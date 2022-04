Hành trình phá án: Nghi đàn em "xơi" bạn gái mình, đại ca giết hại tàn độc

Theo hồ sơ vụ án, chiều 9/12/2018, một số người dân tá hỏa khi phát hiện một thi thể được bọc cẩn thận trong bao tải dưới vực sâu, đang phân hủy mạnh. Vị trí này cách mặt đèo Đaguri, quốc lộ 55, thuộc địa phận xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) khoảng 100m. Đây là khu vực núi rừng hiểm trở, nơi giáp ranh với xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng. Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo tới chính quyền địa phương. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, ngụ tại xã Đạm B'ri, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng. Trước đó, sau ba ngày hoàn toàn mất liên lạc, sáng 9/12/2018, người nhà của anh Thọ đã tới cơ quan Công an trình báo sự việc. Lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, xin ý kiến chỉ đạo các phòng chức năng, đội nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Bảo Lâm và Công an tỉnh Bình Thuận cùng phối hợp khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 9/12/2018, Công an TP Bảo Lộc đã vận động được đối tượng Nguyễn Vũ Vạn (30 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) ra đầu thú. Từ lời khai nhận của đối tượng này cùng các chứng cứ ban đầu cơ quan Công an thu thập được, trong ngày 10/12/2018, Công an TP Bảo Lộc đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng, gồm Trần Quang Hiển (40 tuổi), Phan Thanh Nguyên (48 tuổi), cùng ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Đạt (33 tuổi), trú xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lê Văn Quý (33 tuổi) và Trần Thị Ngọc (18 tuổi), cùng trú tại phường 2, TP Bảo Lộc. Khám xét nhà của Trần Quang Hiển, cơ quan Công an phát hiện 20 đao, kiếm các loại cùng nhiều mẫu ma túy nghi là của các đối tượng sử dụng còn sót lại. Qua đấu tranh, lấy lời khai ban đầu của các đối tượng có liên quan, cơ quan điều tra xác định Trần Quang Hiển là kẻ cầm đầu, chủ mưu trong vụ giết người phi tang đặc biệt nghiêm trọng này. Trần Quang Hiển là "đại ca" của một nhóm nghiện ma túy, trong đó có nạn nhân Nguyễn Đức Thọ. Bản thân là con nghiện nặng nên đối tượng này thường tụ tập đàn em ăn nhậu, mua bán và sử dụng chất ma túy ngay tại nhà mình, số 101A/24, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc. Tại cơ quan Công an, Trần Quang Hiển khai nguyên nhân chỉ đạo đàn em tra tấn Nguyễn Đức Thọ tới chết là do nghi ngờ bị Thọ "chơi xỏ" để "léng phéng" với người yêu trẻ tuổi của mình. Theo đối tượng này, trước ngày xảy ra án mạng, Nguyễn Đức Thọ đem một hộp hồng sâm tới biếu "đại ca" Trần Quang Hiển kèm theo lời quảng cáo "có cánh" là loại thực phẩm chức năng trên có tác dụng "tráng dương bổ thận", cải thiện sinh lý, thứ mà Hiển đang rất cần sử dụng. Nhận được quà biếu của đàn em, Hiển hí hửng đem ra sử dụng ngay. Vài ngày sau khi uống hồng sâm của Thọ biếu nhưng kết quả không được như kỳ vọng, thậm chí còn gây ra "tác dụng ngược", Hiển rất cay cú. Cho rằng bị đàn em "chơi xỏ", cố tình làm đại ca "bất lực" để tiện bề "léng phéng" với người yêu của mình, nghĩ tới đây Hiển càng điên tiết và quyết cho Nguyễn Đức Thọ một "bài học nhớ đời". Sáng sớm ngày 6/12/2018, Hiển triệu tập đàn em trong nhóm, đồng thời gọi điện cho Thọ tới nhà mình. Tưởng được "đại ca" ưu ái, đánh giá cao công dụng "tráng dương cường thận" của hộp hồng sâm sau khi sử dụng, Nguyễn Đức Thọ tức tốc phóng xe máy tới nhà riêng của Trần Quang Hiển mà chẳng mảy may ngờ rằng phía trước là những điều kinh hoàng đang trực chờ. Nguyễn Đức Thọ vừa bước vào, cửa nhà liền đóng lại, đàn em của Hiển ập tới. Thọ còn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra đã phải nhận ngay một loạt đòn tối tăm mặt mày rồi bị kéo lê tới trước mặt Trần Quang Hiển để "đại ca hỏi cung". Nguyễn Đức Thọ một mực thanh minh về nguồn gốc hộp hồng sâm đã đem biếu Hiển, nhưng cả nhóm vẫn cho rằng đây là hộp hồng sâm rởm, mục đích của Thọ đem biếu "đại ca" là để làm suy yếu "năng lực đàn ông" của Hiển. Mặc dù liên tục bị những trận đòn tới tấp nhưng Thọ vẫn gắng gượng phân bua, không thừa nhận việc dám biếu đại ca "quà rởm" cũng như có ăn gan trời cũng không dám qua mặt "đại ca" để gian tình với bạn gái Hiển. Trần Quang Hiển vốn bản tính đa nghi, những lời thanh minh của Thọ không làm y mủi lòng, thậm chí còn làm y điên tiết khi máu ghen nổi lên. Hiển tiếp tục chỉ đạo đàn em là những con nghiện vừa tụ tập chơi ma túy xong lao tới đánh Thọ không thương tiếc. Những đối tượng vung cẳng tay, hạ cẳng chân với Thọ vốn là cánh bạn bè thân thiết với nạn nhân, từng nhiều lần tụ tập cùng nhau "đập đá". Nguyễn Đức Thọ liên tục hứng chịu những trận đòn bầm dập bằng gậy cao su của các đối tượng vẫn còn trong cơn "phê" ma túy. Chưa hả cơn giận, Trần Quang Hiển sau đó còn gọi thêm một nhóm đàn em khác đến thay nhau tra tấn Thọ thêm một tăng nhừ tử nữa rồi bỏ mặc nạn nhân nằm co quắp dưới căn phòng phía sau. Cả nhóm tiếp tục ăn nhậu, "đập đá" và ngủ lại tại nhà Hiển. Làm "quan sát viên" của loạt trận tra tấn điên cuồng Nguyễn Đức Thọ bằng gậy cao su là một phụ nữ trẻ tuổi nhất trong nhóm Trần Thị Ngọc. Ngọc cũng chính là người đầu tiên phát hiện anh Thọ đã tử vong vào lúc 10h ngày 7/12/2012, nên báo ngay với Hiển. Sợ cơ quan chức năng phát hiện ra sự việc, bị pháp luật trừng trị, Trần Quang Hiển "triệu hồi" đàn em trong nhóm họp bàn kế hoạch thủ tiêu, phi tang xác Nguyễn Đức Thọ. Dưới sự chỉ đạo của Trần Quang Hiển, nhóm đàn em chờ nửa đêm, rạng sáng hôm sau chở xác nạn nhân đi một nơi thật xa để phi tang. Trần Quang Hiển gọi thuê xe của Phan Thanh Nguyên với giá 600 triệu đồng với điều kiện Nguyên điều khiển chiếc ô tô trên cùng Nguyễn Vũ Vạn chở xác nạn nhân đi phi tang. Khi tới nghĩa địa xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) các đối tượng định ném xác anh Thọ tại đây nhưng lại phát hiện có nhóm người đang bốc mộ. Sợ bị lộ, Nguyên lại tiếp tục lái xe chạy theo Quốc lộ 55 về hướng tỉnh Bình Thuận. Đến giữa đèo Đaguri bao quanh là rừng, phía dưới là vực sâu, các đối tượng đã khiêng quăng xác anh Thọ xuống, cách mặt đường khoảng 100m rồi quay xe trở về TP Bảo Lộc. Những ngày sau đó, cả nhóm lại tụ tập ăn nhậu, ung dung "đập đá". Trong cơn hoang tưởng của ảo giác do ma túy đá gây ra, cả nhóm cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xuôi thì bị cơ quan Công an phanh phui. Ngày 16/12/2019, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Trần Quang Hiển án chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hình phạt là tù chung thân, còn nhóm đàn em của Hiển chịu mức phạt tù từ 3 đến 20 năm tù về nhiều tội danh khác nhau. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

