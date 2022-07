Hành trình phá án: Màn trả thù tàn độc của gã hàng xóm

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h ngày 30/1/2018, tại gia đình anh Nguyễn Ngọc K. (SN 1978, ở thôn Lẻ, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ cháy nhà làm anh K. và cháu Nguyễn Thị Phương L. (SN 2009, là con gái anh K.) tử vong, chị Nguyễn Thị A. (SN 1985, vợ anh K.) bị bỏng nặng. Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có mặt, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, phát hiện 1 vỏ bình ga loại 13,5 kg trước của phòng ngủ của vợ chồng anh K. và nền nhà có xăng. Căn cứ vào các tài liệu điều tra, xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án giết người, đồng thời tập trung lực lượng phối hợp điều tra, truy bắt thủ phạm gây án trong thời gian sớm nhất. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thành lập tổ công tác, rà soát các mối quan hệ với gia đình bị hại cũng như các đối tượng nghi vấn ở địa bàn khác nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 1 tuần điều tra, xác minh, đến ngày 6/2/2018, lực lượng chức năng làm rõ và bắt giữ hung thủ gây án là Nguyễn Văn Tám (SN 1975, là hàng xóm gia đình anh K.) và tiến hành bắt giữ. Sau khi bị bắt, Tám khai nhận, năm 1998, UBND xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc có tổ chức giải bóng đá. Thôn Lẻ cũng thành lập đội bóng, trong đó có Tám và anh Nguyễn Văn K.. Tuy nhiên khi giải diễn ra, Tám không được tham gia đá nên đối tượng cho rằng anh K. là người đã tìm cách chơi xấu. Đến khoảng năm 2010, trong một lần sang nhà Tám chơi, anh K. có nhắc lại việc Tám không được tham gia đá bóng là do chính anh K.. Từ đó, Tám nảy sinh ý định trả thù anh K.. Đối tượng đã nhiều lần tìm cách trả thù anh K. nhưng chưa có cơ hội. Đến khoảng tháng 11/2017, nhà anh K. tiến hành sửa nhà nên đã dỡ bỏ cánh cổng và cửa ra vào. Lúc này, Tám nảy sinh ý định dùng gas và xăng đốt nhà anh K. để trả thù. Khoảng 17h ngày 15/1/2018, Tám đạp xe đến cửa hàng gas của chị Đặng Thị Sáu (thôn Mới, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) mua một bình gas loại 13,5kg mang về cất giấu ở bồ đựng cát ở chuồng gà của gia đình mình. Tiếp đó, ngày 28/1/2018, Tám đạp xe đến cây xăng (ở đê Vàng, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) mua 10 lít xăng mang về cất giấu ở chuồng gà để phục vụ ý định trả thù của mình đối với anh K.. (Ảnh minh họa) Khoảng gần 1h ngày 30/1/2018, Tám mang theo 1 dây vải, 1 chiếc kéo, 1 chiếc bật lửa, bình gas và 10 lít xăng sang nhà anh K.. Sau đó, đối tượng đặt bình gas và can xăng ở chân cầu thang gần với phòng ngủ của anh K.. Lúc này trong phòng ngủ tại tầng 1 của anh K. đang ngủ cùng vợ là chị A. (SN 1985) và con anh K. là cháu L. (SN 2009). Tiếp theo đó, Tám dùng sợi dây vải nhúng vào can xăng, 1 đầu dây vải đối tượng để trong can xăng, đầu còn lại ròng xuống nền nhà. Sau khi chuẩn bị xong, Tám lấy bật lửa châm đốt cháy đầu dây vải dưới nền nhà rồi bỏ về nhà mình. Khi đi qua vòi nước trước cửa bếp nhà anh K., Tám dùng kéo cắt đoạn dây vòi nước thành 3 đoạn với mục đích là khi cháy thì sẽ không có nước để dập lửa. Khi về nhà, Tám thấy lửa bốc cháy trong nhà ở của anh K.. (Ảnh minh họa) Hậu quả, anh K. bị bỏng nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu L. được đưa đi cấp cứu tại viện Bỏng Quốc gia, nhưng do bị bỏng nặng nên đến ngày 2/2/2018 nạn nhân tử vong. Còn chị A. (vợ anh K.) bị bỏng nặng. Với màn trả thù tàn độc của mình Tám đã phải chịu trừng phạt nặng từ pháp luật. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h ngày 30/1/2018, tại gia đình anh Nguyễn Ngọc K. (SN 1978, ở thôn Lẻ, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ cháy nhà làm anh K. và cháu Nguyễn Thị Phương L. (SN 2009, là con gái anh K.) tử vong, chị Nguyễn Thị A. (SN 1985, vợ anh K.) bị bỏng nặng. Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có mặt, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, phát hiện 1 vỏ bình ga loại 13,5 kg trước của phòng ngủ của vợ chồng anh K. và nền nhà có xăng. Căn cứ vào các tài liệu điều tra, xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án giết người, đồng thời tập trung lực lượng phối hợp điều tra, truy bắt thủ phạm gây án trong thời gian sớm nhất. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thành lập tổ công tác, rà soát các mối quan hệ với gia đình bị hại cũng như các đối tượng nghi vấn ở địa bàn khác nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 1 tuần điều tra, xác minh, đến ngày 6/2/2018, lực lượng chức năng làm rõ và bắt giữ hung thủ gây án là Nguyễn Văn Tám (SN 1975, là hàng xóm gia đình anh K.) và tiến hành bắt giữ. Sau khi bị bắt, Tám khai nhận, năm 1998, UBND xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc có tổ chức giải bóng đá. Thôn Lẻ cũng thành lập đội bóng, trong đó có Tám và anh Nguyễn Văn K.. Tuy nhiên khi giải diễn ra, Tám không được tham gia đá nên đối tượng cho rằng anh K. là người đã tìm cách chơi xấu. Đến khoảng năm 2010, trong một lần sang nhà Tám chơi, anh K. có nhắc lại việc Tám không được tham gia đá bóng là do chính anh K.. Từ đó, Tám nảy sinh ý định trả thù anh K.. Đối tượng đã nhiều lần tìm cách trả thù anh K. nhưng chưa có cơ hội. Đến khoảng tháng 11/2017, nhà anh K. tiến hành sửa nhà nên đã dỡ bỏ cánh cổng và cửa ra vào. Lúc này, Tám nảy sinh ý định dùng gas và xăng đốt nhà anh K. để trả thù. Khoảng 17h ngày 15/1/2018, Tám đạp xe đến cửa hàng gas của chị Đặng Thị Sáu (thôn Mới, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) mua một bình gas loại 13,5kg mang về cất giấu ở bồ đựng cát ở chuồng gà của gia đình mình. Tiếp đó, ngày 28/1/2018, Tám đạp xe đến cây xăng (ở đê Vàng, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) mua 10 lít xăng mang về cất giấu ở chuồng gà để phục vụ ý định trả thù của mình đối với anh K.. (Ảnh minh họa) Khoảng gần 1h ngày 30/1/2018, Tám mang theo 1 dây vải, 1 chiếc kéo, 1 chiếc bật lửa, bình gas và 10 lít xăng sang nhà anh K.. Sau đó, đối tượng đặt bình gas và can xăng ở chân cầu thang gần với phòng ngủ của anh K.. Lúc này trong phòng ngủ tại tầng 1 của anh K. đang ngủ cùng vợ là chị A. (SN 1985) và con anh K. là cháu L. (SN 2009). Tiếp theo đó, Tám dùng sợi dây vải nhúng vào can xăng, 1 đầu dây vải đối tượng để trong can xăng, đầu còn lại ròng xuống nền nhà. Sau khi chuẩn bị xong, Tám lấy bật lửa châm đốt cháy đầu dây vải dưới nền nhà rồi bỏ về nhà mình. Khi đi qua vòi nước trước cửa bếp nhà anh K., Tám dùng kéo cắt đoạn dây vòi nước thành 3 đoạn với mục đích là khi cháy thì sẽ không có nước để dập lửa. Khi về nhà, Tám thấy lửa bốc cháy trong nhà ở của anh K.. (Ảnh minh họa) Hậu quả, anh K. bị bỏng nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu L. được đưa đi cấp cứu tại viện Bỏng Quốc gia, nhưng do bị bỏng nặng nên đến ngày 2/2/2018 nạn nhân tử vong. Còn chị A. (vợ anh K.) bị bỏng nặng. Với màn trả thù tàn độc của mình Tám đã phải chịu trừng phạt nặng từ pháp luật. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.