Hải Dương: Nghịch lý chợ tiền tỷ bỏ không, dân bán hàng dưới gầm cầu

Dự án chợ dân sinh Lai Cách (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) do UBND thị trấn Lai Cách là chủ đầu tư, Công ty TNHH một thành viên Việt – Mỹ là đơn vị thực hiện theo phương thức doanh nghiệp ứng vốn thi công, chuyển nhượng các ki ốt thời hạn 25 năm để thu hồi vốn. Dự án được triển khai thi công từ năm 2013 trên diện tích hơn 7000m2 , tuy nhiên trong quá trình triển khai xây dựng đã có những sai phạm. Sau khi hoàn thành, chợ Lai Cách lâm cảnh dường như “bỏ không” khi chỉ một vài kiot hoạt động kinh doanh, còn lại đa số bỏ không, chợ chính trong cảnh cửa đóng then cài đến nay. Các kiot tại dự án chợ dân sinh Lai Cách đều đóng cửa. Tạo nên cảnh tượng ảm đạm. Dù dự án được đầu tư tiền tỷ nhưng khi hoàn thành đã không được như kỳ vọng. Các cổng chính dẫn vào chợ đều đóng cửa im ỉm. Một kiot phía ngoài được công nhân thuê lại để ở tạm. Chợ chính bên trong không một bóng người. Không có cảnh kinh doanh sầm uất như mục tiêu đề ra khi xây dựng chợ. Dù vị trí đẹp nhưng dự án không thể đưa vào hoạt động hiệu quả. Các gian kiot phía trong chợ đóng cửa nhiều năm nay. Và đang có dấu hiệu xuống cấp do lâu ngày không được sử dụng. Theo các tiểu thương, các lối đi trong chợ quá hẹp, các kiot có diện tích nhỏ, không có nhà vệ sinh nên không thể là nơi kinh doanh lý tưởng. Ngay sát dự án chợ bỏ không là chợ tạm đông đúc, thậm chí nhiều tiểu thương phải kinh doanh dưới gầm cầu vượt QL5. Các tiểu thương vẫn kinh doanh tại chợ tạm này từ lâu. Dù chợ tạm nhếch nhác, lụp xụp Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống chiều 14/6, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Lai Cách cho biết, dự án chợ dân sinh Lai Cách mới đây lãnh đạo huyện đã có ý kiến chỉ đạo và xem xét sau. Sau đó, ông Minh cáo bận và tắt máy. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ làm việc với các cơ quan chức năng huyện Cẩm Giàng và tiếp tục thông tin đến độc giả. >>> Mời độc giả xem thêm video Những bất thường của một dự án thu hồi đất cho thuê. (Nguồn: ANTV).

