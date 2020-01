Hiện trường vụ cháy khiến 5 mẹ con tử vong ở Sài Gòn ngày 27 Tết

Sáng 21/1 (27 tháng Chạp tết Âm lịch), trên đường trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP.HCM xảy ra vụ cháy nhà khiến 5 người thiệt mạng (3 nữ, 2 nam). Lực lượng chữa cháy đã điều động 3 xe, 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, tuy nhiên do hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Cơ quan chức năng đang có mặt ở hiện trường để xử lý, điều tra vụ việc. Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy nằm trong hẻm nhỏ của con hẻm 567 đường Đỗ Xuân Hợp. Diện tích nhà khoảng 30m2 chia làm hai phòng. Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường vụ cháy. Lực lượng Công an TP.HCM có mặt phối hợp cùng Công an quận 9 điều tra nguyên nhân. Người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh khu vực xảy ra đám cháy. Ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Lê Hòa Bình - Giám đốc sở xây dựng - có mặt tại vụ cháy chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Danh sách nạn nhân vụ cháy

Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, vợ Thanh).

