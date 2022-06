Hành trình phá án: Kẻ sát nhân máu lạnh giết, cướp, hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h sáng 29/5/2014, người dân ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu phát hiện nhà bà Lê Thị Ba (75 tuổi) hành nghề bán bánh chuối chiên cửa đóng then cài, bà không bán hàng như thường lệ. Người dân mở cửa và tá hỏa nhìn thấy thi thể lõa thể của bà Ba nằm dưới nền gạch, cổ bị cắt, máu chảy lênh láng. Lập tức người dân thông báo cho cơ quan chức năng biết phong tỏa hiện trường. Cái chết của bà Ba có hàng chục năm hành nghề bán bánh chuối chiên khiến cho dư luận hoang mang, nhất là những người trực tiếp chứng kiến thi thể của bà không còn nguyên vẹn, vùng kín có con dao Thái Lan cắm sâu vào chỉ lòi cán ra ngoài. Nhiều người cho rằng bà bị hiếp dâm!? Nhưng có người lại bác bỏ bởi ai lại đi hiếp dâm cụ bà đến 75 tuổi như vậy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an huyện Phước Long và các phòng nghiệp vụ. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an có đủ căn cứ để khẳng định đây là vụ án giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Sau khi phân tích hiện trường, khoanh vùng đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu có đủ cơ sở để khẳng định Nguyễn Giang Anh còn có tên là Giang Ngọng (SN 1989) ngụ cùng ấp, gần nhà nạn nhân chính là hung thủ. Trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an huyện Phước Long đã bắt được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn tại ấp Đập Đá, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cách hiện trường gần 50 km) khi Giang Anh lẩn trốn tại nhà một người dân. Tại cơ quan Công an, hung thủ khai nhận, sáng 28/5/2014, Giang Anh làm thuê từ Cà Mau về nhà bà nội của mình. Chiều hôm đó, từ nhà bà nội, đối tượng nhìn qua thấy bà Ba tắm sông, không mặc áo. Quan sát thấy bà lận lưng quần một túi lớn, nghĩ rằng bà Ba cất tiền ở đó nên hung thủ nảy sinh ý định trộm tiền. Tối cùng ngày, Giang Anh mua 10.000 đồng rượu rủ thêm 3 người bạn nhậu chơi. Đến khoảng 0h ngày 29/5/2014, Gianh Anh lẻn vào nhà bà Ba, quan sát thấy bà ngủ không mặc áo nên khoét vách chui vào dùng dao ếm (loại dao lớn) có sẵn tại nhà bà Ba cắt đứt dây mùn rồi dùng người đè lên lấy dao cắt cổ bà Ba cho đến chết. Khi bà Ba bất động, Giang Anh lần tìm túi vải đựng tiền cất trong quần bà Ba. Sau đó, Giang Anh tiếp tục giở trò đồi bại với bà Ba. Xong xuôi, Giang Anh dùng dao Thái Lan đâm vào chỗ kín của bà Ba rồi mặc quần áo bỏ đi đến cầu Bình Hổ đếm tiền. Tổng số tiền Giang Anh cướp được gần 4 triệu đồng. Ngày 9/11/2018, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Nguyễn Giang Anh tù chung thân về tội Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm. Theo kết quả giám định pháp y về tâm thần của Phân viện phía Nam (Viện Pháp y Tâm thần Trung ương) thì trước, trong và sau khi gây án thì Giang Anh bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, có tật chứng về hành vi cần theo dõi, điều trị. Tòa căn cứ vào việc Giang Anh bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên không tuyên án tử hình. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h sáng 29/5/2014, người dân ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu phát hiện nhà bà Lê Thị Ba (75 tuổi) hành nghề bán bánh chuối chiên cửa đóng then cài, bà không bán hàng như thường lệ. Người dân mở cửa và tá hỏa nhìn thấy thi thể lõa thể của bà Ba nằm dưới nền gạch, cổ bị cắt, máu chảy lênh láng. Lập tức người dân thông báo cho cơ quan chức năng biết phong tỏa hiện trường. Cái chết của bà Ba có hàng chục năm hành nghề bán bánh chuối chiên khiến cho dư luận hoang mang, nhất là những người trực tiếp chứng kiến thi thể của bà không còn nguyên vẹn, vùng kín có con dao Thái Lan cắm sâu vào chỉ lòi cán ra ngoài. Nhiều người cho rằng bà bị hiếp dâm!? Nhưng có người lại bác bỏ bởi ai lại đi hiếp dâm cụ bà đến 75 tuổi như vậy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an huyện Phước Long và các phòng nghiệp vụ. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an có đủ căn cứ để khẳng định đây là vụ án giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Sau khi phân tích hiện trường, khoanh vùng đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu có đủ cơ sở để khẳng định Nguyễn Giang Anh còn có tên là Giang Ngọng (SN 1989) ngụ cùng ấp, gần nhà nạn nhân chính là hung thủ. Trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an huyện Phước Long đã bắt được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn tại ấp Đập Đá, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (cách hiện trường gần 50 km) khi Giang Anh lẩn trốn tại nhà một người dân. Tại cơ quan Công an, hung thủ khai nhận, sáng 28/5/2014, Giang Anh làm thuê từ Cà Mau về nhà bà nội của mình. Chiều hôm đó, từ nhà bà nội, đối tượng nhìn qua thấy bà Ba tắm sông, không mặc áo. Quan sát thấy bà lận lưng quần một túi lớn, nghĩ rằng bà Ba cất tiền ở đó nên hung thủ nảy sinh ý định trộm tiền. Tối cùng ngày, Giang Anh mua 10.000 đồng rượu rủ thêm 3 người bạn nhậu chơi. Đến khoảng 0h ngày 29/5/2014, Gianh Anh lẻn vào nhà bà Ba, quan sát thấy bà ngủ không mặc áo nên khoét vách chui vào dùng dao ếm (loại dao lớn) có sẵn tại nhà bà Ba cắt đứt dây mùn rồi dùng người đè lên lấy dao cắt cổ bà Ba cho đến chết. Khi bà Ba bất động, Giang Anh lần tìm túi vải đựng tiền cất trong quần bà Ba. Sau đó, Giang Anh tiếp tục giở trò đồi bại với bà Ba. Xong xuôi, Giang Anh dùng dao Thái Lan đâm vào chỗ kín của bà Ba rồi mặc quần áo bỏ đi đến cầu Bình Hổ đếm tiền. Tổng số tiền Giang Anh cướp được gần 4 triệu đồng. Ngày 9/11/2018, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Nguyễn Giang Anh tù chung thân về tội Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm. Theo kết quả giám định pháp y về tâm thần của Phân viện phía Nam (Viện Pháp y Tâm thần Trung ương) thì trước, trong và sau khi gây án thì Giang Anh bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, có tật chứng về hành vi cần theo dõi, điều trị. Tòa căn cứ vào việc Giang Anh bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên không tuyên án tử hình. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.