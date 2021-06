Hà Nội: Tỉnh lộ 442 mới sửa lại xuống cấp nghiêm trọng

Đường 422 đoạn Trạm Trôi - Song Phương (huyện Hoài Đức) được Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư xây dựng và hoàn thành năm 2014. Tuy nhiên, chỉ trong 4 năm (2015 - 2019) đã có tới 4 lần tu sửa mặt đường. Việc tu sửa cẩu thả, không đảm bảo chất lượng, chưa xác định nguyên nhân để khắc phục dứt điểm hiện tượng lún, nứt khiến mặt đường tại một số điểm của tuyến đường tiếp tục bị xuống cấp làm ảnh hưởng đến việc đi lại, gây lãng phí tiền của Nhà nước. Tháng 4/2019, UBND huyện Hoài Đức giao cho Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư cùng Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và thương mại Đức Thịnh thi công khắc phục sự cố mặt đường với nguồn vốn hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc thi công cẩu thả vẫn tái diễn khiến công trình tiếp tục xuống cấp, nứt gãy. Mặc dù mới được sửa chữa, cải tạo nhưng vẫn xuất hiện tình trạng lún, nứt, “ổ gà”. Thậm chí, một số đoạn còn bị xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Do mặt đường có nhiều “ổ gà”, nếu người điều xe máy, xe đạp không chú ý quan sát, nhất là vào buổi tối rất dễ xảy ra tai nạn. Thậm chí, đoạn đường gần Trường THCS Nguyễn Văn Huyên còn chưa được thảm mặt đường, sỏi được rải trên một đoạn đường kéo dài gây ra tình trạng trơn trượt. Đặc biệt, hố ga không đồng bộ với mặt đường (cao hơn mặt đường) tại đoạn đường đang gây bức xúc cho người dân địa phương vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mặc dù cử tri tại đây đã kiến nghị cơ quan chức năng về tình trạng của nắp hố ga nhưng vẫn chưa được khắc phục. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đường 422 đoạn từ Ngã tư Trạm Trôi đến Song Phương bao gồm: đoạn Trôi – Sơn Đồng và đoạn từ ngã tư Sơn Đồng đến Song Phương. Riêng đoạn Trôi – Sơn Đồng do có sự trùng lặp thời gian thi công và mặt bằng làm rãnh thoát nước của dự án Nhà máy xử lý nước thải tại xã Sơn Đồng, trong quá trình thi công có mặt hố ga không đồng bộ với mặt đường (cao hơn mặt đường). Sau khi nhận bàn giao dự án từ tháng 6/2020, Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thường xuyên duy tu duy trì đảm bảo mặt đường êm thuận. Về các hố ga thoát nước trên tuyến cao hơn mặt đường thuộc hệ thống thoát nước do Sở Xây dựng quản lý, Sở GTVT sẽ phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, xem xét nghiên cứu xử lý cho phù hợp mặt đường nhưng đến nay vẫn "bặt vô âm tín". Riêng đoạn từ ngã tư Sơn Đồng đến Song Phương, hiện nay do UBND huyện Hoài Đức quản lý, việc quản lý duy tu, duy trì đảm bảo mặt đường êm thuận do UBND huyện Hoài Đức chịu trách nhiệm thực hiện nhưng tình trạng xuống cấp của tuyến đường vẫn đang tồn tại. Chất lượng thi công cải tạo, sửa chữa dự án của nhà thầu là một dấu hỏi cần trả lời. >>> Mời quý độc giả xem video: Bị CSGT nhắc nhở, nữ tài xế đỗ xe chắn ngang đường thách thức. (Nguồn: VTV)

