Hành trình mất tích bí ẩn của nam sinh vào TP HCM nhập học

Ngày 15/2, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang điều tra về vụ việc kỳ lạ liên quan đến cái chết của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định). Thi thể của Nghĩa được phát hiện ở sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Bình Lợi cũ vào sáng 15/2, sau 4 ngày mất tích. Trước đó, ngày 12/2 khi gia đình Nghĩa đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm khi em biến mất kỳ lạ trong hành trình đi xe khách từ quê vào TP HCM để làm thủ tục nhập học ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, đóng tại TP.Thủ Đức. Gia đình cũng đã trình báo Công an phường 26 và Công an quận Bình Thạnh, là điểm cuối mà nam sinh này xuất hiện. Theo trình báo của gia đình, Nghĩa học năm nhất của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Giai đoạn vừa qua, vì tình hình dịch bệnh nên Nghĩa vẫn ở quê, học online phần học kỳ 1. Chiều 11/2, Nghĩa đón xe khách của nhà xe Tân Hoa Châu di chuyển từ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vào TP HCM để làm thủ tục nhập học, tiếp tục học kỳ 2. Theo chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, là chị họ của Nghĩa), chị em có thống nhất là khi Nghĩa vào đến Bến xe Miền Đông thì báo để chị ra đón. Tuy nhiên, chị Nhung chờ mãi vẫn không thấy Nghĩa gọi lại. Nóng ruột trong suốt buổi sáng 12/2, chị Nhung liên tục gọi cho Nghĩa nhưng không được, nhắn tin nhưng không thấy trả lời. Suốt những ngày qua, người thân của Nghĩa tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của Nghĩa trong nước mắt, cầu cứu đến cơ quan Công an. Bà Trần Thị Ty (mẹ ruột của Nghĩa) cho biết, đây là lần đầu Nghĩa vào TP HCM đã xảy ra chuyện. Khi rời quê, Nghĩa manng theo 1,4 triệu đồng, một điện thoại và khi đi mặc quần Tây đen, áo thun xanh, mặc áo khoác, đội nón, có một ba lô và một valy… Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM có xác nhận, Nghĩa là sinh viên năm nhất ngành công nghệ kỹ thuật ô tô chất lượng cao của trường. Học kỳ 1 vừa qua học online, Nghĩa có kết quả rất tốt, không có biểu hiện gì bất thường. Nghĩa đăng ký ở ký túc xá, đã đóng 500 ngàn đồng để giữ chỗ, nhưng biến mất kỳ lạ và đến nay gia đình, nhà trường nhận tin buồn. Gia đình có thông tin về hình ảnh camera an ninh ghi nhận được tại một cây xăng ở Bình Thuận, cho thấy Nghĩa đã xuống xe tại đây nhưng rồi lại lên xe, tiếp tục di chuyển. Tại bến xe Miền Đông, phường 26, quận Bình Thạnh, hình ảnh camera an ninh có thể hiện, 4h38 ngày 12/2 Nghĩa xuống xe khách, lấy hành lý… Sau đó, Nghĩa khoác ba lô, kéo hành lý đi bộ ra hướng cổng số 5, ở quốc lộ 13. Tiếp đó có hình ảnh camera cho thấy, một người đàn ông đi xe Dream cũ đã đón, chở Nghĩa đi và mất tích luôn từ đó. Hiện Công an quận Bình Thạnh đã trích xuất camera an ninh ở Bến xe Miền Đông và nhiều cung đường; đồng thời truy tìm lai lịch của người đàn ông chở Nghĩa đi để phục vụ công tác điều tra. Công an quận Bình Thạnh cũng đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để khám nghiệm pháp y, làm rõ về nguyên nhân cái chết của nam sinh từ quê vào TP HCM nhập học. >>> Xem thêm video: Nam sinh viên mất tích khi đến TP HCM nhập học. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Ngày 15/2, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang điều tra về vụ việc kỳ lạ liên quan đến cái chết của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định). Thi thể của Nghĩa được phát hiện ở sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Bình Lợi cũ vào sáng 15/2, sau 4 ngày mất tích. Trước đó, ngày 12/2 khi gia đình Nghĩa đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm khi em biến mất kỳ lạ trong hành trình đi xe khách từ quê vào TP HCM để làm thủ tục nhập học ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, đóng tại TP.Thủ Đức. Gia đình cũng đã trình báo Công an phường 26 và Công an quận Bình Thạnh, là điểm cuối mà nam sinh này xuất hiện. Theo trình báo của gia đình, Nghĩa học năm nhất của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Giai đoạn vừa qua, vì tình hình dịch bệnh nên Nghĩa vẫn ở quê, học online phần học kỳ 1. Chiều 11/2, Nghĩa đón xe khách của nhà xe Tân Hoa Châu di chuyển từ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vào TP HCM để làm thủ tục nhập học, tiếp tục học kỳ 2. Theo chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, là chị họ của Nghĩa), chị em có thống nhất là khi Nghĩa vào đến Bến xe Miền Đông thì báo để chị ra đón. Tuy nhiên, chị Nhung chờ mãi vẫn không thấy Nghĩa gọi lại. Nóng ruột trong suốt buổi sáng 12/2, chị Nhung liên tục gọi cho Nghĩa nhưng không được, nhắn tin nhưng không thấy trả lời. Suốt những ngày qua, người thân của Nghĩa tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của Nghĩa trong nước mắt, cầu cứu đến cơ quan Công an. Bà Trần Thị Ty (mẹ ruột của Nghĩa) cho biết, đây là lần đầu Nghĩa vào TP HCM đã xảy ra chuyện. Khi rời quê, Nghĩa manng theo 1,4 triệu đồng, một điện thoại và khi đi mặc quần Tây đen, áo thun xanh, mặc áo khoác, đội nón, có một ba lô và một valy… Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM có xác nhận, Nghĩa là sinh viên năm nhất ngành công nghệ kỹ thuật ô tô chất lượng cao của trường. Học kỳ 1 vừa qua học online, Nghĩa có kết quả rất tốt, không có biểu hiện gì bất thường. Nghĩa đăng ký ở ký túc xá, đã đóng 500 ngàn đồng để giữ chỗ, nhưng biến mất kỳ lạ và đến nay gia đình, nhà trường nhận tin buồn. Gia đình có thông tin về hình ảnh camera an ninh ghi nhận được tại một cây xăng ở Bình Thuận, cho thấy Nghĩa đã xuống xe tại đây nhưng rồi lại lên xe, tiếp tục di chuyển. Tại bến xe Miền Đông, phường 26, quận Bình Thạnh, hình ảnh camera an ninh có thể hiện, 4h38 ngày 12/2 Nghĩa xuống xe khách, lấy hành lý… Sau đó, Nghĩa khoác ba lô, kéo hành lý đi bộ ra hướng cổng số 5, ở quốc lộ 13. Tiếp đó có hình ảnh camera cho thấy, một người đàn ông đi xe Dream cũ đã đón, chở Nghĩa đi và mất tích luôn từ đó. Hiện Công an quận Bình Thạnh đã trích xuất camera an ninh ở Bến xe Miền Đông và nhiều cung đường; đồng thời truy tìm lai lịch của người đàn ông chở Nghĩa đi để phục vụ công tác điều tra. Công an quận Bình Thạnh cũng đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để khám nghiệm pháp y, làm rõ về nguyên nhân cái chết của nam sinh từ quê vào TP HCM nhập học . >>> Xem thêm video: Nam sinh viên mất tích khi đến TP HCM nhập học. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.