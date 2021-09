Hà Nội: Người dân chen chúc chờ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 1 cho 100% người trên 18 tuổi trước 15/9. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống chiều ngày 10/9, tại điểm tiêm chủng trạm y tế phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra tình trạng nhiều người dân chen chúc nhau chờ tiêm vắc xin, không tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn phòng dịch. Nhiều người dân đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại điểm tiêm trạm y tế phường Mễ Trì xếp hàng, đứng/ngồi không giữ khoảng cách, tập trung… “Hết tốp này tiêm xong lại tốp khác kéo đến, chẳng may có F0 thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, một người dân e ngại. Dù đeo khẩu trang, song nhiều người đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 không đảm bảo khoảng cách phòng dịch theo quy định. Người dân tập trung đông, vật vạ trước cổng trạm y tế phường Mễ Trì chờ đến lượt vào tiêm vắc xin. Đến khoảng 16h cùng ngày, lượng người dân lũ lượt kéo nhau đến điểm tiêm chủng trạm y tế phường Mễ Trì càng đông. Dòng người xếp hàng dài từ cổng trạm y tế cho đến điểm giao với phố Đồng Me. Các lực lượng chức năng có mặt tại thời điểm nhắc nhở người dân đứng giãn cách nhưng không ăn thua. Người dân khai báo thông tin trước khi tiêm vắc xin phòng COVID-19. Trong khoảng thời gian chờ đến lượt tiêm, người dân dân đứng ở lòng đường trò chuyện, không đảm bảo giữ khoảng cách. Khi thấy phóng viên ghi nhận, lực lượng chức năng ở đây lớn tiếng “không quay phim, chụp ảnh” dù khu vực tiêm chủng không đặt biển cấm. Tương tự, tại điểm tiêm chủng ở trường tiểu học Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chiều nay, người dân cũng tập trung rất đông đến để tiêm vắc xin phòng COVID-19. Thỉnh thoảng cũng xảy ra tình trạng người dân ngồi tụ tập, không giữ khoảng cách. Tụ tập, trò chuyện, không giữ khoảng cách nhưng không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở. Rất đông người dân đến điểm tiêm chủng này.

