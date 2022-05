Hà Nội: Nắp cống lộ thiên trên Phố Viên - Nguyễn Đình Tứ “bẫy” người đi đường

Thời gian gần đây, người dân sinh sống tại tuyến Phố Viên - Nguyễn Đình Tứ, phường Cổ Nhuế 2 rất bức xúc về việc hàng loạ t hố ga trên các tuyến phố này mất nắp, nắp hư hỏngmà không được sửa chữa, thay thế. Theo người dân, điều này đã làm cho người tham gia giao thông qua tuyến phố này hay bị vấp ngã, xảy ra tai nạn giao thông liên tục. Theo ghi nhận của PV, tuyến Phố Viên - Nguyễn Đình Tứ có chiều dài khoảng 2 km, nhưng có tới hàng chục hố ga không nắp, nắp đậy chênh vênh giữa lòng đường. Cũng theo ghi nhận, hai bên tuyến phố tập trung nhiều trường học và các bệnh viện cho nên số lượng học sinh, sinh viên và người dân tham gia giao thông rất đông nếu đi không chú ý sẽ vấp ngã, xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Theo người dân cho biết, hố ga tại đây mất nắp đã lâu mà không thấy cơ quan chức năng nào kiểm tra để thay nắp mới, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn. Hố ga trên vỉa hè phố Viên ngay Trường Đại học Mỏ - Địa chất sâu gần 2 mét được che đậy rất sơ sài bằng những cành cây, mảnh gỗ nhỏ. Những chiếc cống lộ thiên này như "bẫy" người đi đường bất cứ lúc nào. Không chỉ gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, các hố ga, miệng cống này còn gây mất mỹ quan đô thị. Tình trạng này đã tồn tại khá lâu khiến người dân khi lưu thông nếu không để ý rất dễ đâm vào, hoặc phải lạng lách để tránh, rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, đoạn đường trên cũng đang bị ô nhiễm do nước từ cống rỉ ra đen ngòm bốc mùi hôi thối. Không những mất an toàn cho người tham gia giao thông, tại những miệng cống còn là nơi đổ rác thải sinh hoạt gây mất mỹ quan đô thị. Nạn đổ rác trộm tạo thành những bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối khó chịu mỗi khi đi qua. Chị Trâm - một người dân sống trên tuyến Phố Viên cho biết: “Ngày nào tại đoạn đường này cũng thường xuyên xảy ra ngã xe liên tục, nhẹ thì xước xát tay chân, nặng thì chệch cột sống, rất may tuyến đường ít xe tải đi lại chứ không hậu quả khó nói trước được". >>> Xem thêm video: Hàng loạt nắp hố ga trên đường bị mất trộm ở Vĩnh Phúc. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

