nạn khiến xe ô tô tải nói trên cùng 7 ô tô (từ 4 đến 16 chỗ) và 1 xe ô tô khách hư hỏng. Trong đó có 1 xe ô tô con bẹp dúm, hư hỏng nghiêm trọng. (Ảnh: Lao động) Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn này làm 7 người bị thương (gồm 5 người lớn, 2 trẻ nhỏ) đã được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Lao động) Lực lượng chức năng cứu hộ vận chuyển, kéo xe gặp nạn khỏi hiện trường. (Ảnh: Lao động) Một xe ô tô bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. (Ảnh: Lao động) Nhiều người trên xe khách và các phương tiện gặp nạn phải đi bộ đến trạm thu phí Long Phước nghỉ ngơi trong lúc lực lượng chức năng xử lý hiện trường. (Ảnh: Tiền Phong) Tại hiện trường, anh T.P (ngụ quận 11, TP HCM) – tài xế có xe bị hư hỏng do vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh đang đi chậm để vào trạm thu phí Long Phước. Tuy nhiên, ở phía sau các phương tiện bị tông dồn tới khiến anh không thể xử lý được tình huống. (Ảnh: Lao động) “Lúc đó chỉ biết chôn chân chịu trận vì bị “dồn toa”, tiến cũng không được vì có phương tiện ở phía trước mà ở yên thì bị tông vào đuôi xe. Rất may xe của tôi không bị hư hỏng nghiêm trọng”- anh P. cho biết. (Ảnh: Lao động) Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. (Ảnh: Lao động) >>>Xem thêm video: Lời kể tài xế vụ tai nạn liên hoàn 9 xe trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây (Nguồn: Báo Lao Động).

