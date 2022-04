Hành hung phụ nữ khi bị nhắc đỗ xe, cán bộ CA Bình Dương có bị kỷ luật?

Công an tỉnh Bình Dương đang xác minh video lan truyền trên mạng xã hội được cho là có liên quan đến một cán bộ công an thuộc Phòng Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội (PC06) trong vụ xô xát vì mâu thuẫn chuyện đỗ xe hơi trên địa bàn thành phố Thuận An. Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Phòng cảnh sát quản lý trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương (PC06) cho biết, đơn vị này đang xác minh làm rõ vụ việc một cán bộ của PC06 bị tố cáo hành hung một phụ nữ khi nhắc nhở đỗ xe chắn lối đi. “Cán bộ công an này làm ở bộ phận hồ sơ của PC06, trước mắt chúng tôi đang yêu cầu người này làm tường trình báo cáo sự việc, sau khi có kết quả xác minh sẽ xử lý theo quy định” - lãnh đạo PC06 cho hay. Nội dung đoạn clip cho thấy, nhóm người có cả nam lẫn nữ xảy ra xô xát. Đáng chú ý, theo nội dung clip, trong tình huống lộn xộn có một người đàn ông được cho là cán bộ của một phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh Bình Dương xô xát với một số người. Hình ảnh clip còn ghi nhận cảnh người đàn ông này giữ tay, giật cùi chỏ, khống chế một phụ nữ. Chia sẻ của bà N.T. trên trang Facebook cá nhân, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 11/4 trên đường An Thạnh 14, phường An Thạnh, TP Thuận An. Khi bà T. đi xe về nhà mẹ ruột thì thấy trong con hẻm có hai xe hơi đậu chiếm lối đi, không thể đi chuyển vào nhà nhưng khi được nhắc nhở thì nhóm người là chủ xe xảy ra xô xát, có lời nói thách thức với vợ chồng bà. Theo bà T., một người đàn ông trong nhóm chủ xe nói "mày ngon thì cứ gọi công an lên đi, tao công an nè". Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về sự việc trên, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của nhóm người đã hành hung người phụ nữ khi bị nhắc nhở về việc đậu xe chắn lối đi là hành vi có tính chất côn đồ, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác và gây mất an ninh trật tự. Bởi vậy, trường hợp kết quả xác minh cho thấy nạn nhân có thương tích và có yêu cầu, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hành vi đỗ xe cản trở lối đi là hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính. Hành vi vi phạm như vậy ảnh hưởng đến hoạt động giao thông nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến những người tham gia giao thông tại khu vực đó nói riêng. Do đó, việc nhắc nhở về việc đỗ xe không đúng quy định là điều tốt, nhưng những người này không những không thực hiện, không tuân thủ pháp luật mà còn chửi bới, xúc phạm, đánh đập những người đã nhắc nhở mình gây mất an ninh trật tự. Hành vi này không chỉ xâm phạm đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của công dân mà còn gây mất an ninh trật tự. Bởi vậy, tùy vào hậu quả xảy ra mà những người vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp có thương tích xảy ra hoặc hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người khácm căn cứ vào quy định tại điều 155 bộ luật tố tụng hình sự, khi có đơn đề nghị xử lý của nạn nhân thì cơ quan điều tra có thể xem xét xử lý hình sự về tội cố Ý gây thương tích, tội làm nhục người khác theo quy định của pháp luật. Điều đáng chú ý là trong nhóm người đã hành hung nạn nhân thì được cho có người là cán bộ công an. Nếu xác minh cho thấy, đây là cán bộ công an, người hiểu biết pháp luật, đáng nhẽ phải là người tuân thủ pháp luật và động viên những người khác chấp hành pháp luật nhưng không những không chấp hành mà lại còn có hành vi hành hung người phụ nữ đã nhắc nhở mình. Cơ quan quản lý cán bộ công an này cần phải xem xét làm rõ hành vi của người này, làm rõ nguyên nhân sự việc và hậu quả đã gây ra đối với xã hội để áp dụng những chế tài theo quy định của pháp luật. Với hành vi như vậy thì chắc chắn cán bộ này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định về kỷ luật cán bộ công an nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. >>> Mời độc giả xem thêm video Cả nhà giám đốc công ty điện kéo sang hành hung 1 phụ nữ. Nguồn: Người Lao động.

