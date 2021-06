Hải Phòng: Cận cảnh vỉa hè phố đi bộ Tam Bạc sụt lún, bong tróc

Dự án cải tạo chỉnh trang sông Tam Bạc (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) có tổng mức đầu tư trên 1.454 tỷ đồng được thực hiện từ tháng 5/2018, hoàn thành tháng 5/2019. Đến nay, công trình này chưa được bàn giao nhưng bề mặt lát nền vỉa hè đã có dấu hiệu xuống cấp. Ngày 3/6, hệ thống gạch lát nền trên tuyến phố đi bộ hai bên bờ sông Tam Bạc (quận Hồng Bàng) đã xuất hiện tình trạng bong tróc, cong vênh, sụt lún. Hiện đoạn vỉa hè đang được sửa chữa. Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng cho biết, dự án nằm rải rác tại các phường: Hạ Lý, Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu với tổng chiều dài toàn tuyến là 2,5km. Trong đó, phố Tam Bạc dài 1,3km, phố Thế Lữ 1,2km với tổng 13 gói thầu gồm các hạng mục công trình như: Nạo vét lòng sông, kè bê tông cốt thép hai bên bờ sông, cải tạo hè với chiều rộng mặt đường 10m, vỉa hè phía bờ sông rộng 5m, vỉa hè phía nhà dân rộng 3m. Lý giải của Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng về nguyên nhân vì sao đá lát nền lại bị bong tróc, cong vênh là do vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên, nên khi nhiệt độ thay đổi có hiện tượng bong tróc. Công trình thi công ở cạnh sông có độ uốn lượn, nhiệt độ cao sẽ có sự giãn nở. Hơn nữa đợt này do thời tiết nắng nóng nên khi phát hiện Ban quản lý yêu cầu nhà thầu phải xử lý do công trình chưa được bàn giao. Theo kế hoạch phải hết năm 2021 thì mới bàn giao xong… Đến nay, công trình này đã qua 3 lần sửa chữa như vậy. Theo Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng, phần làm nền hè do Công ty CP Trung Thủy tại Hải Phòng thực hiện, gói thầu kè bờ sông là liên danh 68 Hồng Hà ở Hà Nội thi công. Được biết, nguồn vốn Dự án cải tạo chỉnh trang sông Tam Bạc được sử dụng bằng tiền ngân sách của TP Hải Phòng, trong đó chi cho giải phóng mặt bằng (GPMB) là 668 tỷ; thi công bờ kè có số vốn là 280 tỷ đồng; tuyến phố Tam Bạc là 170 tỷ... Khi dự án đi vào hoạt động sẽ là kỳ vọng của người dân TP Hải Phòng về một tuyến phố đi bộ tạo sự khác biệt cho cảnh quan môi trường cũng như làm thay đổi bộ mặt đô thị. Tuy nhiên đến nay dự án này đã trải qua một số lần nhà thầu phải khắc phục do sự cố xuống cấp. Nhiều viên gạch lát nền đã bị tróc khiến vỉa hè trở lên xấu xí. Những viên gạch lát nền phồng rộp. Hình ảnh khiến người dân đặt nhiều câu hỏi liên quan chất lượng vỉa hè tuyến đường này. >>> Mời độc giả xem thêm video Quốc lộ nghìn tỷ chưa hết bảo hành đã xuống cấp nghiêm trọng. Nguồn: VNN

Dự án cải tạo chỉnh trang sông Tam Bạc (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) có tổng mức đầu tư trên 1.454 tỷ đồng được thực hiện từ tháng 5/2018, hoàn thành tháng 5/2019. Đến nay, công trình này chưa được bàn giao nhưng bề mặt lát nền vỉa hè đã có dấu hiệu xuống cấp. Ngày 3/6, hệ thống gạch lát nền trên tuyến phố đi bộ hai bên bờ sông Tam Bạc (quận Hồng Bàng) đã xuất hiện tình trạng bong tróc, cong vênh, sụt lún. Hiện đoạn vỉa hè đang được sửa chữa. Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng cho biết, dự án nằm rải rác tại các phường: Hạ Lý, Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu với tổng chiều dài toàn tuyến là 2,5km. Trong đó, phố Tam Bạc dài 1,3km, phố Thế Lữ 1,2km với tổng 13 gói thầu gồm các hạng mục công trình như: Nạo vét lòng sông, kè bê tông cốt thép hai bên bờ sông, cải tạo hè với chiều rộng mặt đường 10m, vỉa hè phía bờ sông rộng 5m, vỉa hè phía nhà dân rộng 3m. Lý giải của Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng về nguyên nhân vì sao đá lát nền lại bị bong tróc, cong vênh là do vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên, nên khi nhiệt độ thay đổi có hiện tượng bong tróc. Công trình thi công ở cạnh sông có độ uốn lượn, nhiệt độ cao sẽ có sự giãn nở. Hơn nữa đợt này do thời tiết nắng nóng nên khi phát hiện Ban quản lý yêu cầu nhà thầu phải xử lý do công trình chưa được bàn giao. Theo kế hoạch phải hết năm 2021 thì mới bàn giao xong… Đến nay, công trình này đã qua 3 lần sửa chữa như vậy. Theo Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng, phần làm nền hè do Công ty CP Trung Thủy tại Hải Phòng thực hiện, gói thầu kè bờ sông là liên danh 68 Hồng Hà ở Hà Nội thi công. Được biết, nguồn vốn Dự án cải tạo chỉnh trang sông Tam Bạc được sử dụng bằng tiền ngân sách của TP Hải Phòng, trong đó chi cho giải phóng mặt bằng (GPMB) là 668 tỷ; thi công bờ kè có số vốn là 280 tỷ đồng; tuyến phố Tam Bạc là 170 tỷ... Khi dự án đi vào hoạt động sẽ là kỳ vọng của người dân TP Hải Phòng về một tuyến phố đi bộ tạo sự khác biệt cho cảnh quan môi trường cũng như làm thay đổi bộ mặt đô thị. Tuy nhiên đến nay dự án này đã trải qua một số lần nhà thầu phải khắc phục do sự cố xuống cấp. Nhiều viên gạch lát nền đã bị tróc khiến vỉa hè trở lên xấu xí. Những viên gạch lát nền phồng rộp. Hình ảnh khiến người dân đặt nhiều câu hỏi liên quan chất lượng vỉa hè tuyến đường này. >>> Mời độc giả xem thêm video Quốc lộ nghìn tỷ chưa hết bảo hành đã xuống cấp nghiêm trọng. Nguồn: VNN