Hà Tĩnh rà soát việc từ thiện của Thủy Tiên theo đề nghị của Bộ CA

Sáng 8/10, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh vừa nhận được văn bản của Bộ Công an gửi về đề nghị phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tại địa bàn. (Ảnh Thủy Tiên đi từ thiện 2020) “Số liệu chúng tôi đang đối chiếu với các huyện nên chưa có con số cuối cùng. Họ đề nghị cung cấp thông tin nên chúng tôi phải đối soát số liệu từ huyện gửi về với số liệu mà chúng tôi đối soát được một cách chính xác nhất. Lúc nào đối soát số liệu xong rồi chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho Bộ Công an. Tôi đang hy vọng trong sáng nay sẽ đối soát xong con số”, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho hay. (Ảnh Thủy Tiên đi từ thiện 2020) Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhận định rằng con số báo cáo lên khó sai sót. (Ảnh Thủy Tiên đi từ thiện 2020) “Như ở huyện Cẩm Xuyên, tôi trực tiếp đi đối soát số liệu thì tiền thực nhận của bà con thậm chí còn nhiều hơn so với con số báo cáo lên. Trong quá trình đi trao quà, ngoài những đối tượng bị ảnh hưởng lũ lụt được huyện phát phiếu nhận quà, sau đó ca sĩ Thủy Tiên còn đi riêng một số điểm để cho thêm quà nữa. Số liệu cho thêm đó thì không thống kê được. Người dân nhận mỗi suất quà từ 3 triệu, 5 triệu cho đến 10 triệu tùy vào hoàn cảnh của đối tượng nhận”, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thông tin thêm. (Ảnh Thủy Tiên đi từ thiện 2020) Ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trong đợt lũ 2020, đoàn thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên có về ủng hộ người dân ở huyện. (Ảnh Thủy Tiên đi từ thiện 2020) Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nói: “Sau khi ca sĩ Thủy Tiên khâu nối phát quà ở huyện thì chúng tôi đã làm rất bài bản và chặt chẽ, giao cho các xã bình chọn các trường hợp khó khăn. Tổ chức trao 2 đợt, đợt 1 trao tại xã Cẩm Thành, Cẩm Duệ, đợt 2 trao tại xã Cẩm Vịnh. Số tiền theo danh sách cả 2 đợt xã tổng hợp lên là hơn 7,7 tỷ đồng. Ngoài việc trao theo danh sách thì có nhiều người dân đã đến gặp Thủy Tiên trình bày hoàn cảnh và được ca sĩ này cho thêm quà." (Ảnh Thủy Tiên đi từ thiện 2020) "Nhân dân huyện Cẩm Xuyên rất phấn khởi và cảm ơn tấm lòng của ca sĩ Thủy Tiên. Hiện chúng tôi đang rà soát, tổng hợp lại để báo cáo con số chính xác về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh” - ông Hà Văn Bình nói. (Ảnh Thủy Tiên đi từ thiện 2020) Ngoài số tiền ủng hộ trực tiếp tới người dân các huyện thì ca sĩ Thủy Tiên đã ủng hộ Hà Tĩnh 10 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ. (Ảnh Thủy Tiên đi từ thiện 2020) Một cán bộ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đợt lũ vừa qua ca sĩ Thủy Tiên đã ủng hộ Hà Tĩnh 10 căn nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ. Mỗi căn nhà trị giá 2 tỷ đồng, tương đương với việc Thủy Tiên ủng hộ Hà Tĩnh 20 tỷ đồng xây nhà văn hóa”. (Ảnh Thủy Tiên đi từ thiện 2020)

