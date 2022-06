Hành trình phá án: Bí ẩn thi thể đang phân huỷ trùm bao tải dưới mương nước

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/3/2020, Công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Xoan (ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình) cho biết chồng bà là ông Nguyễn Văn Chất (sinh năm 1972) rời nhà cùng chiếc xe Honda từ hơn 1 ngày trước đến nay chưa trở về, gia đình đã nhiều lần gọi vào số điện thoại, tìm kiếm ông Chất nhưng không có kết quả. Ngay sau khi nhân được thông báo Công an huyện Gia Bình đã huy động các trinh viên thu thập thông tin, điều tra, tìm kiếm. Trong lúc Công an huyện Gia Bình đang tức tốc tìm kiếm sự mất tích bí ẩn của ông Nguyễn Văn Chất thì chiều 27/3/2020 Công an thị xã Từ Sơn nhận tin báo về một tử thi đang trong quá trình phân hủy, có phần đầu bọc trong bao tải tại mương nước sát đường tàu thuộc khu vực Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định chính là ông Nguyễn Văn Chất, hành nghề xe ôm tại thị trấn Gia Bình; tử vong do bị đâm 8 nhát dao trong đó có 2 nhát thấu phổi và bụng. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và tinh thần kiên quyết, mưu trí của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, sau 18h tích cực điều tra, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng gây án là Lò Văn Mính (SN 1981, ở xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Sam Mứn. Theo điều tra, Mính là đối tượng nghiện, đã có 2 tiền án về tội mua bán và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đầu tháng 3/2020, Mính đi làm thuê tại thôn Phú Ninh, thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 13/3/2020, Mính xin nghỉ để về quê. Để có tiền mua ma túy sử dụng, khoảng 15h cùng ngày, Mính mang theo 1 con dao nhọn, dạng dao gọt hoa quả có chiều dài 29,5cm cài ở cạp quần phía trước bụng đi xe ôm của ông Nguyễn Văn Chất từ ngã tư thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình đến thị xã Từ Sơn với giá 250.000 đồng. Mính bảo ông Chất chở đến khu vực dải hành lang bảo vệ đường sắt tuyến Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn đi qua khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khi đến nơi, Mính dùng tay phải rút dao ra rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng mạng sườn và vùng lưng phải ông Chất làm ông Chất bị ngã xe. Sau khi ông Chất ngã xuống đất, Mính tiếp tục dùng con dao trên đâm nhiều nhát vào vùng ngực, sườn phải, cẳng tay phải của ông Chất làm ông Chất chết tại chỗ. Sau đó, Mính lấy lá chuối đậy lên người ông Chất. Đến khoảng hơn 18h cùng ngày, Mính kéo thi thể ông Chất qua đường tàu rồi đẩy thi thể ông Chất xuống mương nước sát đường tàu, lấy cành cây khô, tấm gỗ, bùn đất phủ lên để giấu xác ông Chất. Mính chiếm đoạt của ông Chất 1 xe mô tô biển kiểm soát 99N1- 3876 trị giá 6.833.000 đồng, 1 điện thoại NOKIA trị giá 50.000 đồng, 130.000 đồng tiền mặt và 250.000 đồng tiền xe ôm. Tổng giá trị tài sản Mính chiếm đoạt là 7.263.000 đồng. Tháng 10/2020, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Lò Văn Mính mức án cao nhất là tử hình về tội “Giết người” và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Mính phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

