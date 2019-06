Hiện trường kinh hoàng xe container tông trực diện ôtô khiến 5 người chết thảm

Đến 12h ngày 14/6, hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng xe đầu kéo contaiener tông trực diện ôtô trên QL22, đoạn qua ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (đoạn cổng chào tỉnh Tây Ninh, giáp huyện Củ Chi, TP HCM) khiến 5 người tử vong cơ bản đã được giải quyết xong. Nhiều người dân địa phương vẫn còn hãi hùng với những gì chứng kiến. "Lúc đó khoảng hơn 6h, tôi và những người ở ấp Suối Sâu đang ngồi uống cà phê gần cổng chào tỉnh Tây Ninh, sát QL22 thì nghe tiếng động khủng khiếp phía ngoài đường", một người dân kể lại. Cũng theo người dâ nói trên, sau tiếng va chạm long trời ngoài, người dân địa phương đã vội chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp: chiếc ôtô màu đen bẹp dúm dính chặt trong xe container, có rất nhiều người trong xe nhưng không một ai kịp kêu cứu. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông để giải quyết vụ việc. Nhiều người dân và lực lượng công an đã tìm mọi cách tiếp cận, giải cứu những người mắc kẹt trong ôtô nhưng bất thành. Cơ quan chức năng xác định có tất cả 5 người trong ôtô (tài xế, 2 người nam, 1 phụ nữ và 1 trẻ em). Tất cả đều tử vong. Xe cứu thương được huy động đến đưa thi thể các nạn nhân rời khỏi hiện trường. Hàng trăm người hiếu kỳ vây kín theo dõi vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân do xe đầu kéo container lưu thông trên QL22 (hướng TPHCM về Tây Ninh) đã lao sang trái, tông trực diện ôtô nói trên đang chạy theo hướng ngược lại.

