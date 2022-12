Hai thi thể dưới vực sâu tố kẻ sát nhân tiền sử tâm thần

Khoảng 5h, ngày 24/4/2021 tại bãi khai thác đá đã dừng hoạt động ở thôn Lũng Lầu (xã Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang), người dân phát hiện có hai thi thể nằm gần nhau. (Ảnh: Đài Truyền hình Hà Giang) Sự việc lập tức được báo về Công an huyện Mèo Vạc, Công an tỉnh Hà Giang. Tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định hai nạn nhân là nam giới, tử vong vài giờ trước đó, trên cơ thể có nhiều vết thương do vật cứng, tày gây ra. Có thể cả hai người này đều là nạn nhân của 1 vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Không mất nhiều thời gian, Công an tỉnh Hà Giang đã làm rõ, nạn nhân là các anh Vừ Mí S (SN 1979) và Lý Mí S (Sn 1970) đều trú tại xã Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang. Một người đàn ông cho biết, tối 23/4, anh này ngồi ở lán trông mỏ đá uống rượu cùng một thanh niên có tên Già Mí Lùng (SN 1989, trú tại Khâu Vai, Mèo Vạc). Khi cuộc rượu được một lát thì hai anh Vừ Mí S, Lý Mí S cũng đến nhập hội. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Sau vài chén, người đàn ông kia mệt và ra về trước, chỉ còn Già Mí Lùng ngồi lại tiếp tục nhậu với hai anh S. Mọi chuyện diễn ra sau đó thế nào, người đàn ông này không hề hay biết. Những thông tin quý giá này đã mở ra hướng điều tra tập trung vào đối tượng Lùng. Một tổ công tác được cử đi tìm Lùng. Thật trùng hợp, người thân đối tượng cho biết Lùng đã đi đâu không rõ. Về đối tượng này, hồ sơ còn lưu vào năm 2016 anh ta đã sát hại chính con đẻ của mình. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Thời điểm đó, Lùng có biểu hiện bị bệnh thần kinh. Vì thế, khi bắt giữ, công an đã tiến hành trưng cầu giám định và Lùng bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Vài năm sau, Lùng khỏi bệnh, về địa phương và được nhận vào làm ở mỏ đá ở xã Khâu Vai. Khi mỏ đá ngừng khai thác, Lùng được giữ lại để trông coi. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Lùng vốn nghiện rượu, từ ngày đi chữa bệnh thần kinh về, anh ta thường đắm chìm trong hơi men. Thời gian gần đây, một số người cho biết Lùng có dấu hiệu tái phát bệnh cũ. Kết hợp với một vài chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hà Giang nhận định, Lùng là đối tượng có liên quan đến cái chết của hai anh Vừ Mí S và Lý Mí S. Cơ quan điều tra cũng xác định được, Lùng đang ẩn náu tại một hang đá nằm lưng chừng núi. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Hang đá này địa hình hiểm trở, khó đi lại, nhiều chỗ ẩn nấp, thuận tiện quan sát, nếu đưa đội hình lên thì dễ bị phát hiện, đối tượng có thể nhân cơ hội tiếp tục leo cao, bỏ trốn. Nhận định Lùng không mang theo đồ ăn, kiểu gì hắn cũng phải quay về bản để lấy nên công an đã cho ém quân, phục sẵn. Đến ngày 25/4, đúng như dự đoán, Lùng lén lút quay về nhà, công an Hà Giang nhanh chóng ập vào bắt giữ. Trước mặt các điều tra viên, Lùng nhanh chóng khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Theo đó, tối 23/4 anh ta ngồi uống rượu tại lán trông coi mỏ đá với 1 người trong thôn. Một lát sau, hai anh Lý Mí S và Vừ Mí S đến nhập cuộc. Người bạn ban đầu uống thêm vài ly rồi đứng dậy ra về, chỉ còn lại Lùng và hai anh S. (Ảnh: TTXVN) Trong lúc ăn uống, giữa Lùng và hai anh S xảy ra cãi vã liên quan đến mâu thuẫn trước đó. Lùng lúc này đã "ngấm" rượu nên không còn bình tĩnh. Trong lúc hai anh Lý Mí S, Vừ Mí S đang ngồi, Lùng bất ngờ với lấy chiếc búa tạ rồi đánh liên tiếp vào các nạn nhân. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Thấy hai anh S nằm gục dưới đất, máu chảy lênh láng, biết các nạn nhân đã tử vong, Lùng kéo hai thi thể này ra ngoài, đến khu vực ta luy âm và vứt xuống nhằm phi tang. Gây án xong, Lùng cũng rời lán trông mỏ đá. Gã chạy một mạch xuyên đêm, vượt qua những con dốc đá tai mèo lởm chởm để lên cái hang giữa lưng chừng núi ẩn nấp. Do đi vội, không có đồ ăn, ngày 25/4 Lùng đánh liều mò về nhà để lấy đồ "tiếp tế" thì bị công an tỉnh Hà Giang bắt giữ. Với những hành vi tàn ác của mình đối tượng Lùng sẽ phải chịu bản án nghiêm khắc nhất từ pháp luật. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

